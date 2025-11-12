Mar del Plata: incendiaron la casa de un alumno de 10 años acusado de manosear a dos compañeras

Un incendio de una vivienda en el barrio Jorge Newbery de Mar del Plata generó conmoción ayer por la tarde y una serie de reacciones en cadena, luego de que un grupo de padres de alumnos de la Escuela Primaria 21 prendieran fuego a la casa donde residía un niño de 10 años acusado de presuntamente manosear a dos compañeras.
La violenta situación se desató tras la denuncia de abuso en el ámbito escolar. El menor de edad fue señalado por supuestos manoseos a dos compañeras dentro del establecimiento educativo.
La reacción, en la que habrían participado familiares de las supuestas víctimas, no solo provocó daños materiales, sino que también desencadenó disturbios y un clima de tensión en la zona, caracterizada por la presencia de descampados y viviendas dispersas.
Fuente del Consejo Escolar explicaron a Ahora Mar del Plata que “se rompieron dos puertas, maderas, rejas, y que la escuela ahora está con custodia policial”, acerca del establecimiento educativo ubicado en Bolívar y Onésimo Leguizamón.
El hecho del incendio recayó en la Unidad Fiscal de Instrucción N°5, a cargo del dr. Alejandro Pellegrinelli, mientras que la investigación de la presunta violación quedó a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil quien dispuso la intervención de la Asesoría de Menores e Incapaces para proteger los derechos de los niños.
La protesta había comenzado ayer por la tarde en la puerta del colegio donde se rompieron vidrios y dañaron patrulleros. Luego, los familiares de las nenas fueron a la casa de la familia del acusado, donde produjeron el incendio.
Ante esta serie de disturbios, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocó a un paro de actividades para hoy, por 24 horas, en todo el distrito de General Pueyrredón como medida de protesta ante la escalada de violencia. Además, se convocó a una marcha docente en la que se espera la participación de trabajadores de la educación y vecinos del barrio.
La sorpresa y el desconcierto de los vecinos se sumaron a la movilización espontánea que tuvo lugar en el barrio, donde se registraron cortes de calles y manifestaciones que, según lo anunciado, volverán a repetirse durante toda la jornada.
“La sociedad llegó a un nivel de frustración tal que la escuela ya no alcanza a mediar. Son muchos los conflictos, todo el tiempo. La escuela es una caja de resonancia de cómo estamos viviendo. El ‘sálvese quien pueda’ o la naturalización de la violencia que incluso se replica desde el poder, valida estos estallidos”, expresaron desde el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) General Pueyrredón.