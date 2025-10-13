Explosión en una feria de ciencias en Pergamino: qué dice el nuevo parte médico de la nena que resultó herida

Explosión en Pergamino en una Feria de Ciencias

El último sábado la ciudad bonaerense de Pergamino se vio conmocionada luego de que en el Instituto Comercial Rancagua, durante una feria de ciencias, una explosión en el proyecto de una alumna dejó como saldo varios heridos. Justamente, el caso más grave fue el de la menor de 10 años que sufrió quemaduras y el impacto de esquirlas en el rostro.

En las últimas horas, el Hospital Garrahan brindó un nuevo parte médico de la niña e informó que “se encuentra en condición estable, internada en la unidad de cuidados intensivos, requiriendo menor soporte vital avanzado”.

Así fue el momento de la explosión en la escuela de Pergamino

Sin embargo, aclararon que su estado continúa siendo crítico y el pronóstico es reservado. El pasado sábado tuvo que ser operada en el Hospital San José de Pergamino y rápidamente trasladada al centro de salud pediátrico porteño tras el riesgo de daño ocular severo y complicaciones faciales de alto riesgo, donde es monitoreada constantemente por los profesionales.

De acuerdo a lo que se conoció, una vez que arribó al nosocomio fue recibida por un equipo interdisciplinario de cirujanos oftalmológicos, neurocirujanos y neurólogos que evaluaron su condición para continuar con el tratamiento.

Cómo fue la explosión

Todo ocurrió durante la exposición de un experimento que recreaba la erupción de un volcán, en pleno desarrollo de la feria de ciencias organizada por la escuela mencionada anteriormente. El hecho quedó grabado por un celular que mostró cómo fue todo el momento previo. De acuerdo a la explicación de los estudiantes, se pretendía simular una reacción química controlada, pero todo terminó desatando un estallido intenso, semejante al impacto de un artefacto de pirotecnia.

Explicación previa explosión en Pergamino

El estallido generó la dispersión de numerosos fragmentos de metal y restos del montaje, que actuaron como esquirlas y alcanzaron a varios de los asistentes que se encontraban próximos a la mesa de trabajo.

Momentos antes del accidente, una estudiante del colegio, micrófono en mano, detalló ante los presentes la composición interna del volcán artificial: “En la parte de adentro tiene dos tubos de metal, en esos tubos lo que vamos a mezclar es azufre picado, con carbón picado y también una sal especial”. Luego añadió: “Esta combinación va a formar la pólvora que lo que va a hacer es lo que va a explotar”. La alumna explicó el proceso de preparación y enfatizó el tiempo invertido en el armado del diseño, así como el esmero en la manipulación de cada componente, para finalmente presentar el volcán listo para la prueba. En esa etapa, una docente del establecimiento intervino brevemente, anticipando: “Lo hacemos erupcionar”, generando un momento de expectativa entre los asistentes segundos antes de que la estudiante accionara la reacción.

El video capturó el instante en que el experimento detonó, liberando una onda expansiva que sorprendió a todos. Tras el estallido, se desató pánico y la desorientación en el salón, dejando expuestos a niños y adultos por igual.

Una menor que estaba adelante de todo resultó herida de gravedad

Una madre relató al diario La Opinión su vivencia: “Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”. Según los testimonios recogidos por el mismo medio, la situación derivó en gritos, llantos y confusión generalizada, mientras varios niños resultaban heridos por cortes y quemaduras.

Acto seguido, personal sanitario y ambulancias acudieron de inmediato al colegio para asistir a los lesionados y organizar los traslados necesarios, ya que la magnitud del episodio requería atención especializada y derivaciones urgentes para algunos afectados.

El resto de los afectados presentaron heridas de diversa consideración, incluidas quemaduras superficiales y laceraciones, que, según las fuentes, no pusieron en riesgo vital a otros asistentes.

La causa penal quedó a cargo de Fernando Pertierra, fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1, quien dispuso la realización de peritajes técnicos a cargo de especialistas en explosivos, Bomberos y la división Científica de la policía provincial, con el objetivo de esclarecer la secuencia de hechos y definir posibles negligencias en la organización o ejecución del experimento.