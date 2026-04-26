Qué calles estarán cortadas por la exhibición de Franco Colapinto con un monoplaza de Fórmula 1 en Palermo

El piloto argentino Franco Colapinto posa con orgullo envuelto en la bandera nacional, apoyado sobre neumáticos de carrera, en un estudio con fondo de colores vibrantes.

Luego de que Franco Colapinto diera el salto a la Fórmula 1 y se transformara en el representante nacional por excelencia tras más de veinte años de la última vez que un argentino había corrido en la Máxima, este domingo 26 de abril el piloto recorrerá las calles de Buenos Aires en el “Road Show to BA 2026″. Cuáles serán las calles y avenidas de Palermo que estarán cortadas por el evento.

Contrario a los planes originales, se confirmó que la estructura del circuito se extenderá 400 metros más respecto a ediciones anteriores, debido a la multitud que el evento convocaría. Por este motivo, indicaron que las avenidas cercanas a la zona de los lagos se verán afectadas.

Según confirmaron las autoridades porteñas, los cortes comenzarán a partir de las 07:00 horas y se mantendrán hasta las 18:00 horas, cuando se daría por finalizada la exhibición automovilistica. De esta manerea, se implementarán las siguientes restricciones para el tránsito vehicular:

Corte total en Avenida Sarmiento , entre Avenida Santa Fe y Avenida Figueroa Alcorta.

Corte total en Avenida del Libertador , desde Ugarteche hasta Jerónimo Salguero.

Corte total en Avenida Adolfo Berro , entre Avenida Casares y Avenida Sarmiento.

Corte total en Avenida Cerviño , entre Bullrich y Colombia, y entre Salguero y República de la India.

Corte total en Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero, entre Avenida del Libertador y Avenida Cerviño.

Además, hasta el miércoles 29 de abril permanecerá cerrado el tramo de Avenida Infanta Isabel comprendido entre Avenida del Libertador y Avenida Presidente Pedro Montt. En esa zona, se ubicarán los módulos de oficina y backstage, utilizando la zona de Plaza Seeber, Parque Almirante González Fernández, Plaza Holanda, Parque Tres de Febrero y Plaza Sicilia con un vallado perimetral progresivo, de acuerdo con las fuentes consultadas por Infobae.

A raíz de esto, Dale Play, la empresa encargada de la organización, anticipó que no se permitirá el acampe en las plazas Sicilia y Seeber, como tampoco la venta ambulante en el sector. Indicaron que el dispositivo logístico fue diseñado para una concurrencia que podría superar el medio millón de personas, por lo que se prevé más de 200 trabajadores en servicios, seguridad y hospitalidad.

Por otro lado, recordaron que el acceso peatonal a las calles afectadas por el circuito quedará restringido a partir de la noche del sábado 25. El corte peatonal será total, salvo para residentes, en Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro y Kennedy, entre Avenida del Libertador y Juan Francisco Seguí, así como en República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche, entre Avenida del Libertador y Juan Francisco Seguí.

En línea con esto, las autoridades anunciaron que se mantendrán accesos preferenciales para vecinos con domicilio en el DNI en dos tramos de la Avenida del Libertador: entre Sinclair y Kennedy, y entre República de la India y República Árabe Siria.

Los detalles del evento

El recorrido por Buenos Aires será la última actividad de Colapinto antes de su regreso a la F1 (REUTERS)

Tal como lo anunciaron, este domingo Franco Colapinto conducirá un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y decoración Alpine. De esta manera, se convertirá en el primer piloto argentino en manejar un monoplaza de la F1 sobre las calles porteñas.

Según confirmaron, el evento se extenderá por seis horas, con apertura de la Fan Zone a las 8:45 y cierre a las 16:15 horas. En ese período, el número 43 saldrá al circuito en cuatro oportunidades.

Mientras que la primera vuelta está programada para las 12:45 horas, la segunda se realizará a las 14:30. No obstante, indicaron que conducirá una réplica del Mercedes Benz W196, el modelo que supo manejar el histórico campeón argentino Juan Manuel Fangio durante su paso por la Máxima.

Para las 15:15 horas, Colapinto volverá a salir a bordo del Lotus y ya para las 15:55 horas realizará un cierre de despedida a bordo de un ómnibus descapotable. Además, se prevén propuestas de entretenimiento, gastronomía y pantallas gigantes.

La estructura y el operativo de seguridad cuentan con el respaldo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y sponsors internacionales. Luego de que el piloto realice la exhibición, se espera que este retome su actividad oficial en la Fórmula 1, debido a que volverá a los circuitos el domingo 3 de mayo en el Gran Premio de Miami.