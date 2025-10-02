Un hombre murió mientras jugaba un partido de fútbol amateur en La Plata

La víctima no tenía antecedentes de enfermedades ni consumo de sustancias, según informaron las autoridades

Carlos Alberto Almeida, futbolista amateur de 39 años, sufrió un paro cardíaco mientras participaba en un encuentro de la categoría Senior entre Juventud Unida y Villa Albino, correspondiente a la Liga Amistad de Ensenada.

Los hechos ocurrieron en un predio ubicado en las calles 11 y 108 de la localidad de Punta Lara, en el partido de La Plata. De acuerdo con la reconstrucción de lo ocurrido, Almeida se descompuso de forma repentina durante un partido de fútbol que se estaba disputando durante el miércoles por la noche.

La caída del jugador generó alerta entre los presentes, quienes interrumpieron la actividad y comenzaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) arribó al lugar con una ambulancia y trasladó al hombre al hospital local Horacio Cestino.

A pesar de los esfuerzos realizados por los médicos que atendieron a la víctimas, a las 22:37, se decretó el fallecimiento del futbolista amateur en el nosocomio señalado.

La Policía entrevistó a la pareja del fallecido y detalló que la víctima, de nacionalidad argentina, no presentaba antecedentes de enfermedades de base ni registros de consumo de sustancias ilícitas.

Se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes bajo la carátula “Averiguación causales de muerte”, con intervención de la U.F.I.J N.º 06 y el Departamento Judicial La Plata. Se dispuso la presencia de peritos tanto en el nosocomio como en el club, cumplimentando los recaudos legales ordenados.

A raíz de la noticia, el club nJuventud Unida de Ensenada publicó un mensaje en sus redes sociales lamentando el fallecimiento. “Lamentamos informar que nuestro nuevo amigo Carlos Almeida ha fallecido después de descompensarse en un partido amistoso que estábamos disputando anoche”, expresaron desde la institución.

Jugaba para el Senior de Juventud Unida en la Liga Amistad de Ensenada

El comunicado agregó que, aunque compartieron con él pocos momentos, resultaron suficientes para conocer la persona que era. “Sus compañeros de la Categoría Senior lo acompañaron al hospital y están contacto con su familia desde el primer momento”, detallaron.

El club informó el cierre de sus puertas y la suspensión de todas las actividades durante los tres días posteriores, en señal de respeto a Almeida y sus seres queridos. Además, comunicaron que quienes deseen colaborar con la familia podrán hacerlo mediante donaciones al alias “juventudunida15” a nombre de Hugo Martínez.

En otra institución de la región, el Club Social y Deportivo Porteño de Ensenada, donde Almeida se desempeñaba como profesor de fútbol, también le rindieron homenaje en las redes sociales.

“Con muchísimo pesar lamentamos comunicar el paso a la inmortalidad de nuestro amigo Carlos Almeida, trabajador incansable en el área juvenil desde hace años y un gran valor para esta institución. Desde ya le enviamos nuestro más sentido pésame a su familia y nos ponemos a entera disposición para lo que necesiten. Siempre estarás presente en esta casa...”, escribieron en su cuenta de Facebook.

El mismo club confirmó que la próxima jornada de categorías de infantes y juveniles, que disputarían ante San Martín de Los Hornos, quedó suspendida en forma de luto por la pérdida de Almeida.

