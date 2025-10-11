Video: una joven recibió al menos tres patadas en la cabeza en una brutal golpiza en La Plata

Brutal pelea a la salida de un boliche en La Plata

Una serie de peleas entre grupos de jóvenes sacudió la madrugada del viernes en pleno centro de La Plata, justo en la previa del feriado. La violencia estalló sobre la calle 49, entre 6 y 7, un sector conocido por su intensa vida nocturna, donde la salida de bares y boliches culminó en enfrentamientos a la vista de numerosos testigos.

A lo largo de varios minutos, los incidentes se desarrollaron ante la mirada de otros jóvenes que, en vez de intervenir, optaron, en muchos casos, por grabar la escena o alentar los golpes.

Entre los hechos más graves, una joven resultó golpeada en el suelo, recibiendo patadas en las costillas y en la cabeza. Debió ser trasladada al Hospital Rossi para ser atendida por lesiones en la cabeza y el tórax, de acuerdo con la información de medios locales.

La mujer que recibió golpes en el piso recibió atención médica por lesiones en la cabeza y el tórax

Otra joven, amiga de la anterior y también víctima de la agresión, sufrió heridas leves. Fuentes médicas confirmaron que ambas recibieron atención en ese centro de salud.

Las familias de las afectadas formalizaron la denuncia ante la Comisaría Primera de La Plata y solicitaron medidas concretas para evitar que episodios similares vuelvan a suceder.

Con el correr de las horas surgieron nuevos videos que muestran la secuencia completa de los enfrentamientos, evidenciando un clima de descontrol en la vía pública y la ausencia inmediata de personal policial o de control urbano.

Al momento no se registraron detenciones, aunque la investigación está en marcha. Por orden de la fiscalía de turno, se analiza el material fílmico y las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Municipal para identificar a los responsables de los hechos.

Otra pelea a la salida de un boliche en Neuquén

Durante la madrugada del domingo, Rincón de los Sauces, en la provincia de Neuquén, fue escenario de una fuerte pelea a la salida de los boliches VIP y Misa, puntos habituales de reunión juvenil los fines de semana. El hecho dejó al menos dos personas lesionadas e impulsó la apertura de una investigación judicial.

Violenta pelea a la salida de boliches en Neuquén: al menos dos heridos

Todo comenzó alrededor de las 5.45, cuando dos chicas de 17 y 18 años se enfrentaron a golpes en la vía pública. La joven de mayor edad sufrió un golpe en el rostro que le rompió los anteojos y le causó heridas en la nariz y los ojos. Sus amigas la trasladaron para ser atendida en el hospital. En tanto, la adolescente de 17 años quedó bajo potestad de la fiscalía de Delitos Juveniles, que notificó lo ocurrido a sus familiares.

Al mismo tiempo, se reportó una segunda pelea en la misma área. Un chico de 17 años fue tirado al suelo y recibió patadas en la cabeza mientras se encontraba inmóvil. Tras recibir atención médica en un centro de salud, fue dado de alta poco después. Además, un auto estacionado resultó dañado por patadas y botellazos, aunque por ese incidente no existe hasta ahora denuncia formal.

Ante estos episodios, la fiscal Rocío Rivero dispuso la apertura de un expediente y ordenó las primeras medidas para identificar a los involucrados. Entre las acciones figuran el requerimiento a la Comisaría N°35 de los libros de guardia, el análisis de un video viralizado que habría captado los hechos, la localización de testigos por distintos canales, incluidos los digitales, y la inspección del área para obtener imágenes de cámaras de seguridad.

También se solicitó información a hospitales y clínicas locales para saber si asistieron a personas con heridas durante el domingo 28 y el lunes 29 de septiembre.

Mientras circulaba uno de los videos del incidente, apareció otra grabación en redes que generó controversia. Ese material muestra a un joven tumbado en el suelo mientras al menos diez personas lo golpean repetidas veces durante más de dos minutos.

El comisario Juan Valenzuela, jefe de la comisaría 35, explicó en declaraciones a la radio LU5: “Sobre ese video no tenemos denuncias ni conocimiento. El único hecho en el que tomamos intervención fue el de dos chicas jóvenes que se pelearon este domingo. No sé si ese material del video difundido corresponde a este fin de semana o a otra fecha”.

El funcionario policial agregó que la Fiscalía tampoco intervino en ese caso por la falta de denuncias y afirmó: “Cuando sucede un hecho así, lo habitual es que la gente se acerque a la comisaría y formalice un escrito. A partir de ahí se piden filmaciones y pruebas. Me sorprende que no tengamos registros de lo que usted me menciona”.

Finalmente, admitió que estos enfrentamientos en la vía pública ocurren con frecuencia en la zona y que el número de efectivos policiales no alcanza para controlar a las personas que salen de los locales nocturnos.