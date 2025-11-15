Sociedad

Múltiples explosiones en Ezeiza: se incendia el polo industrial y trabajan más de 20 dotaciones de bomberos

“Es todo muy confuso, hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini. Estamos trabajando para apagar el fuego y después para ver lo qué ocurrió”, dijo Gastón Granados, el intendente de Ezeiza. Se registran heridos y daños materiales

Guardar

Una explosión sobresaltó este viernes a la noche en Ezeiza, dejando en alerta a los habitantes de la zona y generando preocupación en el distrito bonaerense. El incidente tuvo lugar en el denominado Polo Industrial Spegazzini, donde se ubica la fábrica en cuestión.

“Es todo muy confuso, hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini. Estamos trabajando para apagar el fuego y después para ver lo qué ocurrió”, dijo Gastón Granados, el intendente de Ezeiza a C5N.

Luego de producirse el estallido comenzó el fuego intenso: trabajan más de 20 dotaciones de bomberos que acudieron al sitio y desplegaron tareas para intentar controlar las llamas originadas tras el siniestro. Defensa Civil también se encuentra en el lugar.

El intendente Granados afirmó en diálogo con TN: “Por el momento hay alguna que otra persona herida, pero no con mayores cuestiones”.

Carlos Santoro, director de la Clínica Montegrande y de un centro médico de Canning, detalló a la misma señal sobre los lesionados: “Estamos recibiendo pacientes, estamos con código rojo. Están llegando quemados y lastimados con vidrio”. Afirmó que eran alrededor de 20 heridos.

“Hay alguna gente que ha venido de barrios cercanos que se lastimaron con los vidrios de las ventanas, no son solamente los trabajadores”, agregó. “Hasta ahora los que recibimos no representan peligro”, indicó.

Además, a este medio le contaron que también trasladaron lesionados al Hospital Cuenca Alta, en las afueras de la localidad Cañuelas, vecina a Ezeiza, donde ocurre el incidente. Al menos tres pacientes fueron ingresados al hospital de Ezeiza.

“Estamos tratando de controlarlo, pero no podemos. No podemos descartar ni confirmar que se cayera un avión. Se explotaron los vidrios de mi casa y del barrio. Estamos evacuando a las familias que viven en las inmediaciones”, agregó Granados.

“En cuanto a las fábricas alcanzadas, entre ellas una es química, se han incendiado los depósitos donde hay cuestiones vinculadas al agro y a lo que tiene que ver con todo lo que se usa en los campos para la fertilización. También hay una de envases plásticos, Plásticos Lagos, que está en una situación parecida”, explicó Granados sobre lo que se sabe de las fábricas alcanzadas hasta el momento.

De momento, según pudo saber Infobae, el funcionamiento del aeropuerto de Ezeiza no se vio comprometido por el accidente. La autopista Cañuelas-Ezeiza se mantiene cortada en su totalidad para realizar el operativo.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires se prepara para el operativo sanitario. Según los criterios de triage, los heridos que presenten códigos verde y amarillo serán trasladados al Hospital Cecilia Grierson (municipio de Presidente Perón) y al Hospital Néstor Kirchner (de Cañuelas).

Los pacientes identificados con códigos naranja y rojo recibirán atención en el Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, el Hospital Eurnekian (en Ezeiza) y el Hospital Balestrini (en La Matanza).

El área afectada por la explosión cuenta con más de 12 móviles provinciales desplegados, en coordinación con 15 unidades municipales asignadas por los respectivos distritos. Los hospitales provinciales y municipales de la región actúan de manera conjunta y organizada, preparados para atender a todas las personas afectadas.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

EzeizaExplosiónÚltimas noticiasIncendio

Últimas Noticias

Los videos y las fotos más impactantes de las explosiones e incendio en el polo industrial de Ezeiza

Una inesperada explosión seguida por un incendio de gran magnitud en una fábrica de Ezeiza generó alerta en la población. En pocos minutos, los videos se difundieron en las redes sociales causando conmoción

Los videos y las fotos

Video: un camión quedó varado en las vías y un tren de carga lo arrolló en Santa Fe

El chofer, al ver que no podía avanzar con el vehículo, decidió descender para que el impacto no lo lastimara

Video: un camión quedó varado

Una mujer denunció que su ex pareja entró por una ventana y la violó en su casa

La denunciante dijo ante la policía que ya había hecho 35 denuncias penales contra el acusado por violencia de género, amenazas, desobediencia, lesiones leves y abuso sexual, y que tenía una restricción perimetral

Una mujer denunció que su

La maniobra de los policías acusados de sacar a presos para realizar trabajos de albañilería en una casa de veraneo en Tucumán

El ahora ex comisario Gustavo Javier Beltrán (50) y dos efectivos de la policía provincial fueron imputados por varios delitos. La Justicia les dictó la prisión preventiva

La maniobra de los policías

Locos x el Asado se prepara para llenar de humo, carne y sabor el Hipódromo de San Isidro

Luciano “Laucha” Luchetti se carga las parrillas al hombro para su primer evento masivo, en el que espera a más de 3000 personas con invitados, premios, sorpresas y, sobre todo, la mejor comida

Locos x el Asado se
DEPORTES
Ilusión en marcha: la selección

Ilusión en marcha: la selección argentina de tenis viajó a Bolonia para jugar el Final 8 de la Copa Davis

Comenzó la última fecha del Torneo Clausura: así están las tablas de posiciones y los cruces de octavos de final

Lanús venció 3-1 a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura y llega afilado a la final de la Copa Sudamericana

Tino, el perro de Solana Sierra, debutó con victoria en la Billie Jean King Cup: “Cada vez que me viene a ver, gano”

El campeón del fútbol argentino que dio una profunda reflexión sobre la salud mental: “La pasé mal, me sentía solo”

TELESHOW
El peculiar look de la

El peculiar look de la China Suárez en la entrevista con Moria Casán que desató comparaciones con Wanda Nara

Jorge Martínez sorprendió al revelar qué estrella europea fue el gran amor de su vida: “Fue una linda relación”

Dónde estaban las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi mientras la China Suárez hacía las entrevistas

Juana Repetto contó cómo es su relación con su ex Sebastián Graviotto y sorprendió al revelar un dato de su vínculo

El viaje espiritual de Daniel Gómez Rinaldi a Nueva York y su visita a El Rebe: “Una experiencia increíble”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán interceptó

El régimen de Irán interceptó un petrolero en el estrecho de Ormuz y reavivó tensiones en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo

Trinidad y Tobago realizará nuevos ejercicios militares con Estados Unidos en plena escalada con Venezuela

Los aliados occidentales estudian mecanismos para que los inspectores del OIEA puedan analizar el arsenal nuclear de Irán

Registran gigantescas “olas ocultas” que aceleran el deshielo en Groenlandia y multiplican el impacto en el nivel del mar

Cómo serán las “burbujas de cristal” que planea construir la NASA con polvo lunar y tecnología de autorreparación