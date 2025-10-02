Sociedad

Violencia en Neuquén: dos jóvenes fueron hospitalizados tras participar de diferentes peleas a la salida del boliche

El primer enfrentamiento fue entre dos chicas de 17 y 18 años, que dejó a una con lesiones en el rostro. En otro episodio, un adolescente fue golpeado en la cabeza

Violenta pelea a la salida de boliches en Neuquén: al menos dos heridos

Una violenta pelea se desató en la madrugada del domingo en la localidad de Rincón de los Sauces, provincia de Neuquén, a la salida de los boliches VIP y Misa, donde se concentra una gran cantidad de jóvenes durante los fines de semana. El episodio dejó al menos dos heridos y abrió una investigación judicial.

Los incidentes comenzaron cerca de las 5:45, cuando dos jóvenes, de 17 y 18 años, se enfrentaron a golpes en plena calle. La mayor de ellas recibió un puñetazo en el rostro que le rompió los lentes y le provocó cortes en la nariz y en los ojos. Sus amigas la trasladaron al hospital, mientras que la adolescente de 17 años quedó a disposición de la fiscalía de Delitos Juveniles, que notificó de lo sucedido a sus padres.

En paralelo, en otra pelea que se produjo en la misma zona, un joven de 17 años fue derribado al piso y golpeado con patadas en la cabeza cuando ya estaba inmovilizado. El adolescente fue atendido en un centro de salud y dado de alta pocas horas después. Además, un vehículo estacionado sufrió daños luego de recibir patadas y golpes con botellas, aunque hasta el momento no se presentó ninguna denuncia formal por ese hecho.

Ante lo ocurrido, la fiscal Rocío Rivero abrió un legajo e impulsó las primeras medidas para identificar a los participantes. Entre las disposiciones figuran el pedido a la Comisaría N°35 de los libros de guardia de esa noche, el análisis de un video que circula en redes sociales y que habría registrado los disturbios, la búsqueda de testigos por distintos medios, incluyendo plataformas digitales, y la inspección del lugar para obtener imágenes de cámaras de seguridad.

Además, se solicitó a hospitales y clínicas de la ciudad que informen si atendieron a personas con lesiones durante el domingo 28 y lunes 29 de septiembre.

La policía reconoció que las
La policía reconoció que las peleas a la salida de los boliches son recurrentes y que el personal resulta insuficiente

Mientras tanto, en medio de la difusión del video, otro material comenzó a circular en redes y generó polémica. En esas imágenes se observa a un joven tendido en el suelo mientras es golpeado de manera reiterada por un grupo de al menos diez personas durante más de dos minutos.

Consultado por la radio LU5, el comisario Juan Valenzuela, jefe de la comisaría 35, sostuvo: “Sobre ese video no tenemos denuncias ni conocimiento. El único hecho en el que tomamos intervención fue el de dos chicas jóvenes que se pelearon este domingo. No sé si ese material del video difundido corresponde a este fin de semana o a otra fecha”.

El funcionario policial añadió que la Fiscalía tampoco intervino en ese caso por falta de denuncias y subrayó: “Cuando sucede un hecho así, lo habitual es que la gente se acerque a la comisaría y formalice un escrito. A partir de ahí se piden filmaciones y pruebas. Me sorprende que no tengamos registros de lo que usted me menciona”.

También admitió que los enfrentamientos callejeros son frecuentes en la zona y reconoció que el personal policial es insuficiente para contener a los concurrentes a la salida de los locales nocturnos.

Feroz pelea entre mujeres a la salida de un boliche tras los festejos del Día de la Primavera

Brutal pelea entre mujeres a la salida de un boliche en Río Gallegos

Según publicó La Opinión Austral, los incidentes comenzaron cerca de las siete de la mañana, cuando un grupo de al menos cinco jóvenes mujeres protagonizó una feroz trifulca en plena vía pública. El episodio quedó registrado en el celular de un vecino que, desde su casa, filmó toda la secuencia y rápidamente se viralizó.

Las imágenes muestran con crudeza lo ocurrido: las cinco involucradas intercambiando golpes de puño, tirones de pelo y forcejeos. El momento más tenso se dio cuando una de las jóvenes empezó a pegarle patadas en el cuerpo a otra que ya se encontraba en el suelo, lo que reflejó el nivel de violencia con que se desarrolló la disputa.

También se observa a otra de las participantes siendo prácticamente arrastrada del cabello, mientras se escuchan gritos de fondo exigiendo que la pelea termine. En un momento determinado, un joven que intenta frenar la gresca es golpeado en la cabeza por otras dos chicas que se negaban a ponerle fin a la agresión.

Y mientras algunas voces llamaban a la calma, otras se burlaban de las involucradas, en una mezcla de tensión y descontrol. En ningún momento se observó presencia policial. Eran los mismos jóvenes quienes trataban de poner un poco de orden y separar, sin éxito, a las chicas.

