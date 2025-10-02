Cómo será la peregrinación a Luján 2025: “En esa caminata no hay diferencias sociales, ideológicas ni políticas”

Facundo Fernández, vocero del Arzobispado de Buenos Aires.

Faltan menos de dos días para el inicio de la Peregrinación Juvenil a Luján, que reunirá a miles de fieles de todo el país en su camino hacia la basílica, ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires. Será la edición número 51.

En esa línea, Facundo Fernández, vocero del Arzobispado de Buenos Aires, brindó algunos detalles de la historia de la movilización religiosa que tendrá lugar este sábado 4 de octubre.

“Cuando uno lee la historia de la peregrinación, arrancó con un grupito de jóvenes muy chiquito que pensaba que no iban a ser tantos. Ya el primer año fueron miles y, al año siguiente, fue creciendo exponencialmente”, comenzó relatando, en diálogo con Infobae En Vivo.

Según explicó Fernández, la Virgen de Luján se encuentra hace cuatro siglos en el país: “El Pueblo argentino camina y va a visitar a su madre a Luján desde hace 400 años, pero la peregrinación juvenil de octobre surge hace 40 años”.

Las imágenes de la peregrinación del año pasado.

El lema de este año es “Madre, danos amor para caminar con esperanza”. El vocero explicó que, como cada año, se tomaron los cuadernos de intenciones del año anterior, se los leyó durante un período de uno o dos meses, y a partir de esas súplicas se construyó el mensaje.

“Cada uno camina con lo que trae en su vida y se lo pone a los pies de María. Nosotros acompañamos esos pedidos, los ayudamos, les damos una mano. Hay más de 5.500 voluntarios, más de 100 puestos de apoyo y sanitarios. La idea es que los peregrinos puedan llegar con gusto a Luján”, agregó, al respecto.

Y concluyó: “Uno peregrina como vive, cada uno con su estilo. Y en esa caminata a Luján no hay diferencias sociales ni ideológicas ni políticas, somos todos hijos de María”.

El auge en la expectativa quedó reflejado en el sostenido incremento de búsquedas en internet vinculadas a la Peregrinación a Luján 2025, fenómeno registrado por Google Trends en el último mes, especialmente en la semana previa al evento.

El lema de este año es "Madre, danos amor para caminar con esperanza".

Las consultas más numerosas giran en torno a la fecha exacta y los detalles organizativos de la caminata, aspectos que mantienen en vilo tanto a feligreses bonaerenses como de otros puntos del país. Entre las provincias con mayor volumen de búsquedas figuran La Pampa, Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires y, en menor medida, Río Negro y Entre Ríos.

Desde Trenes Argentinos confirmaron la implementación de servicios adicionales en la línea Sarmiento para facilitar el traslado de quienes asistan a la jornada. Según el comunicado de la operadora, citado por la agencia de noticias NA, durante el sábado y el domingo habrá formaciones suplementarias en los ramales Once-Moreno y Moreno-Mercedes.

Durante la primera jornada, siete formaciones circularán entre Moreno y Luján en diversos horarios: 7:06, 9:26, 12:44, 15:04, 18:40, 21:00 y 23:39. El trayecto inverso se cubrirá con siete salidas adicionales desde Luján hacia Moreno, entre las 8:16 y las 0:49 del domingo.

En el segundo día del operativo, el domingo 5 de octubre, se prevén seis servicios por sentido, con salidas escalonadas desde las primeras horas de la madrugada hasta el mediodía, tanto desde Moreno como desde Luján.

Habrá servicios adicionales de tren este fin de semana.

En materia de trenes eléctricos, también habrá frecuencias especiales: los servicios adicionales partirán entre Liniers y Moreno a la 1:05 y a las 3:15, y en sentido opuesto, de Moreno a Liniers, a las 0:02 y 2:02, incluyendo paradas en las estaciones intermedias.

El recorrido seleccionado este año replica el esquema tradicional de ediciones anteriores, con punto de inicio en el Santuario de San Cayetano, ubicado en la calle Cuzco 150 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde allí, los peregrinos avanzarán a pie a lo largo de aproximadamente 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján, siguiendo rutas planificadas y señalizadas para la ocasión.

El punto de inicio del recorrido será en el Santuario de San Cayetano de CABA.

De acuerdo con la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular, la marcha arrancará a las 10 de la mañana y contará con el acompañamiento de la Imagen Peregrina de la Virgen de Luján, figura central que suma sentido comunitario y devocional a la experiencia.

Tanto las autoridades organizadoras como las empresas de servicios remarcaron la necesidad de que los participantes adopten precauciones durante la travesía. La organización recomienda transitar el recorrido con calzado y ropa cómoda, mantener la alimentación y la hidratación adecuadas y prestar atención a las indicaciones de voluntarios y personal de asistencia.

A lo largo del trayecto se dispondrán puestos sanitarios gratuitos, con asistencia médica básica y áreas de descanso, para ayudar a quienes pudieran experimentar malestares o fatiga, y así minimizar incidentes y sostener la seguridad general.