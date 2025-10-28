Una pareja de argentinos relató cómo se vivió en primera persona el paso del huracán Melissa por Jamaica

Una pareja de argentinos habló desde Jamaica durante el huracán Melissa

El huracán Melissa impactó este martes la costa de Jamaica con vientos que alcanzaron los 300 kilómetros por hora, sacudiendo la isla y marcando un registro inédito en la región. La tormenta, clasificada como categoría 4, provocó la muerte de al menos siete personas en áreas circundantes al Caribe y despertó una creciente preocupación entre autoridades ante la resistencia de la población a cumplir las órdenes de evacuación.

En medio de la emergencia, Martín y Florencia, turistas argentinos que estaban de vacaciones junto a otras dos parejas, compartieron su testimonio desde Montego Bay, en el noroeste jamaiquino.

Tras su arribo el miércoles de la semana pasada y con planes de volver el próximo sábado, experimentaron de cerca la llegada del ciclón y detallaron el operativo de seguridad activado en su hotel.

La infraestructura de los hoteles en Jamaica protegió a los turistas argentinos durante el paso del huracán Melissa

“Estamos bien. Nosotros estamos tratando de mantener la calma. Acá, por suerte, está todo muy organizado. Desde ayer ya nos dieron comida, hoy estuvimos todo el día adentro y, justo en particular nuestra habitación es como que está bastante tranquilo, no se siente tanto porque está más en la parte interna. Pero bueno, si hubo mucho viento, mucha lluvia y ahora paró un poco”, relató Florencia al canal TN.

La pareja describió cómo la infraestructura del hotel ayudó a que se sintieran resguardados en todo momento, gracias a las ventanas de doble vidrio y espacios herméticos preparados para este tipo de situaciones.

Además, destacaron el uso de una aplicación que recibe alertas y notificaciones en tiempo real, la cual brinda instrucciones precisas sobre cómo comportarse ante cada eventualidad. “Nos pidieron que, por favor, nos mantengamos adentro y tengamos todo un orden, porque si no era un descontrol”, subrayó Florencia.

El impacto del huracán Melissa en Jamaica

El monitoreo fue permanente desde dos días antes del arribo del huracán, con la reducción paulatina de actividades recreativas y una coordinación rigurosa en todas las áreas del establecimiento. Martín agregó: “Hace dos días, más o menos, ya empezaron con algunos protocolos para tener cuidado, fueron cortando actividades. Y con la aplicación que decía, nos iban indicando los pasos a seguir ante cualquier hecho que podía pasar”.

Durante la tarde, en la etapa más tensa de la tormenta, los sistemas de alarma del hotel entraron en acción. “Acá hace más o menos una hora, una hora y media, empezaron a sonar las alarmas por los pasillos. Nos habían dicho que cuando pase eso, tratemos de ir al lugar más seguro, que podía ser el baño o lo más lejos de las ventanas posible y estar atentos a los parlantes que van a ir indicando qué teníamos que hacer”, explicó Martín.

El embajador argentino en Jamaica confirmó que unos 70 argentinos permanecen en hoteles seguros tras el paso del huracán Melissa (AP Foto/Matias Delacroix)

El acceso a internet no presentó mayores inconvenientes y permitió mantenerse en contacto con sus familiares en Argentina. “Por suerte, el wifi no se cortó casi nunca, así que pudimos estar comunicados y transmitirles tranquilidad en todo momento”, contó a la señal de noticias.

Al ser consultados sobre la gravedad del evento meteorológico, Martín aseguró: “Al principio, como que daban tranquilidad y bueno, nosotros después íbamos leyendo alguna noticia y ahí nos íbamos enterando. Pero bueno, la verdad, tratábamos de no leer mucho tampoco porque estando acá...”.

Por su parte, el embajador argentino en Jamaica, Marcelo Balbi, contó en TN cómo está la situación de los argentinos en el país caribeño. “En este momento tenemos 70 argentinos, aproximadamente, son turistas en hoteles ‘todo incluido’. Nuestro cónsul está tomando contacto con cada uno de ellos, dentro de lo que las dificultades de las comunicaciones permiten”, detalló.

“Los hoteles donde están los argentinos, en principio, se pueden decir que son seguros porque son estructuras sólidas que ya han vivido otros huracanes, aunque nunca un fenómeno tan extremo como este”, aseguró sobre los edificios en los que se alojan los turistas argentinos.

En cuanto a las comunicaciones con familiares desde Argentina, si no lo pueden realizar de forma privada, Balbi dijo que pueden hacerlo con ellos. “Los correos que están en la página de cancillería están habilitados, el celular de guardia también. El cónsul vive en una zona menos afectada que la mía, así que él tiene el celular de guardia en este momento”, explicó.