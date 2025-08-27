Sociedad

Viajó hasta Mar del Tuyú para comprar un auto de colección y lo chocó de regreso a su casa: el hombre resultó herido

El conductor de 45 años, oriundo de Mar del Plata, sufrió fracturas y cortes tras impactar contra un poste en la Ruta 11, a la altura de Mar de Cobo

Guardar
Un marplatense chocó su Ford
Un marplatense chocó su Ford Falcon de colección recién comprado en la Ruta 11 tras perder el control del vehículo

Un marplatense de 45 años, identificado con las iniciales L. H., protagonizó un accidente vial en la Ruta 11 pocas horas después de haber cumplido un anhelo que perseguía desde hacía tiempo: comprar un Ford Falcon Futura modelo 1972 en impecable estado.

Según informaron medios locales, Lucas había viajado más de 190 kilómetros hasta Mar del Tuyú para adquirir el Falcon, un modelo color verde que llevaba unos meses en venta por un valor cercano a los 10 mil dólares. Con apenas 122 mil kilómetros recorridos, el coche despertó de inmediato su interés.

La ilusión, sin embargo, duró apenas unos minutos, pues en el trayecto de regreso a Mar del Plata, el vehículo impactó contra un poste de alumbrado en la rotonda de acceso a Mar de Cobo, en el kilómetro 487 de la traza.

El Ford Falcon Futura modelo
El Ford Falcon Futura modelo 1972, adquirido por 10 mil dólares, quedó destrozado tras el impacto

Tras cerrar la operación, emprendió el regreso a su ciudad, pero cerca de las cuatro de la tarde del lunes la situación se tornó dramática. Todo indica que el conductor habría perdido el control, aparentemente al pisar una mancha de gasoil, aunque la investigación oficial aún continúa. El Falcon terminó destrozado al chocar de frente contra un poste, en un siniestro en el que no intervino otro vehículo.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Vial de Vivoratá, Bomberos, Defensa Civil de Mar Chiquita y personal de Aubasa, que realizaron tareas de prevención y el retiro de los restos del automóvil.

“Para todos los que han llamado y se están preocupando, estoy vivo, con golpes, fracturas y cortes. Recién lo compraba, un auto que quise hace años. Los golpes de la vida, estoy internado en Vidal. Gracias a Dios hoy contándola con ustedes...”, escribió el hombre en un posteo en su cuenta oficial de Facebook.

Más tarde, al notar que circulaban comentarios irónicos sobre lo ocurrido, expresó que no dará lugar a “comentarios absurdos” y que su objetivo será enfocarse en recuperarse y trabajar en la restauración de su Falcon.

Así lucía el Ford Falcon
Así lucía el Ford Falcon antes del accidente

“Sin preguntar por el conductor o la familia, (un accidente) que puede ser un deceso por semejante golpe. Es increíble las cosas que podido leer”, lamentó por la burla de algunas personas en lugar de preocuparse.

“Sigan hablando lo que quieran que yo los leo. Mírenlo devuelta, así opinan nuevamente los señores opinólogos”, cerró.

Como se puede apreciar en las imágenes, el auto quedó destrozado casi por completo. El poste impactó en el sector derecho del vehículo, dañando ambas puertas de ese costado, incluso el techo.

Un Porsche quedó destruido tras un accidente en la Avenida Cantilo

Un Porsche Coupé modelo 1999 estuvo involucrado días atrás en una colisión sobre la autopista Cantilo, en el kilómetro 9,5, sentido al centro de la Ciudad de Buenos Aires. Sucedió cerca del mediodía. El auto de lujo quedó destruido con una parte debajo de un camión.

En el accidente participaron tres camiones, uno de ellos un “mosquito” dedicado al traslado de vehículos nuevos hacia concesionarias.

Agentes de la Comisaría Vecinal 13B acudieron al lugar y desplegaron un operativo integral para asistir a los afectados y ordenar el tránsito, según indicaron voceros oficiales a Infobae.

