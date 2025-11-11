Sociedad

Video: así quedó la formación del tren Sarmiento que se descarriló en Liniers

El servicio quedó interrumpido en la zona y no saldrán trenes desde la estación de Once. Se desplegó un amplio operativo en la zona para tratar a los heridos. Las imágenes de cómo quedó todo en el lugar

Así quedó el tren Sarmiento tras el descalce

Una formación del tren Sarmiento se descarriló este martes a la altura de Liniers y provocó un amplio operativo en la zona, donde participaron el SAME, bomberos y miembros de Trenes Argentinos para determinar qué fue lo que ocurrió. Por el incidente, 19 personas resultaron heridas y nueve tuvieron que ser trasladadas a diferentes hospitales de la zona.

En las imágenes se puede apreciar el estado en el que quedó la formación que sufrió el descalce de vía. A pesar de la gravedad de los hechos, la unidad no volcó, lo que habría generado aún más daños materiales y, posiblemente, lesiones de mayor gravedad en los pasajeros.

En las imágenes que acompañan esta nota se pueden apreciar que el vagón, si bien se descarriló, no sufrió grandes daños en el interior. La zona más afectada es donde se dobló la formación, que rompió una parte del tren que une los vagones entre sí.

Las imágenes del interior del vagón que se descarriló en Liniers

Desde afuera, lo que se puede ver es cómo quedó en una posición como si estuviese formando un rayo. Además, lo que también llamó la atención al momento del accidente fue el humo que generó y la forma en la que se propagó por el tren.

Vi que de la formación del tren hacia Once salía como humo, que debe ser el primer descarrilamiento y vi que intentó frenar”, relató Hernán, quien reside cerca del incidente y observó la escena desde su departamento, ubicado en el piso 12.

Según sus palabras a TN, se encontraba trabajando cuando escuchó la barrera y un estruendo muy fuerte. Esto lo llevó a asomarse, pensando que podía tratarse de un camión, pero se encontró con la escena del tren Sarmiento.

Las imágenes muestran el estado de la formación descarrilada, que no volcó pero sufrió daños en la unión de los vagones

Por su parte, Ramiro, un joven de 13 años, volvía del colegio en el tren cuando ocurrió el accidente y se encontraba en la formación afectada. Al relatar su experiencia, explicó: “Iba en la parte trasera, justo donde se dobló el tren. Me tocó la peor parte. Estaba con un amigo, nos subimos después de la escuela”.

Contó que se acomodaron en sus asientos, cruzaron Díaz Vélez y escucharon un sonido fuerte. “Escuchamos un ‘crack’ y pensamos que un nene había hecho algo. De repente el tren empezó a irse como para adelante y se frenó. Empezó a salir humo por todos lados, la gente donde estaba desesperada. Yo estaba asustado. Pensé que nos íbamos a ahogar ahí”, relató.

Sobre cuánto tiempo duró la situación, recordó: “Habrá durado unos siete minutos, entre lo del tren, que abrieron las puertas y bajamos”.

Comentó además que, al principio, los propios pasajeros tuvieron que socorrerse entre ellos hasta que finalmente llegaron los servicios de emergencia.

Yo me bajé porque el humo que había en el tren era impresionante. A mi amigo lo ayudaron a bajar porque estaba muy asustado. Cuando nosotros chocamos, bajamos solos, nos ayudaron pasajeros. El SAME llegó en 10 minutos”, precisó.

Nueve de los 19 heridos
Nueve de los 19 heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, mientras que el resto recibió atención en el lugar del incidente (RS Fotos)

Finalmente, al mencionar que suele regresar todos los días de la escuela en tren, aseguró que, tras lo vivido, optará por otro medio de transporte en los próximos días: “Mañana no vuelvo en tren porque con lo que pasó hoy quedé bastante asustado”.

Alberto Crescenti, titular del SAME, destacó ante los medios: “Lo más importante es que no hay víctimas fatales, que es lo que tenemos que llevar a todos los familiares”. El despliegue del Sistema de Atención Médica de Emergencia incluyó 40 móviles y personal médico en el lugar.

Entre los 19 afectados, nueve fueron trasladados: cuatro al Santojanni, dos al Vélez Sársfield, dos al Álvarez y uno al Grierson, mientras que las otras 10 personas recibieron atención en el sitio del incidente. Ninguna de las lesiones se clasificó como grave.

El descarrilamiento ocurrió durante una
El descarrilamiento ocurrió durante una maniobra de cambio de vías y las causas exactas aún se investigan

Las operaciones entre Moreno y Castelar se mantuvieron sin alteraciones, mientras que los trenes comenzaron a salir nuevamente desde la Estación Once después desde las 17.50, aunque avanzan con retrasos y no realizan paradas en Liniers tras varias horas de interrupción total.

El descalce sucedió durante una maniobra de cambio de vías ubicada precisamente en el área donde se produjo el siniestro. El reglamento de seguridad estipula que, frente a un descarrilamiento, la detención del tren debe ser inmediata, tal como se hizo en este caso.

Para realizar las inspecciones correspondientes y avanzar en la determinación de los motivos del incidente, es necesario primero despejar la vía, ya que las causas exactas todavía están bajo análisis.

Ahora, la Justicia Federal investigará las maniobras del maquinista para determinar las causas del siniestro, como así también pidieron que se le realice un test de alcoholemia al conductor. Además, se analizarán las cámaras de seguridad en la zona.

