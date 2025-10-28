EN VIVO: el huracán Melissa se acerca a Jamaica con categoría 5 y vientos de 280 kilómetros por hora

El huracán Melissa se encuentra muy cerca de tocar tierra en Jamaica este martes, amenazando con inundaciones devastadoras y vientos de 280 km/h que las autoridades advierten destrozarán la infraestructura de la nación caribeña. La tormenta de categoría 5 —potencialmente la más grande que haya golpeado a Jamaica— ya ha causado siete muertes en la región, pero los funcionarios están preocupados porque muchas personas ignoran los llamados a evacuar.
El Centro Nacional de Huracanes informó que Melissa se encontraba a unos 185 kilómetros de Kingston. Se pronostica hasta un metro de lluvia, con el nivel del mar elevándose potencialmente hasta 4 metros en la costa sur. Muchos de los aproximadamente 880 refugios de la isla permanecían vacíos el lunes por la noche a pesar de las órdenes de evacuación.
“Para Jamaica será la tormenta del siglo hasta ahora”, afirmó Anne-Claire Fontan, de la Organización Meteorológica Mundial. La naturaleza lenta de Melissa —avanzando a paso humano— significa que no habrá alivio rápido una vez que golpee. Los científicos dicen que el cambio climático causado por el ser humano ha exacerbado las tormentas masivas, aumentando su frecuencia e intensidad.
La tripulación de la Reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos del Escuadrón 53 de Reconocimiento Meteorológico, conocidos como los “Cazadores de Huracanes”, voló el lunes a través del huracán Melissa para recopilar datos vitales mientras la tormenta catastrófica de categoría 5 se aproximaba a Jamaica con vientos sostenidos de 280 km/h.
Alimentado por aguas anormalmente cálidas del Caribe, el huracán Melissa explotó en un ciclón de categoría 5 mientras se movía a poco más que un ritmo lento: una mezcla peligrosa que podría amplificar sus impactos a través de lluvias incesantes, marejadas ciclónicas y vientos.
