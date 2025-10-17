Sociedad

Un hombre murió tras descompensarse mientras jugaba al fútbol en Santa Fe

Fue trasladado al Hospital Granaderos a Caballo, pero llegó sin signos vitales

Guardar
El hombre fue trasladado en
El hombre fue trasladado en ambulancia desde una cancha de Urquiza al 2500 en San Lorenzo

Un partido de fútbol entre amigos terminó en tragedia este miércoles por la noche en la localidad santafesina de San Lorenzo. Un hombre de 39 años, identificado como Mauro Mir, falleció tras descompensarse mientras jugaba en una cancha ubicada en Urquiza al 2500, en el corazón de la ciudad.

El episodio ocurrió cerca de las 22.45, en un predio deportivo frecuentado por vecinos de la zona. Según reportó el portal Rosario 3, el hombre se desplomó de manera repentina en medio del encuentro. Sus compañeros advirtieron de inmediato la gravedad de la situación y solicitaron asistencia médica de urgencia.

Un móvil del servicio de emergencias AMCE arribó al lugar en pocos minutos y procedió al traslado urgente de Mir al Hospital Granaderos a Caballo, el centro de salud de referencia de San Lorenzo. Sin embargo, pese a los intentos por reanimarlo, el paciente llegó sin signos vitales.

De acuerdo con los primeros datos brindados por fuentes sanitarias, la causa del fallecimiento sería un paro cardiorrespiratorio.

El hecho ocurrió alrededor de
El hecho ocurrió alrededor de las 22.45 durante un partido de fútbol recreativo

Hace apenas dos semanas, en un caso similar, Carlos Alberto Almeida, futbolista amateur de 39 años, murió tras sufrir un paro cardíaco durante un partido de la categoría Senior entre Juventud Unida y Villa Albino en Punta Lara, La Plata. El jugador se descompensó en pleno juego y fue trasladado al hospital Horacio Cestino, donde falleció a las 22:37. La Policía entrevistó a la pareja del fallecido y detalló que la víctima no presentaba antecedentes de enfermedades de base ni registros de consumo de sustancias ilícitas.

En el caso de Mir, no se informó si la víctima tenía antecedentes clínicos previos ni si se había sometido recientemente a controles médicos. Tampoco trascendió si formaba parte de una liga organizada o si se trataba de una práctica recreativa habitual. La cancha donde ocurrió el hecho se encuentra en una zona residencial, dentro de un predio que funciona como complejo deportivo.

La noticia generó conmoción entre quienes se encontraban en el lugar, en su mayoría jugadores y espectadores del partido. El predio permaneció cerrado durante la jornada del jueves.

Vecinos de San Lorenzo expresaron su pesar por lo ocurrido, aunque por el momento no hubo declaraciones oficiales por parte de familiares o autoridades locales.

Murió mientras nadaba en un gimnasio de barrio Poeta Lugones

El gimnasio donde falleció
El gimnasio donde falleció

Un caso similar ocurrió este jueves en la ciudad de Córdoba, cuando un hombre de 61 años se descompensó mientras nadaba en la pileta de un gimnasio ubicado en calle Santiago Baravino al 4700, en el barrio Poeta Lugones.

De acuerdo con un informe publicado por La Voz, el hombre se encontraba realizando su rutina, cuando se desvaneció de forma repentina. El encargado del establecimiento alertó al servicio de emergencias y una ambulancia acudió en pocos minutos, aunque los esfuerzos por reanimarlo fueron infructuosos. El médico actuante constató el fallecimiento en el lugar.

La Justicia y la Policía iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del deceso. Según las primeras hipótesis, podría haberse tratado de una descompensación cardíaca o respiratoria. El cuerpo fue trasladado para la realización de una autopsia, con el objetivo de esclarecer los hechos.

El gimnasio permaneció cerrado el resto del día. Hasta el momento, se sabe que el hombre era cliente habitual del lugar y se encontraba en buen estado físico. El hecho se suma a otros registrados recientemente en la provincia, varios de ellos relacionados con personas mayores que practicaban deportes como fútbol o básquet.

