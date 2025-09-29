Sociedad

Cuándo es la peregrinación a Luján 2025

La edición número 51 de la Caminata Juvenil ya tiene fecha confirmada. El tradicional evento religioso mantendrá su recorrido emblemático de 60 kilómetros, reuniendo a fieles de todo el país

Por Faustino Cuomo

La Caminata Juvenil a Luján
La Caminata Juvenil a Luján reúne cada año a miles de peregrinos en un recorrido de 60 kilómetros (Crédito: Jaime Olivos)

Miles de fieles ya tienen en su agenda la fecha confirmada para la edición 51° de la Caminata Juvenil a Luján, uno de los eventos más multitudinarios de la tradición religiosa argentina. El lema que acompañará la edición de este año será: “Madre, danos amor para caminar con esperanza”.

Cuándo es la Peregrinación a Luján

Esta edición, al igual que las anteriores, se llevará a cabo durante los primeros días de octubre, manteniendo la tradición de realizarse el primer sábado del mes. De acuerdo con los anuncios oficiales hechos en las redes sociales de la organización, esta peregrinación se llevará a cabo el sábado 4 de octubre de 2025.

El aviso anticipado de la fecha permite a las comunidades religiosas y a los peregrinos empezar a organizar sus actividades, viajes y preparativos logísticos, ya que muchos participantes viajan desde distintos puntos del país para ser parte de la caminata.

La Peregrinación Juvenil a Luján marca un acontecimiento anual que convoca a jóvenes y adultos de todo el país, quienes se preparan con antelación para participar en este acto de fe y devoción.

La Basílica de Luján representa
La Basílica de Luján representa el destino espiritual y el símbolo central de la travesía (Crédito: Jaime Olivos)

Cómo será el recorrido de la Peregrinación a Luján

El recorrido de la Caminata Juvenil a Luján 2025 mantiene la estructura que ha caracterizado a esta tradicional peregrinación. La marcha principal inicia en el Santuario de San Cayetano de Liniers, localizado en Cuzco 150, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde ese punto de partida, los fieles recorrerán un trayecto de aproximadamente 60 kilómetros hasta llegar a la Basílica de Luján, un destino emblemático para la comunidad católica argentina.

Tras ello, miles de personas, organizadas en grupos de amigos, familias o parroquias, se suman a la caminata a pie. El ambiente de fervor y recogimiento acompaña a los peregrinos a lo largo de todo el camino, que se extiende por rutas identificadas y preparadas especialmente para esta ocasión.

Uno de los elementos centrales durante el recorrido es la presencia de la Imagen Peregrina de la Virgen de Luján. Esta imagen, símbolo de protección y esperanza para los participantes, es transportada a lo largo de la caminata, guiando y acompañando a los fieles hasta su llegada a la Basílica. El acto de caminar junto a la imagen refuerza el sentido de comunidad y devoción, y suma un valor espiritual a la experiencia de todos los asistentes.

La peregrinación se iniciará a las 10 de la mañana del sábado 4 de octubre, según lo informado por la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular.

El lema “Madre, danos amor
El lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza” acompañará a los fieles durante la edición 2025 (Crédito: Jaime Olivos)

Cuál es la oración de la Virgen de Luján

“Virgen de Luján, Madre del Pueblo Argentino, hoy nos consagramos a tu corazón maternal. Ponemos en tus manos nuestras vidas sabiendo que serán cuidadas y fortalecidas.

Queremos que nos lleves a Jesús. Regálanos ser presencia de tu hijo para otros. Que hablemos de él sin nombrarlo y callemos cuando es preciso que el gesto remplace la palabra. Que amemos como Jesús amo y hagamos el bien como el mismo nos enseñó. Que seamos para todos instrumentos de paz y de unidad.

Virgen de Lujan, míranos con ese amor único con el que sabes mirar. Nos queremos consagrarnos a ti, para poder vivir, desde hoy y para siempre, la vocación hermosa que nos regalas en este Santuario de ser como el negro Manuel de la Virgen nomas.

Bendita sea tu pureza

Y eternamente lo sea

Pues todo un Dios se recrea

En tan graciosa belleza

A ti, celestial princesa

Virgen sagrada María

Te ofrezco en este día

Alma, vida y corazón

Mírame con compasión

No me dejes, madre mía.

Amen."

La caminata se realiza el
La caminata se realiza el primer sábado de octubre, manteniendo una tradición de más de medio siglo (Crédito: Jaime Olivos)

Recomendaciones para quienes realicen la peregrinación a Luján

La organización insta a los peregrinos a ser conscientes del esfuerzo que significa recorrer los 60 kilómetros que separan el Santuario de San Cayetano de Liniers y la Basílica de Luján. La seguridad colectiva y personal es uno de los puntos centrales a tomar en cuenta.

Los organizadores insisten en la importancia de mantenerse hidratados y alimentados adecuadamente, llevar calzado cómodo, vestimenta adecuada y estar atentos a las indicaciones de los voluntarios y del personal de asistencia.

A lo largo del recorrido, se habilitarán puestos sanitarios y de apoyo distribuidos estratégicamente. Estos puntos de atención ofrecen agua, asistencia médica básica y lugares de descanso, brindados por la organización de manera totalmente gratuita. El objetivo es asegurar que cualquier persona que enfrente dificultades físicas o malestares pueda recibir ayuda o tomarse un tiempo para reponerse, disminuyendo así el riesgo de incidentes y promoviendo una experiencia positiva.

