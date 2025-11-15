Múltiples explosiones en Ezeiza: se incendia el polo industrial y trabajan más de 20 dotaciones de bomberos

Una explosión sobresaltó este viernes a la noche en Ezeiza, dejando en alerta a los habitantes de la zona y generando preocupación en el distrito bonaerense. El incidente tuvo lugar en el denominado Polo Industrial Spegazzini, donde se ubica la fábrica en cuestión.

“Es todo muy confuso, hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini. Estamos trabajando para apagar el fuego y después para ver lo qué ocurrió”, dijo Gastón Granados, el intendente de Ezeiza a C5N.

Luego de producirse el estallido comenzó el fuego intenso: trabajan más de 20 dotaciones de bomberos que acudieron al sitio y desplegaron tareas para intentar controlar las llamas originadas tras el siniestro. Defensa Civil también se encuentra en el lugar.

El intendente Granados afirmó en diálogo con TN: “Por el momento hay alguna que otra persona herida, pero no con mayores cuestiones”.

Carlos Santoro, director de la Clínica Montegrande y de un centro médico de Canning, detalló a la misma señal sobre los lesionados: “Estamos recibiendo pacientes, estamos con código rojo. Están llegando quemados y lastimados con vidrio”. Afirmó que eran alrededor de 20 heridos.

“Hay alguna gente que ha venido de barrios cercanos que se lastimaron con los vidrios de las ventanas, no son solamente los trabajadores”, agregó. “Hasta ahora los que recibimos no representan peligro”, indicó.

Además, a este medio le contaron que también trasladaron lesionados al Hospital Cuenca Alta, en las afueras de la localidad Cañuelas, vecina a Ezeiza, donde ocurre el incidente. Al menos tres pacientes fueron ingresados al hospital de Ezeiza.

“Estamos tratando de controlarlo, pero no podemos. No podemos descartar ni confirmar que se cayera un avión. Se explotaron los vidrios de mi casa y del barrio. Estamos evacuando a las familias que viven en las inmediaciones”, agregó Granados.

“En cuanto a las fábricas alcanzadas, entre ellas una es química, se han incendiado los depósitos donde hay cuestiones vinculadas al agro y a lo que tiene que ver con todo lo que se usa en los campos para la fertilización. También hay una de envases plásticos, Plásticos Lagos, que está en una situación parecida”, explicó Granados sobre lo que se sabe de las fábricas alcanzadas hasta el momento.

De momento, según pudo saber Infobae, el funcionamiento del aeropuerto de Ezeiza no se vio comprometido por el accidente. La autopista Cañuelas-Ezeiza se mantiene cortada en su totalidad para realizar el operativo.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires se prepara para el operativo sanitario. Según los criterios de triage, los heridos que presenten códigos verde y amarillo serán trasladados al Hospital Cecilia Grierson (municipio de Presidente Perón) y al Hospital Néstor Kirchner (de Cañuelas).

Los pacientes identificados con códigos naranja y rojo recibirán atención en el Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, el Hospital Eurnekian (en Ezeiza) y el Hospital Balestrini (en La Matanza).

El área afectada por la explosión cuenta con más de 12 móviles provinciales desplegados, en coordinación con 15 unidades municipales asignadas por los respectivos distritos. Los hospitales provinciales y municipales de la región actúan de manera conjunta y organizada, preparados para atender a todas las personas afectadas.

Noticia en desarrollo