Otro accidente con heridos durante un experimento de química, esta vez en un colegio de Palermo

Colegio Guadalupe, ubicado en Palermo

Cinco personas, cuatro de ellos menores de edad, fueron atendidos de emergencia por el SAME luego de que sufrieran heridas de distintos grados durante un experimento realizado en una clase de química, en el colegio Guadalupe de Palermo.

Fuentes oficiales informaron a Infobae que de los cinco heridos, tres jóvenes de 16, 14 y 13 años requirieron ser trasladados a los hospitales Rivadavia y Fernández. Presentaban quemaduras en la cara y en el pecho.

También señalaron que el hecho sucedió durante la feria de ciencias de la escuela y que una madre también resultó lesionada, con quemaduras en ambas manos.

De acuerdo a las primeras versiones, se habría producido un incidente con alcohol etílico, afectando a varias personas que estaban presentes en el aula de la institución educativa ubicada en la calle Paraguay al 3900, entre Medrano y Julián Álvarez.

María Laura Cornejo, madre de una alumna y médica, habló con Todo Noticias y contó el incidente tuvo lugar hace aproximadamente una hora y media, en donde “se hizo el experimento del volcán, que terminó explotando”.

En este sentido, Cornejo recordó lo sucedido en Pergamino: “Parece increíble, pero nuevamente la misma historia: el tema del volcán con mala instrumentación y, habiendo tenido esto hace tan poco, no era necesario hacerlo. Tampoco sabíamos que se iba a hacer este experimento, sino hubiéramos sugerido que lo cancelaran. Pero finalmente pasó esto”.

También afirmó que había hablado con su hija de lo sucedido en la localidad bonaerense. Y sentenció: “Fue una casualidad que se pudo haber evitado”.

Por último, la madre indicó que los padres retiraron a sus hijos de la institución educativa, mientras los menores estaban visiblemente afectados y shockeados. “Los chicos estaban asustados y llorando", ilustró.

Luego, también habló Mariano, que es padre de un alumno y puntualizó que uno de los chicos de cuarto año es el más comprometido por las heridas recibidas. “Estaban trabajando con alcohol, se le prendió fuego la remera y después le tomó el cuerpo y la cara”, contó. Y afirmó que no estaba al tanto de la realización del experimento.

El antecedente

El viernes pasado, también se llevó a cabo una feria de ciencias en el Instituto Comercial Rancagua, en Pergamino, donde hubo una explosión accidental. Y que dejó un saldo de más de una decena de heridos, la mayoría menores de edad.

La más comprometida es una estudiante de 10 años con riesgo de perder uno de sus ojos que fue trasladada de urgencia hacia el Hospital Garrahan, con un traumatismo facial y quemaduras varias. La dirección del instituto pediátrico informó ayer que la alumna evoluciona favorablemente y permanece internada en cuidados intensivos.

Según comunicó el hospital, la paciente permanece sin necesidad de soporte respiratorio y bajo seguimiento clínico frecuente, mientras el equipo sostiene comunicación permanente con su familia.

Explicación previa explosión en Pergamino

La explosión ocurrió durante la presentación de un experimento que recreaba la erupción de un volcán. Un video grabado en el lugar muestra cómo la situación se desbordó en pocos segundos: un estallido fuerte, similar al de un artefacto de pirotecnia o una bomba casera, lanzó fragmentos de metal y restos de materiales, que impactaron a varios de los presentes.

Antes de la explosión, una alumna del colegio presentó el experimento y describió el interior del volcán artificial: “En la parte de adentro tiene dos tubos de metal, en esos tubos lo que vamos a mezclar es azufre picado, con carbón picado y también una sal especial”, explicó. Más adelante agregó: “Esta combinación va a formar la pólvora, que lo que va a hacer es lo que va a explotar. Para hacer esto estuvimos, como unas cuatro semanas para esperar que se seque el barro, pisar bien todo el telgopor para que quede la forma, tener mucho cuidado con lo que vamos a mezclar y, luego de todo eso, tenemos ese volcán”, sostuvo la estudiante.

En ese momento, una profesora del colegio intervino y anunció: “Lo hacemos erupcionar”. Acto seguido, felicitó a la alumna con aplausos por su explicación antes de que se iniciara el experimento que concluyó con el accidente.