La caída de “Sofi”, la viuda negra acusada de siete robos en un año

El momento de la detención de la joven acusada de siete robos bajo la modalidad de viuda negra

La escena se repite: una cita arreglada por redes, una bebida compartida, la víctima cae dormida y cuando despierta descubre que alguien lo vació. No hubo violencia física, solo confianza traicionada en un hecho de robo conocido con la modalidad de “viuda negra”.

Quien usó este método en la Ciudad y ahora quedó detenida es una joven de 26 años: la apodan "Sofi" en aplicaciones de citas, aunque en los registros policiales aparece con su nombre real, cuyas iniciales son CH.L.R.

"Sofi", la viuda negra detenida en Villa Soldati

Según informaron fuentes del caso a Infobae, está acusada de al menos siete robos contra hombres que la recibieron en sus casas tras pactar encuentros online. Uno de los típicos modos de acercamiento de estas ladronas con sus víctimas.

La investigación arrancó por la denuncia de un hombre de 48 años, que relató que tras contactarse con “Sofi” por una reconocida app concretó una cita en su departamento de la zona de Flores.

La sospechosa tiene 26 años

Allí, ambos compartieron bebidas alcohólicas y luego él perdió la conciencia. Al recobrarla, advirtió falta de dinero y otras pertenencias.

Se inició así una causa en la que intervienen el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°39, que conduce el juez Santiago Bignone, y la Secretaría N°135 a cargo de Marcelo Muffatti.

"Sofi" está acusada por al menos siete robos en un año

Los detectives de la División Investigaciones Comunales 7 de la Policía de la Ciudad comenzaron a buscar a CH.L.R. Para ubicarla, rastrearon en sus redes sociales y comprobaron su vínculo con los hechos gracias a la IP de conexión y a las pericias tecnológicas.

Una vez identificada, la Justicia ordenó un allanamiento en una vivienda del Complejo Habitacional Soldati. El operativo se realizó a mediados de septiembre.

Los celulares que le secuestraron a la acusada

Sabiendo que la viuda negra usaba pastillas para adormecer a sus víctimas -una variable vieja en estos episodios-, los efectivos incautaron dos blísteres de clonazepam. También secuestraron dos teléfonos celulares.

“Sofi”, que según registros oficiales trabajó en gastronomía y también en limpieza, quedó en libertad días después de su primera detención.

CH.L.R. tras su detención

Sin embargo, la investigación avanzó y se descubrió que había estado involucrada en otros seis casos: dos que datan de 2024 y otros cuatro investigados desde comienzos de 2025.

Allí, todas las víctimas son hombres de entre 27 y 53 años. Las autoridades señalaron que el modo de operar se repitió en todos los episodios: charla en la aplicación, cita en la casa de la víctima, una bebida y luego el despojo.

Al comprobarse su relación con todos estos casos, el juzgado unificarlos en un mismo expediente y ordenó un segundo allanamiento en el mismo edificio de Soldati. Y con una nueva orden de captura, agentes de la fuerza porteña volvieron al departamento de “Sofi” y la arrestaron nuevamente.

Otra viuda negra en Villa Soldati

El caso de Magalí, una joven de 18 años, sumó otra variante a la modalidad de viuda negra en el barrio de Villa Soldati. A diferencia de otros episodios, ella no usaba sustancias para dormir a sus víctimas. Seducía por mensajes en aplicaciones de citas, concretaba encuentros en la vía pública y, en ese punto, la situación cambiaba drásticamente.

Según reconstruyó Infobae, Magalí señalaba a sus víctimas y daba la señal para que una patota apareciera y actuara con violencia. No solo les robaban pertenencias, sino que también les vaciaban cuentas bancarias, pedían préstamos a su nombre y, en un caso, hasta exigieron rescate.

Entre las víctimas hubo un ciudadano estadounidense, al que capturaron después de la fiesta Ultra Buenos Aires. Además de robarle y amenazarlo con un arma, la banda llamó a la madre para reclamarle un millón de pesos y luego abandonó al hombre a varias cuadras del lugar. Tras los allanamientos, la policía detuvo a Magalí y a dos cómplices.