Economía

Mercados: caen las acciones y los bonos argentinos mientras vuelve a subir el riesgo país

Wall Street opera en baja a la vez que cede el precio del petróleo. La tendencia contagia a los activos domésticos y el S&P Merval cae 1,4% y el indicador de JP Morgan alcanza los 548 puntos básicos

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La baja de las acciones tecnológicas define la tendencia en EEUU.
La baja de las acciones tecnológicas define la tendencia en EEUU.

Las acciones tecnológicas lastraban a los mercados estadounidenses a la baja este martes, en un rango de 0,4% a 1,1%-, mientras los inversores sopesaban las aparentes señales de progreso hacia el fin de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El precio del petróleo cedía. El crudo intermedio de Texas cae 0,7% a USD 107,90 el barril para entregar en julio. La variedad Brent del Mar del Norte cede 1,5% a USD 110,44 el barril.

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A las 11:50 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 1,4%, en los 2.780.000 puntos.

Los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street registran mayoría de bajas, encabezadas por Satellogic (-4,3%), Bioceres (-4,1%) y Banco Francés (-2,9%). Del lado ganador quedan Globant (+2%) y Mercado Libre (+1,2%).

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Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:50 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:50 horas)

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- experimentan una baja de 0,7% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, sube siete unidades para Argentina, en los 548 puntos básicos.

El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano continuó presionando a las bolsas, ya que la tasa de referencia a 10 años superó nuevamente el 4,6% a primera hora del martes. La preocupación por una mayor inflación impulsó los rendimientos de los bonos, mientras que los bloqueos en el estrecho de Ormuz provocaron un repunte en los precios del petróleo.

En Wall Street se debate si la Reserva Federal subirá las tasas de interés para controlar la inflación. Esto podría poner en riesgo el interés por las acciones de crecimiento, y las elevadas valoraciones de las acciones de inteligencia artificial están en el punto de mira.

El optimismo sobre una posible solución se apoderó de los mercados después de que el presidente Donald Trump declarara el lunes que se están llevando a cabo “negociaciones serias” y que existe una “muy buena posibilidad” de alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Añadió que, a petición de sus aliados del Golfo, había suspendido la acción militar contra Irán prevista para el martes.

La publicación de los resultados de Nvidia (-1%) el miércoles 20 es el evento más importante de la semana. Las expectativas de los inversores para la empresa más valiosa del mundo son altísimas . Además, Nvidia es un indicador clave para el sector de la inteligencia artificial, que ha cobrado cada vez más importancia para sostener los mercados en medio de la inflación y la incertidumbre geopolítica.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, afirmó que “la tercera semana de mayo comenzó con una rueda de alta volatilidad y reconfiguración de expectativas. En el plano internacional, la tensión geopolítica dio un respiro de último minuto luego de que Donald Trump postergara un ataque militar inminente contra Irán, permitiendo que el petróleo y los rendimientos de los bonos globales estabilizaran su marcha”.

“El Merval en dólares se ubica en un nivel de soporte relevante cerca de los 1.800 puntos. El sector energético exhibe mayor firmeza técnica y fundamental, impulsado por el interés de inversores institucionales extranjeros y anuncios de inversión por parte de YPF. El mercado monitorea con atención si estos valores actúan como piso para un eventual rebote o si la volatilidad internacional presiona hacia una corrección mayor”, evaluaron los expertos de Rava Bursátil.

“El mercado global centra su atención en el balance trimestral de Nvidia -miércoles 20 de mayo en el after-, empresa que concentra el 9% de la capitalización del índice S&P 500. El aumento en los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 y 30 años genera presión sobre los mercados emergentes y otros activos de riesgo. En Brasil, las expectativas de tasas de interés más altas y el contexto político afectan el desempeño de los activos", agregaron desde Rava Bursátil.

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