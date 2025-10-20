Sociedad

Brutal agresión en Salta: un joven fue atacado por la espalda a la salida de un boliche y quedó en coma

Jorge Luis Morales fue agredido a traición cuando salía solo de un local bailable en la ciudad de Orán. Cayó al pavimento, golpeó su cabeza contra el cordón y está internado en estado crítico, mientras la Justicia investiga a tres sospechosos

Guardar

Jorge Luis Morales, de 28 años, permanece en coma inducido luego de haber sido atacado por un grupo de personas a la salida del boliche Set, ubicado en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta. El episodio ocurrió durante la madrugada del último domingo, cuando la víctima salía del local bailable y, según el análisis de las cámaras de seguridad, fue abordado por la espalda sin previo aviso. Cayó al pavimento y golpeó su cabeza contra el cordón de la vereda.

Según la denuncia realizada por la familia, los agresores serían integrantes del Club Social y Deportivo Aviación, y ya estarían identificados. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal N° 1 de Orán, que también cuenta con material fílmico tanto del interior como del exterior del establecimiento. Las imágenes que encabezan esta nota muestran el momento en el que Morales recibe un golpe por detrás y cae al suelo, sin haber tenido oportunidad de reaccionar ni de defenderse.

Según el relató la familia, dentro del boliche el grupo señalado habría generado disturbios e incluso lanzaron cerveza a otros asistentes. Por ese motivo, fueron retirados del lugar por personal de seguridad. Minutos después, en la vía pública, se produjo el ataque.

Mi hijo no peleó, lo atacaron a traición. Se cayó y empezó a convulsionar”, sostuvo su madre, Elizabeth, en diálogo con Radio A de Orán. En las mismas declaraciones, agradeció la intervención de una médica que también salía del boliche y que le brindó los primeros auxilios. “Gracias a esa mujer, mi hijo llegó con vida al hospital”, dijo.

La investigación está en manos
La investigación está en manos de la Fiscalía Penal N° 1 que ya analiza las cámaras de seguridad

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital San Vicente de Paul, donde permanece internado en terapia intensiva, entubado y sedado, con diagnóstico reservado. El equipo médico le indujo el coma para intentar estabilizarlo y controlar un coágulo cerebral que compromete su vida. “Tiene sangre en la cabeza y golpes en el cráneo. Está muy grave”, explicó la madre.

El cuadro se monitorea con tomografías cada 24 horas, en un contexto en el que cada avance o retroceso puede ser determinante. Desde que ingresó al hospital, Morales no recuperó la conciencia. La familia, mientras tanto, pide que el caso no quede impune y convocó a quienes tengan imágenes del hecho a presentarlas ante las autoridades.

Queremos justicia. Si alguien tiene videos o información, que colabore”, señaló Elizabeth, quien también confirmó que los denunciados estarían identificados “por nombre y apellido”. En ese sentido, apuntó contra unos hermanos, presuntamente parte del plantel de fútbol del club Aviación, como involucrados directos en la agresión. “Todo está en la denuncia”, aseguró.

El caso es investigado por la Brigada de Investigaciones y por personal de la Unidad Regional N° 2, que intervino en la madrugada del domingo para dispersar a los implicados y restablecer el orden en las inmediaciones del local bailable.

El joven fue atacado de
El joven fue atacado de espaldas mientras caminaba solo tras salir del boliche en Orán

Fuentes del caso confirmaron a Infobae que hubo una primera confrontación en el interior del boliche, que derivó en la expulsión de varios jóvenes, y que luego continuaron con la violencia en el exterior. Uno de ellos habría golpeado a Morales, provocando su caída.

Los investigadores analizan las grabaciones disponibles para establecer la responsabilidad de cada uno de los involucrados y determinar si hubo premeditación. “El joven quedó inconsciente tras ser atacado por un grupo”, confirmó el oficial Axel Villafañe, quien detalló que el traslado fue realizado por personal del SAMEC.

La madre de la víctima comparó el caso con el homicidio de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell. “Quiero recordar lo que pasó con Fernando. A mi hijo también lo atacaron en grupo, sin darle la oportunidad de defenderse. Fue un acto de cobardía total”, expresó.

Mientras la investigación avanza, la familia de Morales permanece en el hospital esperando noticias sobre su evolución. Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, tres personas fueron individualizadas y que continúan con su localización.

Temas Relacionados

SaltaOránPeleasÚltimas noticias

Últimas Noticias

L-Gante sumó otra causa en la Justicia: ahora por intentar llevarse una moto de la Policía

Ocurrió tras una presentación en Roque Pérez. Aprovechó que se bajaron para facilitarle el paso y se trepó al vehículo oficial

L-Gante sumó otra causa en

Córdoba: una nena de 13 años está internada tras dispararse accidentalmente en la cabeza con un rifle

En un confuso hecho ocurrido en Villa Boedo, la menor fue trasladada de urgencia al Hospital de Niños con una herida de bala en la cabeza. El arma involucrada fue entregada por un familiar y la justicia trabaja para esclarecer cómo accedieron a ella

Córdoba: una nena de 13

“Cuota semanal”: detuvieron a dos barrabravas de Banfield por extorsionar a un vendedor ambulante

Los sospechosos pertenecen a la facción conocida como “La Berutti”

“Cuota semanal”: detuvieron a dos

Se vence el plazo para aplicar a la Ley de Nietos: hasta cuándo se podrá realizar el trámite para obtener la ciudadanía española

La Ley de Memoria Democrática permitió a más de 174 mil argentinos obtener la doble nacionalidad, mientras otros 366 mil ya iniciaron el trámite. Los detalles que hay que tener en cuenta

Se vence el plazo para

Todo lo que declaró Cristian Graf, acusado de encubrir el hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima

Fue durante la indagatoria ante el juez Alejandro Adrián Litvack y el fiscal Martín López Perrando. El homicidio del estudiante desaparecido en 1984 está prescripto

Todo lo que declaró Cristian
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: las

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de la recta final hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

Los ocho cuidados que hay que tener para que la Calathea crezca sana y rápido en el hogar

Fabiola Yañez regresó a la Argentina y dijo que buscará que Alberto Fernández se revincule con su hijo

¿Cuál es el límite de la resistencia física de un atleta? Qué reveló un estudio

Jornada financiera: con el dólar firme, los bonos rebotaron 2% y las acciones argentinas en Wall Street cayeron hasta 5%

INFOBAE AMÉRICA
El hallazgo de un mineral

El hallazgo de un mineral misterioso en la superficie de Marte da nuevas pistas sobre su pasado geológico

Lula Da Silva viaja a Asia en busca de acuerdos comerciales y la incertidumbre sobre una posible reunión con Donald Trump

Un potente tornado sacudió varias localidades al norte de París: al menos un muerto y numerosos daños

La nueva fuerza internacional en Haití se enfrentó por primera vez contra las pandillas: “Fue una resistencia feroz”

Curvas, flores y misterios: así es Lombard Street, la icónica calle de San Francisco que se convirtió en leyenda

TELESHOW
La foto de Mauro Icardi

La foto de Mauro Icardi por la que fue criticado en las redes: “No puede soltar a Wanda Nara”

Juana Repetto expuso a Sebastián Graviotto en el Día de la Madre: “¿Quién me iba a comprar el regalo? Me lo hice yo”

Carmen Barbieri apuntó contra Ayelén Paleo: “Ya se llevó mucha plata de mi casa”

L-Gante denunció a Maxi El Brother, su representante, por un millón de dólares: “Me siento desilusionado”

L-Gante sumó otra causa en la Justicia: ahora por intentar llevarse una moto de la Policía