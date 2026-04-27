Sociedad

Trágico incendio en Córdoba: dos personas murieron luego de que su casa se prendiera fuego

El foco sorprendió a los habitantes de Villa Huidobro cuando personal policial y bomberos voluntarios acudieron a una vivienda en la intersección de Francisco Mons y Salgueiro

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Personal policial y bomberos voluntarios trabajan en el lugar, la vivienda quedó con daños visibles tras el incendio
Personal policial y bomberos voluntarios trabajan en el lugar, la vivienda quedó con daños visibles tras el incendio

Un trágico incendio en Villa Huidobro, en la zona sur de Córdoba, durante la mañana de este lunes terminó con dos víctimas fatales. Todo ocurrió en un domicilio, ubicado en la intersección de las calles Francisco Mons y Salgueiro, luego de que un llamado alertara sobre un foco ígneo en el interior de la vivienda.

Al llegar al lugar del incendio, el personal de las fuerzas provinciales encontró el inmueble envuelto en llamas, lo que obligó a desplegar un operativo urgente para controlar la situación.

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Las tareas para sofocar el fuego requirieron esfuerzo coordinado y recursos técnicos, mientras vecinos y personas que pasaban por el lugar se mantenían a distancia, atentos al despliegue de los equipos de emergencia.

Una vez extinguido el fuego, las autoridades constataron que había dos personas sin vida dentro de la casa. El fallecimiento de ambas víctimas fue confirmado por los agentes en el lugar, mientras se preservaba el perímetro de la vivienda para facilitar el trabajo de los peritos y evitar la alteración de posibles evidencias.

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La Fiscalía de Huinca Renancó tomó intervención inmediata en el caso y dispuso la apertura de una investigación para determinar cómo y por qué se originó el incendio.

Las actuaciones incluyeron la recolección de testimonios, análisis de las condiciones del inmueble y relevamiento de rastros que pudieran arrojar luz sobre el desarrollo del siniestro.

El procedimiento legal sigue su curso, enfocado en esclarecer las circunstancias concretas de este episodio registrado en una vivienda particular del sur cordobés.

Incendio fatal en Belgrano: hallaron a una persona carbonizada en un departamento

El video muestra la cobertura de un evento nocturno. Se observan bomberos equipados con uniformes de protección y cascos. Mangueras amarillas y rojas se extienden sobre el asfalto mojado de una calle. Luces de vehículos de emergencia, rojas y azules, son visibles a la distancia. Varios bomberos operan en la vía pública frente a edificios de distintas alturas. Un coche de color azul oscuro se estaciona en la calle. Las imágenes documentan una intervención de emergencia en el barrio de Belgrano.

Una persona murió esta mañana durante un incendio en los pisos superiores de un edificio ubicado sobre la calle Moldes, entre Zabala y Virrey Loreto, en el barrio de Belgrano. Al controlar las llamas, equipos de Bomberos de la Ciudad, SAME y Policía Científica hallaron restos carbonizados en el lugar.

Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires a Infobae, el incendio comenzó en el octavo y último piso de un inmueble residencial de Belgrano, una de las zonas más densamente pobladas de la Ciudad de Buenos Aires. Al recibir el llamado de emergencia, dotaciones de Bomberos de la Ciudad se desplazaron rápidamente hacia la dirección señalada y accedieron a la zona afectada, donde se concentraba el fuego.

Mientras el cuerpo de Bomberos combatía el foco de las llamas con una línea de 38 milímetros, hallaron los restos de una persona carbonizada. Se estableció que la víctima, un hombre de 77 años, era el residente y, de las primeras pericias visuales, se observó un orificio de bala en la sien. También se halló el arma.

Las autoridades mantienen acordonada la cuadra de Moldes, entre Zabala y Virrey Loreto, para facilitar las tareas de investigación y evitar riesgos a los transeúntes y residentes, lo que genera problemas en el tránsito. Interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 40 a cargo de la Dra. Sagasta, Secretaría del Dr. Androvetto.

Hace tres días, un incendio afectó un edificio de tres plantas en la esquina de Juan Ramírez de Velasco y Acevedo, en el barrio porteño de Villa Crespo. El fuego, cuyas causas permanecen bajo investigación, destruyó el interior de un departamento ubicado en el último piso. En el lugar, un hombre de 75 años, propietario de la vivienda, murió como consecuencia de las llamas, mientras que otros 16 vecinos fueron evacuados y se encuentran fuera de peligro.

Fuentes policiales indicaron que en el departamento afectado se halló una gran cantidad de residuos y objetos acumulados, lo que habría facilitado la propagación del incendio. Al ingresar, personal de Bomberos de la Ciudad encontró el cuerpo del jubilado, quien no logró salir del inmueble.

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