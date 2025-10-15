El video del momento de la explosión del experimento de química en el colegio de Palermo

El momento de la explosión del experimento en el colegio de Palermo (TN)

La explosión durante un experimento de química en el colegio Guadalupe de Palermo impactó de lleno en la comunidad educativa porteña. El accidente, ocurrido en plena feria de ciencias del establecimiento situado en Paraguay al 3900, entre Medrano y Julián Álvarez, dejó cinco personas heridas, entre ellas cuatro menores.

En las últimas horas, TN difundió el video del momento en el que se generó la explosión mientras los alumnos intentaban hacer el volcán artificial. En las imágenes se puede apreciar cómo rápidamente se genera una llama que terminó hiriendo a los alumnos.

Tres estudiantes requirieron hospitalización tras sufrir lesiones de diferente gravedad, mientras las familias y el personal docente atravesaron momentos de zozobra que derivaron en cuestionamientos sobre la seguridad escolar.

Tres estudiantes fueron hospitalizados, uno de ellos con quemaduras en el 35% de su cuerpo y en estado reservado (Fotografía: Adrián Escandar)

El siniestro tuvo lugar cuando alumnos participaban en la recreación del llamado volcán artificial, un experimento que involucró la manipulación de alcohol etílico y fuego. Conforme al relato de un estudiante de tercer año, llamado Federico, la explosión se produjo de manera repentina.

“La mesa explotó y el chico se prendió fuego de pies a cabeza. Estamos todos muy conmocionados, estaba al lado mío y fue tremendo”, relató ante la prensa en la puerta del colegio.

La rápida reacción de algunos docentes fue clave durante los primeros minutos tras el accidente. “Un profesor se fue corriendo a buscar un guardapolvo porque el alcohol no se apaga con agua. Le tiraron guardapolvos encima y otro profesor se le tiró encima para apagarlo, un capo”, reconstruyó el alumno.

Sin embargo, no todos los adultos presentes reaccionaron igual ante lo sucedido. Con tono de indignación, el joven aseguró: “Nuestro profesor se escondió, es un pelotudo”. Además, advirtió sobre la falta de matafuegos o extintores en el aula. “No había ninguna precaución”, dijo.

Las consecuencias de la explosión tocaron distintos niveles de gravedad. De los estudiantes trasladados, uno de 16 años sufrió quemaduras en hasta un 35% de la superficie corporal, con afectaciones en abdomen, tronco, cuello y rostro.

El adolescente fue atendido en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez e ingresado a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, donde permanece bajo alta vigilancia médica e intubado por compromisos en las vías aéreas superiores. Su estado es de carácter reservado.

La falta de extintores y protocolos de seguridad en el aula generó cuestionamientos de alumnos y padres (Fotografía: Adrián Escandar)

Otros dos alumnos, de 14 y 13 años, fueron derivados al Hospital Fernández con quemaduras en torno al 20% de sus cuerpos. Las autoridades de salud dispusieron su traslado al Hospital de Quemados para tratamientos especializados.

Además, una madre de 38 años también resultó herida durante el episodio, aunque no requirió internación. Un joven de 18 y otro de 13, en tanto, padecieron lesiones leves y uno de ellos recibe atención en una clínica privada.

Las primeras investigaciones oficiales apuntan a un “error en la manipulación de uno de los recipientes con alcohol”, que desencadenó la explosión. Un reporte del establecimiento, puntualizó que la actividad tenía como fin la recreación del volcán artificial, ejercicio tradicional en ferias de ciencias que simula una erupción a través de una reacción química.

El desconcierto y la preocupación marcaron la reacción de los familiares. La médica Mariana Laura Cornejo, madre de una alumna de la institución, afirmó en diálogo con TN que los padres “no tenían conocimiento de que se realizaría el experimento”.

Cornejo evaluó: “Se hizo el experimento del volcán, que terminó explotando. Parece increíble, pero nuevamente la misma historia: el tema del volcán con mala instrumentación y, habiendo tenido esto hace tan poco, no era necesario hacerlo”. La médica remarcó que, de haber existido comunicación previa, las familias podrían haber sugerido su suspensión.

El Ministerio de Educación porteño anunció la elaboración de un nuevo protocolo para prácticas científicas en escuelas (Fotografía: Adrián Escandar)

La conmoción se multiplicó entre los adolescentes presentes en el colegio. “Los chicos estaban asustados y llorando”, describió Cornejo. Padres y madres ingresaron a la institución para retirar a sus hijos, mientras los servicios de emergencia del SAME coordinaron el traslado de los más afectados hacia diferentes hospitales porteños.

Otro de los testimonios centrales correspondió a Mariano, padre de una de las víctimas, quien explicó: “Estaban trabajando con alcohol, se le prendió fuego la remera y después le tomó el cuerpo y la cara”. Consultado por la prensa, el adulto admitió que tampoco tenía información sobre la realización del experimento durante la jornada escolar.

El incidente reavivó el debate acerca de la seguridad en los laboratorios escolares y la importancia de compartir protocolos de actividades de riesgo con las familias. Como respuesta inmediata, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires informó la elaboración de un “nuevo protocolo para prácticas científicas durante ferias y clases”.

Según declaró la cartera que conduce Mercedes Miguel, la iniciativa buscará reducir al mínimo los riesgos ante este tipo de actividades prácticas dentro de las escuelas.