Viajó hasta Mar del Tuyú para comprar un auto de colección y lo chocó de regreso a su casa: el hombre resultó herido

Un marplatense chocó su Ford Falcon de colección recién comprado en la Ruta 11 tras perder el control del vehículo

Un marplatense de 45 años, identificado con las iniciales L. H., protagonizó un accidente vial en la Ruta 11 pocas horas después de haber cumplido un anhelo que perseguía desde hacía tiempo: comprar un Ford Falcon Futura modelo 1972 en impecable estado.

Según informaron medios locales, Lucas había viajado más de 190 kilómetros hasta Mar del Tuyú para adquirir el Falcon, un modelo color verde que llevaba unos meses en venta por un valor cercano a los 10 mil dólares. Con apenas 122 mil kilómetros recorridos, el coche despertó de inmediato su interés.

La ilusión, sin embargo, duró apenas unos minutos, pues en el trayecto de regreso a Mar del Plata, el vehículo impactó contra un poste de alumbrado en la rotonda de acceso a Mar de Cobo, en el kilómetro 487 de la traza.

El Ford Falcon Futura modelo 1972, adquirido por 10 mil dólares, quedó destrozado tras el impacto

Tras cerrar la operación, emprendió el regreso a su ciudad, pero cerca de las cuatro de la tarde del lunes la situación se tornó dramática. Todo indica que el conductor habría perdido el control, aparentemente al pisar una mancha de gasoil, aunque la investigación oficial aún continúa. El Falcon terminó destrozado al chocar de frente contra un poste, en un siniestro en el que no intervino otro vehículo.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Vial de Vivoratá, Bomberos, Defensa Civil de Mar Chiquita y personal de Aubasa, que realizaron tareas de prevención y el retiro de los restos del automóvil.

“Para todos los que han llamado y se están preocupando, estoy vivo, con golpes, fracturas y cortes. Recién lo compraba, un auto que quise hace años. Los golpes de la vida, estoy internado en Vidal. Gracias a Dios hoy contándola con ustedes...”, escribió el hombre en un posteo en su cuenta oficial de Facebook.

Más tarde, al notar que circulaban comentarios irónicos sobre lo ocurrido, expresó que no dará lugar a “comentarios absurdos” y que su objetivo será enfocarse en recuperarse y trabajar en la restauración de su Falcon.

Así lucía el Ford Falcon antes del accidente

“Sin preguntar por el conductor o la familia, (un accidente) que puede ser un deceso por semejante golpe. Es increíble las cosas que podido leer”, lamentó por la burla de algunas personas en lugar de preocuparse.

“Sigan hablando lo que quieran que yo los leo. Mírenlo devuelta, así opinan nuevamente los señores opinólogos”, cerró.

Como se puede apreciar en las imágenes, el auto quedó destrozado casi por completo. El poste impactó en el sector derecho del vehículo, dañando ambas puertas de ese costado, incluso el techo.

Un Porsche quedó destruido tras un accidente en la Avenida Cantilo

Un Porsche Coupé modelo 1999 estuvo involucrado días atrás en una colisión sobre la autopista Cantilo, en el kilómetro 9,5, sentido al centro de la Ciudad de Buenos Aires. Sucedió cerca del mediodía. El auto de lujo quedó destruido con una parte debajo de un camión.

En el accidente participaron tres camiones, uno de ellos un “mosquito” dedicado al traslado de vehículos nuevos hacia concesionarias.

Agentes de la Comisaría Vecinal 13B acudieron al lugar y desplegaron un operativo integral para asistir a los afectados y ordenar el tránsito, según indicaron voceros oficiales a Infobae.

Un Porsche Coupé 1999 quedó destruido tras un choque múltiple en la autopista Cantilo, sin heridos graves

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) examinó a los cuatro conductores implicados, constatando que ninguno sufrió lesiones graves. Aunque se movilizó una unidad aérea de auxilio, no fue necesario trasladar personas a los hospitales de la ciudad.

El caso fue puesto a disposición de la Unidad de Flagrancia Norte, bajo la responsabilidad del fiscal Leandro Galvaire, quien dictó las primeras directivas.

El siniestro provocó complicaciones en la circulación habitual sobre la arteria principal, obligando a desviar el tránsito de forma temporal para facilitar la labor de las autoridades. Tanto la policía porteña como los equipos sanitarios intervinieron en las tareas de remoción y control vial.