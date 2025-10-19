Día de la Madre en Argentina: por qué se celebra hoy y 20 frases para enviar por Whatsapp

La fecha invita a valorar la figura materna, renovar el afecto y fortalecer los lazos familiares con mensajes y gestos sinceros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada octubre, millones de familias argentinas se preparan para rendir homenaje a las madres en una fecha especialmente arraigada en la cultura local. El Día de la Madre se celebra el tercer domingo de este mes, una diferencia notable respecto a la mayor parte de Latinoamérica, donde la conmemoración ocurre en mayo. Esta tradición incluye reuniones, regalos y gestos de afecto, entre los que se destaca el envío de mensajes emotivos por WhatsApp, una costumbre cada vez más extendida.

El origen del Día de la Madre en Argentina

El tercer domingo de octubre es una de las fechas más significativas del calendario nacional: el Día de la Madre en Argentina. En 2025, la celebración será el 19 de octubre, según mencionó el Ministerio del Interior de la Nación, un día en el que familias de todo el país se reúnen y rinden homenaje a las madres con gestos de cariño. A diferencia de la mayoría de los países, que celebran esta fecha en mayo, Argentina mantiene una tradición propia y conmemora el Día de la Madre en octubre.

La razón se remonta a 1931, cuando el calendario litúrgico católico trasladó la festividad de la “Divina Maternidad de María” a ese mes. Aunque la influencia religiosa inicial perdió peso con el tiempo, la costumbre de rendir homenaje a las madres en octubre continúa vigente y otorga a la fecha una identidad única y diferenciada.

Además, la llegada de la primavera potencia el carácter festivo del día, propiciando encuentros en casas, parques y restaurantes. Comercios, escuelas y clubes también se suman con promociones, actividades y eventos especiales, generando un impulso notable en la economía local gracias a la demanda de regalos y servicios.

Así, el Día de la Madre en Argentina se vive como una auténtica celebración nacional, en la que el reconocimiento y el afecto ocupan un lugar central en la vida social y familiar.

Las reuniones familiares y la entrega de obsequios son tradiciones profundamente arraigadas. Si bien flores, perfumes y productos tecnológicos siguen presentes, los regalos caseros y personalizados han ganado protagonismo. Elaborar un presente, como un álbum de fotos, un collage de recuerdos, una tarjeta hecha a mano o un kit de spa casero, transmite un mensaje de gratitud y cariño que sobrepasa el valor material. Preparar un desayuno especial, una cena familiar o decorar una planta permiten compartir tiempo de calidad y atención exclusiva, generando recuerdos valiosos.

En los últimos años, enviar frases por WhatsApp se convirtió en un gesto muy valorado, especialmente cuando la distancia no permite un encuentro personal. Un mensaje emotivo puede significar tanto como un regalo y ayuda a mantener viva la conexión afectiva.

Cuándo se celebra el Día de la Madre en otros países de la región

En México se festeja el 10 de mayo y en Brasil y Chile, el segundo domingo de mayo..

De este modo, Argentina dse estaca por mantener una tradición particular, diferenciándose del calendario internacional. Esta elección potencia el sentido de pertenencia y refuerza el valor de la fecha en la sociedad argentina.

20 frases para enviar por Whatsapp en el Día de la Madre

Quienes buscan palabras especiales para compartir en esta fecha pueden elegir entre estas frases, pensadas para transmitir sentimientos profundos y rendir homenaje a las madres, sin importar la distancia:

Mamá, siempre tenés una palabra de aliento cuando más lo necesito. Aunque la distancia nos separe, siempre estás en mi corazón. Te agradezco por haberme enseñado a dar sin esperar nada a cambio. Tus abrazos son mi refugio en días difíciles. Aunque no hablemos todos los días, siempre pienso en vos. Admiro tu fuerza y determinación, sos ejemplo para mí. No encuentro palabras para expresar cuánto te extraño. Gracias por estar siempre, incluso en los momentos complicados. Tu risa ilumina mi día, no importa cuán nublado esté. Lo que más valoro de vos es tu capacidad de escucharme sin juzgar. Las lecciones que me diste son tesoros que llevo en el corazón. A veces quisiera volver atrás y pasar más tiempo con vos. La forma en que me abrazabas de chico me hacía sentir seguro. Tu amor es el mejor regalo que recibí en la vida. Sé que siempre voy a poder contar con vos, pase lo que pase. Gracias por enseñarme a ser fuerte y luchar por mis sueños. Mi vida no sería la misma sin vos, te necesito siempre. Tu bondad inspira a quienes te rodean, me esfuerzo por parecerme a vos. Valoro cada sacrificio que hiciste por mí, gracias por todo. Mamá, sos y serás mi ejemplo a seguir.

Estas frases, junto a pequeños gestos y acciones, ayudan a reforzar los lazos familiares y el sentido de pertenencia en una fecha que invita a reencontrarse con la tradición y renovar el afecto. El Día de la Madre en Argentina es una oportunidad para valorar la figura materna y compartir mensajes sinceros llenos de cariño.