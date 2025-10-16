Un camión se prendió fuego en la Ruta 6 y el chofer saltó con el vehículo en movimiento

Se incendió un camión sobre Ruta 6

Un camión que transportaba arena se incendió por completo cuando circulaba sobre la Ruta 6, a la altura de Campana, provincia de Buenos Aires. El conductor de la unidad, que se dirigía hacia General Rodríguez, saltó del vehículo mientras avanzaba tras notar el comienzo del fuego en la cabina.

El siniestro se registró durante la jornada de este jueves, generando una inmediata interrupción del paso vehicular en ambos sentidos de la ruta. El incendio consumió totalmente la cabina del conductor y dejó completamente inoperante el rodado, cuya estructura mostró daños irreparables tras la intervención de los equipos de emergencia.

Los bomberos apagaron las llamas en el interior del vehículo (Foto: Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires).

Según informó Todo Noticias, el chofer advirtió el humo mientras atravesaba el corredor vial y decidió arrojarse de la unidad en plena marcha, acción que permitió que salvara su vida sin sufrir lesiones graves. El vehículo quedó detenido sobre la calzada envuelto en llamas, lo que motivó el despliegue de seguridad y asistencia.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires afirmaron a Infobae que el fuego se inició en la parte del motor del camión Ford cargo. Y que el conductor no sufrió lesiones.

En tanto, el medio local Campana Noticias señaló que el incidente sucedió a la altura de la cárcel de Campana, en sentido hacia Cardales. Y ampliaron: “Efectivos de Bomberos Voluntarios de Campana trabajaron en el lugar para extinguir las llamas y asegurar la zona, mientras personal policial coordinaba los desvíos de tránsito. Durante varios minutos se registraron largas colas y demoras significativas, especialmente en el tramo comprendido entre la rotonda de Las Acacias y el acceso al complejo penitenciario”.

Las autoridades continúan investigando el origen del incendio, mientras se trabaja en la remoción de los restos para restablecer la circulación en la zona.

El camión quedó completamente carbonizado por las llamas (Foto: Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires).

Los antecedentes

Hace tres semanas, un camión se incendió en las primeras horas de un jueves sobre la autopista Panamericana, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires (CABA). El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 32, en el tramo conocido como Acceso Norte.

Debido al fuego, uno de los carriles de la vía quedó inhabilitado, lo que provocó demoras importantes en el corredor. Los mayores inconvenientes se concentraron en los ramales Pilar y Escobar.

El camión incendiado generó una humareda que complicó el tránsito.

Voceros de la empresa concesionaria AUSOL confirmaron a Infobae que el incendio fue controlado y que los trabajos en la zona todavía seguían. El camión transportaba pollos congelados al momento del incidente. No se reportaron personas heridas.

Durante el mes de agosto, otro episodio similar ocurrió en la Autopista Perito Moreno, donde un camión transportador de volquetes fue alcanzado por las llamas a unos 300 metros del peaje Parque Avellaneda, cuando circulaba hacia el centro de Buenos Aires. Aunque el vehículo resultó completamente destruido, los ocupantes salieron ilesos.

Según fuentes oficiales, el fuego se extendió por todo el camión y demandó la intervención de una dotación de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires. Tampoco hubo heridos, pero el derrame de combustible provocó un nuevo foco ígneo en el centro de la calzada, obstaculizando la labor de extinción durante algunos minutos.

El fuego generó demoras y cortes totales y parciales en la circulación hacia el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

Tras sofocar el incendio, los bomberos realizaron el enfriamiento de la zona afectada y removieron materiales para asegurar el área. La presencia de humo y los movimientos de los equipos de emergencia generaron demoras que se mantuvieron mientras avanzaban las tareas para normalizar la circulación.

En los primeros instantes, el tránsito quedó completamente interrumpido, generando un colapso en el flujo de vehículos. A medida que progresó el operativo, se habilitaron dos carriles para el paso, aunque el corte parcial persistió hasta que concluyó la remoción de los elementos dañados.