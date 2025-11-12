Mar del Plata: incendiaron la casa de un alumno de 10 años acusado de manosear a dos compañeras

Mar del Plata: incendiaron la casa de los padres de un nene que habría abusado de dos compañeras de colegio (TN)

Un incendio de una vivienda en el barrio Jorge Newbery de Mar del Plata generó conmoción ayer por la tarde y una serie de reacciones en cadena, luego de que un grupo de padres de alumnos de la Escuela Primaria 21 prendieran fuego a la casa donde residía un niño de 10 años acusado de presuntamente manosear a dos compañeras.

Los vecinos cortaron una de las calles del Barrio Jorge Newbery en protesta a este hecho

La violenta situación se desató tras la denuncia de abuso en el ámbito escolar. El menor de edad fue señalado por supuestos manoseos a dos compañeras dentro del establecimiento educativo.

La reacción, en la que habrían participado familiares de las supuestas víctimas, no solo provocó daños materiales, sino que también desencadenó disturbios y un clima de tensión en la zona, caracterizada por la presencia de descampados y viviendas dispersas.

El llamado a movilización para el día de hoy por parte del gremio docente de SUTEBA

Fuente del Consejo Escolar explicaron a Ahora Mar del Plata que “se rompieron dos puertas, maderas, rejas, y que la escuela ahora está con custodia policial”, acerca del establecimiento educativo ubicado en Bolívar y Onésimo Leguizamón.

El hecho del incendio recayó en la Unidad Fiscal de Instrucción N°5, a cargo del dr. Alejandro Pellegrinelli, mientras que la investigación de la presunta violación quedó a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil quien dispuso la intervención de la Asesoría de Menores e Incapaces para proteger los derechos de los niños.

La imagen aérea de la vivienda incendiada

La protesta había comenzado ayer por la tarde en la puerta del colegio donde se rompieron vidrios y dañaron patrulleros. Luego, los familiares de las nenas fueron a la casa de la familia del acusado, donde produjeron el incendio.

Ante esta serie de disturbios, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocó a un paro de actividades para hoy, por 24 horas, en todo el distrito de General Pueyrredón como medida de protesta ante la escalada de violencia. Además, se convocó a una marcha docente en la que se espera la participación de trabajadores de la educación y vecinos del barrio.

Otro aviso de movilización para esta mañana (STM)

La sorpresa y el desconcierto de los vecinos se sumaron a la movilización espontánea que tuvo lugar en el barrio, donde se registraron cortes de calles y manifestaciones que, según lo anunciado, volverán a repetirse durante toda la jornada.

“La sociedad llegó a un nivel de frustración tal que la escuela ya no alcanza a mediar. Son muchos los conflictos, todo el tiempo. La escuela es una caja de resonancia de cómo estamos viviendo. El ‘sálvese quien pueda’ o la naturalización de la violencia que incluso se replica desde el poder, valida estos estallidos”, expresaron desde el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) General Pueyrredón.