Sociedad

“Nuestro profesor se escondió”: el relato de uno de los estudiantes tras la explosión durante un experimento en un colegio

El accidente ocurrió en el Guadalupe, ubicado en el barrio de Palermo, y dejó al menos cinco personas heridas. Un menor de edad se encuentra internado en terapia intensiva

Guardar
Explosión en experimento de química en colegio de Palermo deja cinco heridos, tres de ellos adolescentes hospitalizados

La explosión durante un experimento de química en el colegio Guadalupe de Palermo dejó como saldo cinco personas heridas, entre ellas cuatro menores. El incidente, ocurrido en la feria de ciencias del establecimiento, conmocionó tanto a la comunidad educativa como a familiares y alumnos, ya que tres adolescentes debieron ser hospitalizados, uno de ellos con lesiones de gravedad.

En ese contexto, el relato de alumno de tercer año graficó cómo fue lo sucedido y trató de explicar el inmediato accionar de los maestros que estaban a cargo de los jóvenes. En la puerta de la escuela, el adolescente explicó a la prensa: “La mesa explotó y el chico se prendió fuego de pies a cabeza. Estamos todos muy conmocionados, estaba al lado mío y fue tremendo”.

Según su testimonio, un docente buscó un guardapolvo para tapar al joven accidentado, mientras otro profesor arrojó su cuerpo sobre el herido para sofocar las llamas.

Un alumno relató cómo un
Un alumno relató cómo un compañero se prendió fuego tras la explosión de una mesa durante la feria de ciencias (Fotografía: Adrián Escandar)

“Un profesor se fue corriendo a buscar un guardapolvo porque el alcohol no se apaga con agua. Le tiraron guardapolvos encima y otro profesor se le tiró encima para apagarlo, un capo”, explicó.

Sin embargo, el alumno menor de edad aseguró que su propio profesor optó por ocultarse en vez de intervenir. “Nuestro profesor se escondió, es un pelotudo”, manifestó con indignación.

Además de describir la reacción de quienes estaban a cargo, el joven advirtió sobre la falta de matafuegos o extintores en el aula. Según sus palabras, no existía “ninguna preocupación”.

“No vi (el experimento) pero sé que estaban manipulando alcohol y fuego. Había profesores dando vueltas, pero no había ninguna precaución”, detalló ante las cámaras.

Las consecuencias físicas alcanzaron distintos niveles de gravedad para los estudiantes. Tres adolescentes de 16, 14 y 13 años sufrieron quemaduras en el rostro y el tórax, por lo que los equipos de emergencia dispusieron su traslado a diferentes hospitales, según detallaron fuentes oficiales a Infobae.

Una madre de 38 años también resultó herida, pero no fue trasladada. Mientras que dos alumnos más, uno de 18 y otro de 13, sufrieron heridas leves.

El estudiante más grave, de
El estudiante más grave, de 16 años, sufrió quemaduras en el 35% de su cuerpo y permanece en terapia intensiva (Fotografía: Adrián Escandar)

El adolescente de 16 años resultó con entre un 30% y un 35% de la superficie corporal quemada, lesiones que abarcaron abdomen, tronco, cuello y rostro.

Llegó al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y, debido al daño en las vías aéreas superiores, los médicos decidieron su ingreso en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica. El paciente fue intubado y su estado se mantiene reservado.

Uno de los accidentados con lesiones leves recibirá atención en una clínica privada, conforme a su cobertura médica, mientras que los otros dos trasladados al Hospital Fernández tienen quemaduras en aproximadamente el 20 % de la superficie corporal y serán derivados al Hospital de Quemados para recibir atención especializada.

Las primeras informaciones señalan que el accidente se originó al manipular alcohol etílico durante un experimento escolar realizado en pequeños recipientes. Según el reporte oficial: “Un error en la manipulación de uno de esos recipientes generó una pequeña explosión que provocó las heridas”.

La actividad, destinada a reproducir el denominado volcán artificial en el marco de la feria de ciencias, tomó un giro dramático e inesperado.

Antes del episodio, las familias no se encontraban al tanto de los riesgos que implicaba el experimento. Mariana Laura Cornejo, médica y madre de una alumna, indicó a TN que nadie había advertido a los padres respecto a la realización del ensayo.

“Se hizo el experimento del volcán, que terminó explotando”, expresó Cornejo y trazó un vínculo inmediato con lo sucedido recientemente en Pergamino. “Parece increíble, pero nuevamente la misma historia: el tema del volcán con mala instrumentación y, habiendo tenido esto hace tan poco, no era necesario hacerlo. Tampoco sabíamos que se iba a hacer este experimento, sino hubiéramos sugerido que lo cancelaran. Pero finalmente pasó esto”.

El Ministerio de Educación porteño
El Ministerio de Educación porteño anunció un nuevo protocolo para prácticas científicas tras el incidente (Fotografía: Adrián Escandar)

La médica relató además la reacción de los estudiantes posteriores al accidente: “Los chicos estaban asustados y llorando”. La escena, según describieron familiares y testigos, estuvo marcada por la confusión y el shock, al tiempo que los padres ingresaron a retirar a sus hijos de la institución.

