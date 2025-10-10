Sociedad

Pergamino: una explosión en una feria de ciencias escolar dejó más de diez heridos y una alumna podría perder un ojo

La detonación ocurrió durante una demostración experimental que simulaba la erupción de un volcán. Una combinación de azufre, carbón y una sal especial provocó lesiones a estudiantes y adultos. El video completo de la explicación previa al brutal desenlace

El video que registró la explosión en Pergamino en una Feria de Ciencias

Las consecuencias de una explosión accidental durante una feria de ciencias en el la Instituto Comercial Rancagua, en Pergamino, dejó a esta ciudad del interior bonaerense en estado de alarma. El incidente, que ocurrió en la noche del miércoles, tuvo como saldo más de una decena de heridos, la mayoría menores de edad, y una estudiante con riesgo de perder uno de sus ojos fue trasladada de urgencia en helicóptero hacia el Hospital Garrahan.

La detonación se produjo durante la demostración de un experimento que simulaba la erupción de un volcán. Un video registrado en el lugar muestra cómo, en cuestión de segundos, la situación se descontroló: una explosión violenta, comparable a la de un artefacto de pirotecnia, dispersó fragmentos y restos del material como esquirlas, alcanzando a numerosos asistentes.

Una alumna explica los componentes del volcán artificial en una feria de ciencias escolar en Pergamino, previo a la inesperada explosión (@gabrielediego)

Antes de la dramática detonación, una alumna del colegio explicó de qué trataba el experimento y detallaba el interior del volcán artificial: “En la parte de adentro tiene dos tubos de metal, en esos tubos lo que vamos a mezclar es azufre picado, con carbón picado y también una sal especial", comenzó a detallar.

Luego prosiguió a detallar: “Esta combinación va a formar la pólvora que lo que va a hacer es lo que va a explotar. Para hacer esto estuvimos, como unas cuatro semanas para esperar que se seque el barro, pisar bien todo el telgopor para que quede la forma, tener mucho cuidado con lo que vamos a mezclar y, luego de todo eso, tenemos ese volcán", detalló la alumna a lo que una profesora del colegio anticipó: “Lo hacemos erupcionar”, dijo y felicitó con aplausos la explicación de la alumna que procedió a encender el experimento antes del inesperado desenlace.

Las imágenes muestran el momento exacto en que el experimento detona de manera violenta. Una madre que presenció el hecho relató al diario La Opinión: “Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”.

El operativo de emergencia se activó de inmediato, con ambulancias y personal sanitario que acudieron rápidamente al lugar para asistir a los heridos.

Varias personas sufrieron cortes, quemaduras y contusiones, según se desprende de los testimonios y las imágenes del evento.

La secuencia de la explosión
La secuencia de la explosión en Pergamino

La gravedad del episodio se evidenció especialmente en el caso de una alumna que se encontraba en la primera fila. La joven recibió el impacto directo en el rostro, lo que le provocó heridas de extrema gravedad.

Durante la madrugada, los médicos del Hospital San José evaluaban la posibilidad de trasladarla a un centro de mayor complejidad, ante el riesgo de que pierda uno de sus ojos y por el severo daño facial que presenta.

Entre los lesionados se encuentran también algunos adultos, aunque la mayoría de las víctimas son estudiantes que participaban activamente en la feria.

