EN VIVO: el huracán Melissa se acerca a Jamaica con categoría 5 y vientos de 280 kilómetros por hora

La tormenta de avance lento está a punto de impactar la isla y ya ha causado siete muertes en el Caribe. Las autoridades advierten que muchos residentes ignoran las órdenes de evacuación mientras se pronostica hasta un metro de lluvias

El huracán Melissa se encuentra muy cerca de tocar tierra en Jamaica este martes, amenazando con inundaciones devastadoras y vientos de 280 km/h que las autoridades advierten destrozarán la infraestructura de la nación caribeña. La tormenta de categoría 5 —potencialmente la más grande que haya golpeado a Jamaica— ya ha causado siete muertes en la región, pero los funcionarios están preocupados porque muchas personas ignoran los llamados a evacuar.

El Centro Nacional de Huracanes informó que Melissa se encontraba a unos 185 kilómetros de Kingston. Se pronostica hasta un metro de lluvia, con el nivel del mar elevándose potencialmente hasta 4 metros en la costa sur. Muchos de los aproximadamente 880 refugios de la isla permanecían vacíos el lunes por la noche a pesar de las órdenes de evacuación.

“Para Jamaica será la tormenta del siglo hasta ahora”, afirmó Anne-Claire Fontan, de la Organización Meteorológica Mundial. La naturaleza lenta de Melissa —avanzando a paso humano— significa que no habrá alivio rápido una vez que golpee. Los científicos dicen que el cambio climático causado por el ser humano ha exacerbado las tormentas masivas, aumentando su frecuencia e intensidad.

A continuación, la cobertura minuto a minuto del avance de Melissa:

En pocas líneas:

13:24 hsHoy

Dentro del monstruo: el vuelo de los cazadores de huracanes en el corazón de Melissa

El Escuadrón 53 de Reconocimiento Meteorológico de EEUU atravesó el sistema de categoría 5 para recopilar mediciones en tiempo real. Jamaica se prepara para la tormenta más fuerte en 174 años de registros

El Huracán Melissa Desde Adentro

La tripulación de la Reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos del Escuadrón 53 de Reconocimiento Meteorológico, conocidos como los “Cazadores de Huracanes”, voló el lunes a través del huracán Melissa para recopilar datos vitales mientras la tormenta catastrófica de categoría 5 se aproximaba a Jamaica con vientos sostenidos de 280 km/h.

13:24 hsHoy

Lentos pero salvajes: por qué los huracanes como Melissa son cada vez más comunes

Los científicos afirman que tanto la intensificación rápida como las tormentas estancadas están aumentando en un clima más cálido. Esto es lo que debes saber

Por Issam Ahmed

Una palmera se balancea en
Una palmera se balancea en el paseo marítimo de Kingston mientras se aproxima el huracán Melissa, en Kingston, Jamaica. 27 de octubre de 2025. REUTERS/Octavio Jones

Alimentado por aguas anormalmente cálidas del Caribe, el huracán Melissa explotó en un ciclón de categoría 5 mientras se movía a poco más que un ritmo lento: una mezcla peligrosa que podría amplificar sus impactos a través de lluvias incesantes, marejadas ciclónicas y vientos.

13:22 hsHoy

Huracán Melissa alcanza categoría 5 en el Caribe y rompe un récord que no se veía desde 2005

El fenómeno meteorológico impacta especialmente a Jamaica, donde se registran lluvias torrenciales, evacuaciones masivas y suspensión de vuelos

Maricielo Grados Córdova

Por Maricielo Grados Córdova

El huracán Melissa alcanza la
El huracán Melissa alcanza la categoría 5 en el Caribe, convirtiéndose en el tercer ciclón de máxima intensidad de la temporada 2025. (CIRA/NOAA/via REUTERS)

El huracán Melissa alcanzó la categoría 5 en el Caribe el 27 de octubre de 2025, convirtiéndose en el tercer ciclón de máxima intensidad en la actual temporada de huracanes del Atlántico, una cifra que no se registraba desde hace veinte años, de acuerdo con la NOAA y el Centro Nacional de Huracanes (NHC). La situación afecta especialmente a Jamaica y pone en alerta a otras islas del Caribe debido a la fuerza y organización del sistema.

13:21 hsHoy

Las primeras imágenes de Jamaica a horas del impacto del huracán Melissa: crecen las olas y hay alerta máxima

La isla caribeña enfrentará al ciclón que podría convertirse en el más devastador del siglo, con vientos extremos, marejadas y lluvias torrenciales

Carlos Eduardo Martínez

Por Carlos Eduardo Martínez

Jamaica se prepara ante la inminente llegada del poderoso huracán Melissa

La mañana de este martes, Jamaica amaneció bajo la amenaza inminente de Melissa, el huracán que, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), podría convertirse en la tormenta más destructiva que haya golpeado la isla caribeña en lo que va de siglo. Según las proyecciones de los meteorólogos, el ojo podría tocar tierra después del mediodía, hora local, y mientras avanzan las horas, la población permanece en vilo.

13:21 hsHoy

El huracán Melissa se cierne sobre Jamaica como la tormenta más fuerte de su historia

En 174 años de registros, la isla caribeña nunca ha enfrentado una amenaza semejante. Las autoridades advierten que ninguna infraestructura regional puede resistir un fenómeno de esta magnitud. Más de 600.000 personas están siendo evacuadas en Cuba

El Huracán Melissa De Categoría 5 Amenaza A Jamaica Y Cuba

El huracán Melissa se acercaba a Jamaica el martes como una tormenta catastrófica de categoría 5, la más fuerte que ha golpeado la isla desde que se comenzaron a llevar registros hace 174 años, mientras las autoridades de Cuba evacuaban a más de 600.000 personas en preparación para el impacto del poderoso sistema.

