Tres alumnos internados con quemaduras graves por el accidente durante un experimento de química en un colegio de Palermo

Bomberos de la Ciudad en la puerta del colegio Guadalupe de Palermo (Adrián Escandar)

Todo estaba dado para que sea una jornada educativa distendida en el Colegio Guadalupe de Palermo. Sin embargo, la situación se complicó durante la feria de ciencias que se realizaba en el patio central de la escuela religiosa ubicada en Julián Álvarez y Paraguay.

Un experimento con recipientes con alcohol generó una explosión y fuego por el que resultaron heridos cuatro alumnos del colegio. El evento estaba a cargo de un docente de química del que no se informó su nombre. La versión de un alumno indicaba que el profesor “salió corriendo”. Sin embargo, otros testimonios indican que el docente usó un guardapolvo para apagar el fuego en el cuerpo de uno de los estudiantes que recibió el mayor impacto.

Fuentes oficiales informaron a Infobae que de los cinco heridos, tres jóvenes de 16, 14 y 13 años requirieron ser trasladados a distintos hospitales. Presentaban quemaduras en la cara y en el pecho.

Hay tres estudiantes internados por el incidente en el experimento de química (Adrián Escandar)

Los heridos tras el incidente

En el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez fue ingresado un adolescente de 16 años con quemaduras. El paciente fue derivado a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica e intubado por compromiso de las vías aéreas superiores. Su pronóstico es reservado.

Dos de los pacientes trasladados al Hospital Fernández presentan quemaduras que afectan aproximadamente el 20% de la superficie corporal y serán derivados al Hospital de Quemados para una atención especializada. El restante presenta lesiones leves y será trasladado a una clínica privada de acuerdo con su cobertura médica.

Tras el incidente, algunos alumnos dieron su testimonio a la prensa en la puerta del colegio. “Uno de los chicos se hizo una bola de fuego y salieron corriendo para apagarlo. Tenía la cara quemada y parte del cuerpo”, contaron.

“Había una actividad de ciencias y un experimento con alcohol en pequeños recipientes. Un error en la manipulación de uno de esos recipientes generó una pequeña explosión que provocó las heridas a los alumnos de secundaria”, detallaron voceros del Ministerio de Salud porteño.

El colegio Guadalupe está ubicado en Paraguay al 3900, en el barrio de Palermo (Adrián Escandar)

“La mesa explotó y solo vi que se prendió fuego entero porque estaba al lado mío. Fue tremendo”, contó en la puerta del colegio uno de los alumnos presentes en el experimento.

María Cornejo, madre de una alumna, dialogó con la prensa en la puerta del colegio. “Es la misma historia del volcán con mala instrumentación, habiendo pasado esto hace re poco (la explosión en una escuela de Pergamino) nosotros no sabíamos de qué era el experimento sino hubiéramos sugerido que lo cancelaran”, sostuvo la mujer a los móviles de la TV.

Protocolos de cuidado

En tanto, desde el Ministerio de Educación señalaron que venían trabajando en un procedimiento específico después de la explosión en la feria de ciencias de una escuela de Pergamino. En ese caso, una chica fue internada en el Hospital Garrahan con heridas de gravedad. Así, los voceros informaron que la ministra Mercedes Miguel firmará “un protocolo para implementar en ferias de ciencia o experimentos, para reducir al mínimo los riesgos de accidentes o siniestros”.

La semana pasada una nena sufrió heridas graves durante un experimento en una escuela de Pergamino

El antecedente de Pergamino

La Dirección Médica del Hospital Garrahan informó que la menor de 10 años herida por la explosión ocurrida durante una feria de ciencias en Pergamino evoluciona favorablemente y permanece internada en cuidados intensivos.

La detonación tuvo lugar en el Instituto Comercial Rancagua, donde un experimento escolar que pretendía recrear la erupción de un volcán culminó en un estallido que dispersó esquirlas metálicas y fragmentos del dispositivo, lo que dejó varios heridos y generó conmoción entre los asistentes.

Según comunicó el hospital, la paciente permanece sin necesidad de soporte respiratorio y bajo seguimiento clínico frecuente, mientras el equipo sostiene comunicación permanente con su familia.