Video: compró un auto hace dos meses, salió a dar una vuelta y se le prendió fuego en el medio de la calle

El dueño de un Ford Taunus debió frenar de urgencia en la Costanera de Mendoza cuando el vehículo comenzó a largar humo negro desde el capó y luego comenzó a incendiarse

Compró un auto hace dos meses, salió a dar una vuelta y se le prendió fuego

Lo que parecía ser una salida tranquila en auto se transformó, de pronto, en una escena inesperada que obligó a frenar todo en plena vía pública. En apenas unos segundos, el humo comenzó a ganar volumen, y el conductor, sin otra opción a mano, recurrió a una acequia cercana para intentar sofocar lo que ya amenazaba con convertirse en incendio. La escena ocurrió en la Ciudad de Mendoza y generó preocupación entre los que transitaban por la zona.

El episodio tuvo lugar durante la mañana de este miércoles en la Avenida Costanera, a la altura de la intersección con las calles Corrientes y San Luis, en dirección hacia el sur. Allí, el conductor de un Ford Taunus rojo tuvo que detenerse de urgencia cuando detectó que desde el capó del vehículo comenzaba a salir una columna de humo negro.

Según informó el medio mendocino El Sol, el auto había sido adquirido por el dueño apenas dos meses atrás.

En los minutos posteriores, y con el capó levantado, el hombre intentó contener la situación con los recursos que tenía al alcance: utilizó un bidón para sacar agua de una acequia y rociar el motor en un intento por reducir el humo. Un video registrado por testigos muestra el momento en que trata de controlar la situación, mientras el tránsito en la zona comenzaba a verse afectado.

Compró un auto hace dos meses, salió a dar una vuelta y se le prendió fuego

El incidente ocurrió mientras el vehículo circulaba por el carril izquierdo de la avenida, en sentido sur, cuando de forma repentina se hizo visible el humo.

Aunque no llegó a expandirse el fuego en toda la estructura, fue necesario el trabajo de Bomberos de la ciudad de Mendoza, quienes llegaron a los pocos minutos para intervenir y asegurarse de que la combustión no se reactivara.

Las primeras hipótesis apuntan a una falla eléctrica como posible origen del incidente, aunque no se informó oficialmente si se iniciaron pericias para confirmar el motivo del desperfecto. A pesar de la magnitud de la escena, no se registraron personas heridas.

El tránsito se vio temporalmente comprometido en el sector, por lo que se pidió precaución a quienes debían circular por la Costanera, o, en su defecto, que optaran por rutas alternativas. Luego del operativo de emergencia, la circulación volvió a su curso habitual, aunque el vehículo permaneció un tiempo más detenido a un costado de la vía.

Viajó hasta Mar del Tuyú para comprar un auto de colección por USD 10 mil y lo chocó de regreso

Un marplatense chocó su Ford
Un marplatense chocó su Ford Falcon de colección recién comprado en la Ruta 11 tras perder el control del vehículo

Un marplatense de 45 años, identificado con las iniciales L. H., protagonizó un accidente vial en la Ruta 11 pocas horas después de haber cumplido un anhelo que perseguía desde hacía tiempo: comprar un Ford Falcon Futura modelo 1972 en impecable estado.

Según informaron medios locales, Lucas había viajado más de 190 kilómetros hasta Mar del Tuyú para adquirir el Falcon, un modelo color verde que llevaba unos meses en venta por un valor cercano a los 10 mil dólares. Con apenas 122 mil kilómetros recorridos, el coche despertó de inmediato su interés.

Tras cerrar la operación, emprendió el regreso a su ciudad, pero cerca de las cuatro de la tarde del lunes la situación se tornó dramática. Todo indica que el conductor habría perdido el control, aparentemente al pisar una mancha de gasoil, aunque la investigación oficial aún continúa. El Falcon terminó destrozado al chocar de frente contra un poste, en un siniestro en el que no intervino otro vehículo.

“Para todos los que han llamado y se están preocupando, estoy vivo, con golpes, fracturas y cortes. Recién lo compraba, un auto que quise hace años. Los golpes de la vida, estoy internado en Vidal. Gracias a Dios hoy contándola con ustedes...”, escribió el hombre en un posteo en su cuenta oficial de Facebook.

Como se puede apreciar en las imágenes, el auto quedó destrozado casi por completo. El poste impactó en el sector derecho del vehículo, dañando ambas puertas de ese costado, incluso el techo.