Por su parte, Mariano, papá de uno de los alumnos, se refirió a la gravedad de las lesiones en uno de los estudiantes de cuarto año. “Estaban trabajando con alcohol, se le prendió fuego la remera y después le tomó el cuerpo y la cara”, sostuvo en diálogo con la prensa, y mencionó que él tampoco tenía conocimiento sobre la realización del experimento.

El accidente volvió a encender el debate sobre las medidas de seguridad en los laboratorios escolares y sobre la comunicación de las actividades de riesgo entre autoridades y familias. A raíz del incidente, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires anunció que elaborará un nuevo protocolo para prácticas científicas durante ferias y clases. Desde la cartera que conduce Mercedes Miguel se explicó que la iniciativa busca reducir al mínimo los riesgos de accidentes en este tipo de actividades.

La institución donde ocurrieron los hechos se encuentra en Paraguay al 3900, entre Medrano y Julián Álvarez. El suceso generó respuestas inmediatas desde los organismos de salud: el SAME asistió a los afectados y coordinó los traslados urgentes a distintos hospitales.

Temas Relacionados

Colegio GuadalupePalermoExperimento de químicaExplosiónÚltimas noticias

Últimas Noticias

Tres alumnos internados con quemaduras graves por el accidente durante un experimento de química en un colegio de Palermo

Uno de los estudiantes está en el Hospital Gutiérrez intubado en terapia intensiva. Los otros dos menores tienen un 20% del cuerpo quemado. La semana pasada hubo un caso similar en Pergamino

Tres alumnos internados con quemaduras

Encontraron en Uruguay el auto con el que Pablo Laurta iba a escaparse con su hijo

El acusado de asesinar a su ex pareja y ex suegra en Córdoba planeaba volver al país vecino en canoa y luego huir con el menor. El vehículo estaba escondido en la costa

Encontraron en Uruguay el auto

Otro accidente con heridos durante un experimento de química, esta vez en un colegio de Palermo

Sucedió en el Guadalupe, ubicado en Paraguay entre Medrano y Julián Álvarez. Trasladaron a cuatro menores con heridas

Otro accidente con heridos durante

Pablo Laurta se negó a declarar por el crimen del remisero: lo trasladarán a Córdoba por el doble femicidio

El detenido no emitió declaración en los tribunales de Concordia. Ahora le dictarán la prisión preventiva y deberá responder ante la justicia cordobesa por los asesinatos de Luna Giardina y Mariel Zamudio

Pablo Laurta se negó a

Quién es el femicida cinturón negro de kung-fu que mató a su pareja frente a la hija de ambos de 5 años en Rosario

Ángel De Jesús Barrios, de 37 años, fue acusado este martes de haber asesinado a su novia Solange Edith Johnson. La víctima lo había denunciado en mayo. Tenía antecedentes por violencia de género

Quién es el femicida cinturón
ÚLTIMAS NOTICIAS
Descubren que el hielo de

Descubren que el hielo de Marte podría conservar restos biológicos durante millones de años

El Colegio de la Abogacía porteña presentó su primer sistema arbitral de resolución de conflictos

Comenzó el Coloquio de IDEA con un llamado a la competitividad y un reclamo: “Tenemos que saber en qué cancha estamos jugando”

Cómo las celebridades reinterpretan el estilo del viejo Hollywood en la moda actual

Como en Terminator, científicos utilizan el metal líquido para fabricar prótesis óseas

INFOBAE AMÉRICA
Candidatos del balotaje en Bolivia

Candidatos del balotaje en Bolivia cierran la campaña cuando quedan cuatro días para las elecciones

El Consejo de Estado francés decidió mantener la inhabilitación política de la ultraderechista Marine Le Pen tras su condena por malversación

“Viví una pesadilla”: el activista cubano Luis Robles contó detalles de su vida en prisión bajo el régimen castrista

Una nueva oleada de ataques rusos dejó a Ucrania sin electricidad y agrava la escasez de suministros para el invierno

El Ejército de Estados Unidos pidió a Hamas que ponga fin a la violencia contra civiles en Gaza y se desarme “sin demora”

TELESHOW
Melody Luz reveló de dónde

Melody Luz reveló de dónde saca el dinero Alex Caniggia y cómo se organizan con los gastos familiares

¿Brenda Asnicar con nuevo romance?: el romántico regalo del italiano Gianluca Ginoble en pleno recital de Il Volo

Wanda Nara contó todos los detalles del repentino viaje de Maxi López a Suiza: ¿vuelve a Masterchef Celebrity?

Mariano Martínez enfrentó las críticas por usar un monopatín: “¿Qué les molesta?"

Así homenajearon Cande y Mica Tinelli a su mamá Soledad Aquino por su cumpleaños