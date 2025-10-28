Mundo

Los videos que muestran la destrucción que dejó el huracán Melissa tras su paso por Jamaica

Las imágenes evidencian calles inundadas, árboles arrancados de raíz, techos desprendidos y cientos de familias desplazadas mientras la isla enfrenta una de las peores tormentas de su historia reciente

Guardar
El huracán Melissa tocó tierra en Jamaica

El huracán Melissa, clasificado como uno de los ciclones más potentes jamás registrados en la cuenca atlántica, tocó tierra en el suroeste de Jamaica la tarde de este martes dejando a su paso una estela de destrucción.

La tormenta, que alcanzó la categoría 5 y generó vientos extremos, precipitaciones torrenciales y marejadas ciclónicas, puso a prueba los sistemas de respuesta de las autoridades jamaicanas.

Las imágenes captadas por residentes y medios locales muestran con crudeza el devastador impacto del huracán Melissa, que arrasó el suroeste de la isla.

El huracán Melissa tocó tierra en Jamaica

Los registros visuales dan cuenta de automóviles arrastrados por la corriente, caminos cubiertos de escombros y zonas rurales aisladas por ríos desbordados.

En comunidades como New Hope, residentes grabaron cómo la lluvia golpeaba sin descanso y los vientos arrancaban árboles centenarios, rompiendo el asfalto y bloqueando el acceso a poblaciones enteras.

Uno de los videos más recorridos en medios jamaicanos captó el momento en que el techo de una vivienda salía disparado sobre el tendido eléctrico.

Otros registros muestran cómo rocas y lodo descienden por las laderas, cortando carreteras y amenazando viviendas ya debilitadas por las lluvias.

El desastre no solo fue visible en las ciudades. En la costa sur, cámaras de drones revelaron extensas franjas de cultivos arrasados y animales domésticos buscando terreno firme, mientras voluntarios y cuerpos de rescate luchaban por llegar a zonas completamente incomunicadas.

Videos tomados cerca de hospitales evidenciaron equipos médicos y pacientes trasladándose apresuradamente para buscar refugio.

El huracán Melissa tocó tierra en Jamaica

El gobierno de Jamaica, en alerta máxima desde las primeras horas del lunes, había advertido que el impacto de Melissa sería devastador.

No hay infraestructura en la región que pueda soportar una tormenta de categoría 5”, admitió el primer ministro Andrew Holness ante medios internacionales.

Funcionarios de Defensa Civil de Jamaica exhortaron a los habitantes a acudir a refugios habilitados e instaron a evitar desplazamientos innecesarios.

Jamaica, este no es el momento de ser valientes”, enfatizó Desmond McKenzie, vicepresidente del Consejo de Gestión de Riesgos de Desastres de Jamaica.

El ministro de Salud, Christopher Tufton, detalló que hubo que evacuar a pacientes de hospitales costeros ante la amenaza de marejadas ciclónicas de hasta cuatro metros de altura.

Los informes oficiales revelaron un corte de energía que dejó a más de 240.000 usuarios sin electricidad y cerca de una cuarta parte del sistema de telecomunicaciones fuera de servicio, complicando las operaciones de emergencia.

La organización Mercy Corps, que opera en varias regiones de la isla, reportó que muchas familias permanecieron en sus hogares durante el azote del huracán y describió una noche marcada por el estruendo incesante y el temor generalizado.

“El ruido es implacable. La gente está nerviosa y solo trata de aguantar hasta que pase la tormenta”, relató Colin Bogle desde Portmore, al sur de la capital.

En total, Melissa ya ha causado siete muertes en el Caribe –tres en Jamaica, tres en Haití y una en República Dominicana– además de dejar daños estructurales graves, cientos de evacuados y comunidades rurales aisladas.

Mientras las autoridades jamaicanas se movilizan para evaluar daños y desplegar brigadas, la amenaza de Melissa no se ha disipado.

El huracán sigue su ruta hacia Cuba, donde ya se preparan evacuaciones masivas y planes de contingencia ante un ciclón de intensidad histórica.

(Con información de The Associated Press)

Temas Relacionados

JamaicaCubaHuracán MelissaMelissaÚltimas Noticias AméricaCentro Nacional de huracanesHuracán de categoría 5Melissa tocó tierra

Últimas Noticias

Nvidia invierte 1.000 millones de dólares en Nokia para impulsar el desarrollo de tecnología 6G

El acuerdo estratégico entre Nvidia y Nokia prevé el uso de chips avanzados y una participación accionarial clave, con el objetivo de acelerar la innovación conjunta en inteligencia artificial y redes de próxima generación

Nvidia invierte 1.000 millones de

Estados Unidos aseguró que el alto el fuego en Gaza “se mantiene” pese a las acusaciones de Israel a Hamas

El vicepresidente JD Vance confirmó que la tregua negociada por Trump sigue vigente, aunque reconoció “pequeñas escaramuzas” tras los ataques que dejaron al menos nueve muertos en el enclave palestino

Estados Unidos aseguró que el

India siembra nubes en Nueva Delhi para intentar provocar lluvias que ayuden a limpiar el aire

La iniciativa se lanzó con la esperanza de reducir los elevados niveles de contaminación que exponen cada año a millones de residentes de la capital india a condiciones peligrosas para la salud

India siembra nubes en Nueva

La UE resaltó el éxito de las sanciones a Rusia: “Están dificultando la economía rusa”

Bruselas, junto a Estados Unidos y sus socios internacionales, destacó el impacto de las medidas restrictivas tras aprobar el 19º paquete de sanciones contra Moscú

La UE resaltó el éxito

Inteligencia artificial y 3D revolucionan la investigación del arte rupestre en el emblemático sitio finlandés Astuvansalmi

Especialistas de la Universidad de Finlandia Oriental aplicaron cámaras hiperespectrales, escaneo 3D y algoritmos avanzados para detectar nuevas figuras y crear réplicas digitales del sitio. Cómo este avance fortalece la conservación y el acceso internacional al arte prehistórico

Inteligencia artificial y 3D revolucionan
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La trágica muerte de Nicolás

La trágica muerte de Nicolás Duarte: todos los videos de las cámaras que siguieron su recorrido en Ezeiza

Gustavo Petro negó que su hijo, Nicolás Petro, tuviera contactos con Laura Sarabia: también arremetió contra el exministro Fernando Londoño

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ afronta nuevo reto de eliminación este 28 de octubre

El pronóstico del clima para mañana en Trujillo

Cómo funciona la experiencia educativa que despierta vocaciones científicas en estudiantes secundarios

INFOBAE AMÉRICA
“La diplomática” es una exquisita

“La diplomática” es una exquisita disección del matrimonio

La inteligencia artificial desmiente el mito del primer gran cazador humano: Homo habilis era presa de leopardos

Nvidia invierte 1.000 millones de dólares en Nokia para impulsar el desarrollo de tecnología 6G

Principales titulares de los periódicos para el lunes 27 de octubre

VÍDEO: Alrededor de 60 muertos en una operación contra Comando Vermelho en Río de Janeiro (Brasil)

ENTRETENIMIENTO

Tim Allen reveló cómo la

Tim Allen reveló cómo la cárcel cambió su vida

El homenaje a Diane Keaton y su inolvidable “Annie Hall” en las pasarelas de Vogue World

Kourtney Kardashian lanza paletas especiales para la salud vaginal

El antes y después de Charlie Sheen: “Las drogas y el alcohol condicionaron mi existencia”

Jay-Z defiende a Bad Bunny tras el boicot por su show en el Super Bowl LX