Sociedad

Se descarriló una formación del tren Sarmiento en Liniers: hay heridos y el servicio está interrumpido

De momento se desconoce la causa que generó el accidente. Las personas se vieron obligadas a descender por sus propios medios y caminaron por las vías para salir de la zona. Se desplegó un operativo en el lugar

Una formación del tren de la línea Sarmiento se descarriló cerca de la estación Liniers, específicamente a unos 100 metros de un paso a nivel ubicado en la zona de la intersección de Timoteo Gordillo y Avenida Rivadavia. Ante este evento, los pasajeros se vieron obligados a descender de las formaciones.

En respuesta y a modo de precaución, Bomberos de la Ciudad desplegaron dos dotaciones comunes, un grupo especial de rescate, un puesto de comando y una unidad médica.

Las autoridades confirmaron que, pese al descarrilamiento, la formación no volcó. Mientras, equipos de emergencia continúan con las tareas en el lugar.

El incidente motivó la interrupción total del servicio de la línea Sarmiento. De momento, no se confirmó si el corte continuará durante el resto del día o si se normalizará por la noche.

Noticia en desarrollo

