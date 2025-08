La viuda negra libre de drogas: seducía a sus víctimas pero en vez de dormirlos los entregaba a una patota

Magalí, de 18 años, tenía antecedentes por robo

Se la puede considerar una viuda negra pese a que era “drug-free”. Sí, a Magalí, de 18 años, no le gustaba, no le resultaba práctico o, simplemente, no le preocupaba drogar a sus víctimas para que sus cómplices entraran en acción. Quizá hasta disfrutaba ver la golpiza que recibían esos hombres a los que había seducido por mensaje hasta llevarlos hacia la trampa que escondía su figura. Excitados por lo que podía pasar ante el encuentro con ella, ni venían venir a la patota que los golpeaba y les robaba.

Y no se llevaban solo el celular y la billetera. Les vaciaban las cuentas y pedían préstamos a su nombre, según pudo saber Infobae.

Magalí no necesitaba ir a ninguna casa, ella usaba la calle como escena del crimen. Era Villa Soldati el lugar donde atacaba, donde sus cómplices sabían cómo ocultarse y a dónde las víctimas, poco alertas, iban embelesados por los mensajes en los que ella les prometía pasarla bien sin medir las consecuencias.

Ahora Magalí duerme detrás de unas rejas, como los dos cómplices que fueron capturaros por la Policía de la Ciudad en los últimos días: un chico de 16 años, con diversas causas por delitos contra la propiedad en su haber; y A.R.O., de 34 años, también con antecedentes por robos, infracción a la Ley de drogas, falsificación de documentos, y atentado y resistencia a la autoridad.

Magalí en el medio, el menor a su izquierda y el mayor a la derecha. Todos detenidos

Magalí, por su parte, también tiene antecedentes por robo.

Los atraparon por dos casos muy similares, los vendió el lugar donde atacaban: en el Complejo Habitacional de Villa Soldati.

El primero de los golpes que les endilgan a la viuda y a su banda ocurrió el pasado 17 de abril. Magalí usó una aplicación de citas, la más popular, para matchear. Hacía días que venía chateando con el hombre, lo cocinó a fuego bajo.

Hasta que pactaron el encuentro, por supuesto, en el complejo habitacional de Villa Soldati, terreno conocido para la viuda. No bien se encontraron, se pusieron a charlar.

Y fue en ese chichoneo que lo agarraron desprevenido. Eran cuatro. Lo amenazaron con armas de fuego y lo golpearon para robarle todo lo que tenía. Le desbloquearon el celular con el Face ID y se transfirieron todo el dinero que tenía en sus billeteras virtuales.

“Una vez que se las vaciaron, solicitaron préstamos a su nombre para realizar nuevamente otras transferencias”, comentaron las fuentes del caso consultadas por este medio. Con los bolsillos llenos, se fugaron. Magalí también y el hombre pidió ayuda ni bien se alejó de la zona.

Pasarían 24 horas para que otro hombre cayera en la misma trampa. Esta vez, la víctima fue un ciudadano estadounidense que había ido a la fiesta electrónica “Ultra Buenos Aires” que se hizo en el Parque de la Ciudad.

Cuando terminó el evento, ya de madrugada, el hombre recibió un mensaje de Magalí por la app de citas famosa. Lo invitaba a tener un encuentro íntimo. La pasión le nubló la vista y aceptó ir hacia donde estaba ella, sin saber que sus fantasías iban a esfumarse, lo mismo que su dinero.

El hombre llegó en su coche al lugar del encuentro en el complejo habitacional Villa Soldati. Se encontró con Magalí y juntos ingresaron en uno de los monoblocks. No hubo sexo ni más besos ni nada, sólo golpes de parte de varios sospechosos que lo interceptaron.

Allanamiento por viudas negras en Villa Soldati

Le robaron todo lo que pudieron, lo amenazaron con un arma y con su celular no sólo le vaciaron las cuentas y billeteras virtuales y pidieron préstamos a su nombre, sino que, además, llamaron a su madre para pedirle un rescate de un millón de pesos.

La pesadilla no culminó ahí. A la víctima estadounidense le taparon los ojos y lo subieron a la parte trasera del auto que había dejado estacionado antes de irse rumbo a la trampa de Magalí. “Después de un rato lo abandonaron sobre la avenida Roca al 5200 y se fugaron por la avenida General Paz”, detallaron.

Las causas recayeron en el Juzgado Nacional de Menores Nº 7, quien derivó la investigación en el personal de la División Robos y Hurtos Sur de la Policía de la Ciudad, que relevó cámaras de seguridad, redes sociales, datos bancarios y registros telefónicos. Y dio con parte de la banda, y con Magalí.

Tras allanamientos en cuatro domicilios ubicados en Avenida Corrales al 3900, Mariano Acosta al 3400, Avenida Lacarra al 3500 y Rodrigo de Triana al 3400; cayó Magalí y dos de sus cómplices. Les encontraron un revólver calibre .38 Special con cuatro municiones, siete teléfonos celulares de distintas marcas y dos notebooks, una con inscripción del Ministerio de Educación.