En el caso de San Lorenzo, se espera que las autoridades provinciales evalúen si corresponde iniciar una investigación judicial o administrativa. Por el momento, no se difundieron partes médicos oficiales ni se confirmó si se realizará una autopsia al cuerpo de Mauro Mir.

Temas Relacionados

Santa FeSan LorenzoMuerte súbitaÚltimas noticias

Últimas Noticias

El dolor del hermano de Azul Semeñenko, la mujer trans hallada muerta en Neuquén: “Sabía que no estaba viva”

Según la autopsia, sufrió heridas punzocortantes en la zona del tórax y brazos. El caso se investiga como un transfeminicidio. El último contacto que los familiares y amigos tuvieron con ella fue el 25 de septiembre

El dolor del hermano de

Dictaron prisión preventiva para el conductor que estuvo cuatro meses prófugo tras atropellar y matar a dos músicos

El hombre de 28 años está acusado de “doble homicidio culposo agravado” y de fugarse sin asistir a las víctimas, en Melchor Romero

Dictaron prisión preventiva para el

El mensaje mafioso para el hijo del fundador de la banda narco Los Monos tras la balacera al hospital de Rosario

Los dos gatilleros que dispararon contra el HECA esta tarde arrojaron un papel que fue incautado por la Policía de Investigaciones. El texto era para Dylan Cantero, que estaba internado allí tras ser herido en un ataque

El mensaje mafioso para el

“El peor escenario era que se encerrara armado en la habitación”: el relato de los policías que capturaron a Pablo Laurta

El comisario Alejandro Cardozo y el sargento Alfredo Velázquez detallaron cómo fue el procedimiento que terminó con la detención del imputado por el crimen del remisero Martín Palacio y el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio

“El peor escenario era que

“Necesitaba mucha contención”: qué pasó con el hijo de Luna Giardina tras el arresto de Pablo Laurta

En Entre Ríos, fue atendido y revisado por un médico y un psicólogo y luego estuvo en una residencia de tránsito. Después, fue trasladado a Córdoba. Los detalles y la palabra de una funcionaria

“Necesitaba mucha contención”: qué pasó
ÚLTIMAS NOTICIAS
El dolor del hermano de

El dolor del hermano de Azul Semeñenko, la mujer trans hallada muerta en Neuquén: “Sabía que no estaba viva”

Dictaron prisión preventiva para el conductor que estuvo cuatro meses prófugo tras atropellar y matar a dos músicos

Denunciaron un ataque contra la camioneta donde viajaba Juan Manuel Urtubey en Salta: investigan si fue un disparo

Cuáles son las enfermedades más frecuentes relacionadas con el envejecimiento

El mensaje mafioso para el hijo del fundador de la banda narco Los Monos tras la balacera al hospital de Rosario

INFOBAE AMÉRICA
El primer ministro de la

El primer ministro de la Autoridad Palestina presentó un plan de reconstrucción para la Franja de Gaza

Qué leer esta semana: el libro de Margaret Atwood a su amor muerto, cómo somos los argentinos, el duelo según Morandini y... Perón

Más allá de la necesidad: la propuesta de Jean-Luc Nancy sobre el deseo como motor de identidad y apertura

Detuvieron al hijo del presidente boliviano Luis Arce por una denuncia de violencia familiar

Sello con olor croissant: así es la estampilla que conquista a filatelistas y apasiona a coleccionistas en Francia

TELESHOW
Dos amigas, un diagnóstico de

Dos amigas, un diagnóstico de leucemia y una historia de solidaridad en Buenas noches, familia

La Joaqui se emocionó en MasterChef Celebrity al recordar su infancia en Costa Rica: “Viví ahí hasta los 15 años”

Eva Bargiela cumplió la promesa que le hizo a la Virgen y regresó embarazada a la Basílica de Luján: “Bebito amado”

El Peque Schwartzman y Eugenia De Martino se casaron por civil en una ceremonia íntima: las imágenes

Wanda Nara reflexionó sobre la posibilidad de tener un buen vínculo con Mauro Icardi: “La vida te pone en diferentes veredas”