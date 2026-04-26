Sociedad

Alerta naranja y amarilla por fuertes vientos en Buenos Aires: qué zonas se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas meteorológicas para el domingo 26 de abril y se esperan ráfagas intensas en varias provincias

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Persona con chaqueta negra y paraguas invertido por el viento en una calle mojada con hojas caídas en Buenos Aires. Edificios y semáforos al fondo.
Una persona lucha contra los fuertes vientos con un paraguas invertido y su ropa agitada en una calle mojada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por vientos intensos para sectores de la provincia de Buenos Aires y la región costera para el domingo 26 de abril. Mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra bajo alerta amarilla por fuertes ráfagas con posibildades de que alcancen los 78 km/h.

La alerta naranja abarca áreas costeras como: La Costa, Pinamar, Villa Gesel, General Pueyrredón, Alavarro, Necochea, Bahía Blanca. Además, los fenómenos meteorológicos se extendieron a las zonas de Ayacucho, Tandil, Azul, Olavarría, Laprida, General la Madrid, Benito Juárez y Saavedra, entre otros. Prevén la posibilidad de vientos del oeste y sudoeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas superiores a los 100 km/h.

Sectores de la provincia y la costa atlántica enfrentarán ráfagas muy intensas, según el Servicio Meteorológico Nacional
Sectores de la provincia y la costa atlántica enfrentarán ráfagas muy intensas, según el Servicio Meteorológico Nacional

Por otro lado, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto de Buenos Aires, tienen pronosticado alerta amarilla por viento. “El área será afectada por fuertes vientos del oeste y sudoeste, con velocidades entre 40 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”, publicó el ente nacional.

El pronóstico para la jornada en CABA anticipa temperaturas que oscilarán entre los 12°C y 17°C, acompañadas con una mínima posibilidad de lluvias aisladas, fuertes vientos y un marcado descenso térmico hacia la noche. Se anticipa una mejora en las condiciones hacia la noche del domingo, con disminución de la probabilidad de precipitaciones y persistencia del viento.

El lunes 27 de abril se registrará un descenso brusco de la temperatura, con valores mínimos de 7°C y máximos de 17°C, lo que marcará el ingreso de aire frío y el inicio de una semana con temperaturas bajas y cielo parcialmente nublado. A partir del martes y hasta el viernes, las temperaturas mínimas oscilarán entre 9°C y 14°C, mientras que las máximas irán de 18°C a 21°C. El cielo permanecerá mayormente nublado, aunque no se esperan lluvias. El viento disminuirá su intensidad respecto al fin de semana, predominando del sector oeste y sudoeste. Hacia el sábado 2 de mayo, el pronóstico anticipa temperaturas más agradables y la salida del sol.

Una tabla digital de pronóstico del tiempo muestra la probabilidad de precipitación, temperatura, velocidad y dirección del viento para CABA durante siete días
La tabla muestra el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 26 de abril al 2 de mayo, con temperaturas en ascenso y predominio de cielo soleado.

¿En qué otras provincias rige la alerta meteorológica?

La emisión del Servicio Meteorológico Nacional se realizó a las 17hs informando a la población sobre la evolución esperada de los fenómenos. Informaron que las condiciones por fuertes vientos también podría afectar a otras provincias bajo alerta amarilla: el sur de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza, la región de La Pampa, Río Negro y Chubut.

En estas regiones, se prevé vientos del oeste y sudoeste de 40 a 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. El SMN enfatiza que, aunque la alerta amarilla es la más común, los episodios de alerta naranja son mucho más infrecuentes y requieren atención especial.

La combinación de lluvias y vientos intensos aumenta el riesgo de incidentes, especialmente en sectores costeros y urbanos densamente poblados. Para quienes deban circular o realizar actividades al aire libre, las autoridades recomiendan consultar periódicamente los informes oficiales y seguir las indicaciones actualizadas del ente nacional.

Al norte, Misiones cuenta con alerta amarilla por tormentas, mientras que por lluvias, la alerta amarilla se extiende por toda la Costa Atlántica (desde San Clemente del Tuyú hasta Bahía Blanca y, más al sur, Bahía San Blas), como también la zona costera y en toda la Península de Valdés.

Mapa de Argentina mostrando alertas meteorológicas por colores (verde, amarillo, naranja) y la fecha de emisión: 26 de abril de 2026
Las alertas meterológicas por ráfagas en distintas regiones según el SMN

Las recomendaciones del SMN

El SMN detalla que en estos casos se recomienda:

  • Evitar salir.
  • Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
  • Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
  • No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
  • Tener precaución al conducir.
  • No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Buscar un lugar seguro bajo techo.
  • En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

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