Un Porsche Coupé 1999 quedó destruido tras un choque múltiple en la autopista Cantilo, sin heridos graves

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) examinó a los cuatro conductores implicados, constatando que ninguno sufrió lesiones graves. Aunque se movilizó una unidad aérea de auxilio, no fue necesario trasladar personas a los hospitales de la ciudad.

El caso fue puesto a disposición de la Unidad de Flagrancia Norte, bajo la responsabilidad del fiscal Leandro Galvaire, quien dictó las primeras directivas.

El siniestro provocó complicaciones en la circulación habitual sobre la arteria principal, obligando a desviar el tránsito de forma temporal para facilitar la labor de las autoridades. Tanto la policía porteña como los equipos sanitarios intervinieron en las tareas de remoción y control vial.

Temas Relacionados

Mar del PlataMar del TuyúFord Falcon FuturaAccidenteÚltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron a un cantante de reggaeton acusado de integrar “La banda del millón”: cayó mientras robaba

Jairo León, conocido como “Jairo La L” en la escena musical, fue arrestado este miércoles junto a dos menores cuando violentaban una propiedad. Lo acusan de ser parte de la organización investigada por entraderas y escruches en la zona norte del conurbano bonaerense

Detuvieron a un cantante de

Cayó la madre de una vedette por integrar una red de trata: les ofrecían a las víctimas falsos trabajos como domésticas

Elizabeth Rodrigo, mamá de una actriz y bailarina que tuvo un affaire con Santiago Bal, fue apresada junto a otras cuatro sospechosos de integrar una organización dedicada a la explotación sexual. Ella era la fotógrafa

Cayó la madre de una

Espert se fue en la moto de un militante libertario tras el ataque a la caravana de Milei en Lomas de Zamora

El diputado y candidato nacional evacuó el lugar luego de que la comitiva sufriera agresiones de los militantes opositores. El Presidente y su hermana se fueron en otra camioneta

Espert se fue en la

El extraño secuestro narco que el “Cositorto colombiano” denunció en Argentina

Juan José Benavides Velazco, capturado ayer en Mendoza por la Policía Federal luego de una circular roja de Interpol en su contra, fue el blanco de un sospechoso ataque ocurrido en José C. Paz en 2022

El extraño secuestro narco que

Un menor de 17 años fue detenido tras atacar a tiros a un joven en Tigre: le disparó al menos 9 veces

El hecho ocurrió en la zona de El Talar. El sospechoso tenía antecedentes. La víctima fue intervenida quirúrgicamente y está fuera de peligro

Un menor de 17 años
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron a un cantante de

Detuvieron a un cantante de reggaeton acusado de integrar “La banda del millón”: cayó mientras robaba

La ironía de Cristina Kirchner por el escándalo en la ANDIS y las muertes del fentanilo contaminado: “La culpa siempre es de los kukas”

La impactante historia de la mujer de 70 años que venció un grave problema de salud y levanta más de 100 kilos

Cayó la madre de una vedette por integrar una red de trata: les ofrecían a las víctimas falsos trabajos como domésticas

Ajuste monetario: con tasas altas, el Gobierno colocó bonos para absorber $700.000 millones

INFOBAE AMÉRICA
Eusebio Poncela y Los Fabulosos

Eusebio Poncela y Los Fabulosos Cadillacs: la historia del videoclip de “Matador”, el superhit de los años 90

Dinamarca se disculpa tras el escándalo por el control de natalidad en Groenlandia

¿La Tierra late?: un pulso sísmico que se repite cada 26 segundos desde hace 60 años desconcierta a la ciencia

Cuáles son los 9 beneficios del repollo para la salud

Guyana: una nueva frontera agrícola en las Américas

TELESHOW
Que fue de la vida

Que fue de la vida de Ayelén Paleo: de vedette y protagonista de escándalos a CEO de una inmobiliaria

Cayó la madre de una vedette por integrar una red de trata: les ofrecían a las víctimas falsos trabajos como domésticas

El sugestivo posteo del trapero español Kaydy Cain desde el departamento de Wanda Nara

El tierno momento que compartieron Momo y Arturo, los hijos de Jimena Barón

Daniela Celis y Thiago Medina enfrentaron el escándalo tras conocerse el affaire del joven con La Tana: “Vergüenza”