Sociedad

Neuquén: un hombre perdió el control del auto, cayó por un barranco de 100 metros y sobrevivió

El hombre recibió atención médica en el lugar y luego fue hospitalizado para quedar bajo observación. Bomberos trabajaron para retirar el vehículo del lugar

Guardar
Un hombre perdió el control del auto, volcó y cayó por un barranco de 100 metros

Un accidente inusual alteró la madrugada de este jueves en San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén. Un vecino de la zona protagonizó un brutal siniestro vial: primero, perdió el control del vehículo, lo que generó que el mismo se precipitara por un barranco con una caída estimada de unos 120 metros, hasta quedar detenido en medio de la vegetación.

El accidente ocurrió poco después de la 1 en las inmediaciones del barrio Covisal. El hombre, del cual no se conoció la identidad, circulaba en un auto marca Volkswagen, modelo Golf, y sufrió el despiste en la última curva previa al ingreso, por circunstancias que aún son materia de investigación, indicó el medio local LM Neuquén.

A pesar del espectacular accidente, que provocó que el coche quede completamente destruido, el hombre logró sobrevivir y tuvo lesiones menores.

Según Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, la rápida actuación de otro automovilista resultó fundamental en la resolución de la emergencia. Quien presenció el accidente se comunicó de inmediato con el Cuartel 2, ubicado en el barrio El Arenal, lo que posibilitó la pronta llegada de los servicios de rescate.

Los trabajos desarrollados por tres dotaciones de Bomberos Voluntarios, en colaboración con efectivos de la Policía de Tránsito y personal del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN), permitieron localizar y asistir al conductor, quien permanecía consciente y presentaba heridas de distinta gravedad, aunque sin pérdida de conocimiento.

Tres dotaciones de Bomberos, Policía
Tres dotaciones de Bomberos, Policía y SIEN participaron en el rescate y aseguramiento del vehículo accidentado (LM Neuquén)

El único ocupante del coche recibió atención inicial en el lugar y fue derivado en ambulancia al hospital local, donde permaneció bajo observación mientras se evalúa su estado de salud.

Además del rescate de la persona, los equipos enfrentaron el desafío de asegurar y extraer el automóvil, que quedó en una ubicación complicada y con daños considerables en su carrocería, representando un riesgo tanto para los rescatistas como para quienes transitan por la zona.

La labor conjunta de los diferentes servicios de emergencia resultó clave para controlar la situación y prevenir mayores inconvenientes en ese sector montañoso de la ciudad.

Atropelló a dos personas, se escapó y todo quedó grabado

En el barrio San Carlos, al sur de La Plata, se produjo un serio accidente de tránsito en la calle 143, entre 524 y 525, donde un hombre de 66 años y una mujer de 49 resultaron atropellados por un coche que pasaba por la zona.

Las grabaciones de una cámara de seguridad instalada en la cuadra muestran que el conductor no frenó tras el hecho y se marchó sin auxiliar a las víctimas. La difusión de las imágenes por 0221 despertó preocupación entre los vecinos, quienes destacaron la velocidad y la falta de reacción del automovilista involucrado.

Un conductor chocó a una motociclista y un peatón, y se escapó en La Plata

Testigos que presenciaron el incidente durante la mañana del domingo afirmaron que el vehículo implicado era gris y se retiró a gran velocidad, dejando a ambos heridos sobre la calzada, ante la mirada atónita de quienes se encontraban en ese sector del barrio platense.

Poco después, personal del servicio de emergencias arribó y brindó atención médica a los afectados, trasladándolos de inmediato a un hospital. Allí, los médicos constataron que ambos presentaban fracturas de gravedad, aunque se encuentran fuera de peligro, según información aportada por 0221.

Las actuaciones judiciales quedaron calificadas como “lesiones culposas”. La investigación está en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción Nº 14, con intervención del Juzgado de Garantías Nº 2 y la Defensoría Nº 8 del Departamento Judicial de La Plata, organismos que continúan reuniendo pruebas para identificar al autor. El material registrado por la cámara de seguridad es analizado como elemento clave para el avance de la causa.

Temas Relacionados

NeuquénSan Martín de Los AndesAccidenteAccidente vialÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un alumno de primaria atacó con un tenedor a un compañero en una escuela de Río Negro

En la Escuela del Valle de General Roca, un niño sufrió tres heridas punzantes durante el horario escolar. El hecho motivó la intervención de la Supervisión de Escuelas Privadas

Un alumno de primaria atacó

Denunció que lo extorsionaban por teléfono en Rosario y descubrieron que era su vecino

La víctima contó que le pedía plata, de lo contrario iba a disparar contra su casa. La Policía encontró armas en el domicilio del sospechoso detenido

Denunció que lo extorsionaban por

Detuvieron a Fernando “Colo” Cappelletti, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Gendarmería Nacional logró capturarlo en la localidad de Rosario. Estaba vinculado a la banda “Los Menores” y el gobierno provincial había ofrecido una recompensa de 20 millones de pesos

Detuvieron a Fernando “Colo” Cappelletti,

Acusaron al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque de haber recibido dádivas de un financista al que benefició con resoluciones

El exfuncionario judicial protagonizó una audiencia este jueves en los Tribunales federales, donde lo imputaron por un nuevo delito. También se resolvió que continúe en prisión domiciliaria hasta marzo del próximo año

Acusaron al exjuez federal de

Sorpresa en un campo de Chaco por un objeto metálico que cayó del cielo: investigan su origen

Ocurrió esta tarde en una zona rural de Puerto Tirol. Las autoridades constataron que no presentaba ningún material combustible ni riesgoso a simple vista

Sorpresa en un campo de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Acusaron al exjuez federal de

Acusaron al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque de haber recibido dádivas de un financista al que benefició con resoluciones

Sorpresa en un campo de Chaco por un objeto metálico que cayó del cielo: investigan su origen

Llega la ciclogénesis y hay alerta por tormentas en 11 provincias: para cuándo se esperan las lluvias en el AMBA

Identificaron a la quinta víctima en el caso del presunto asesino serial de Jujuy

Revelan el mecanismo detrás de los cambios climáticos abruptos que marcaron el pasado de la Tierra

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos sancionó a una

Estados Unidos sancionó a una red de abastecimiento de armamento norcoreano al Ejército de Birmania

Imágenes satelitales revelaron una presunta prueba secreta de misiles en Irán

Un informe internacional denunció torturas y ejecuciones de prisioneros ucranianos bajo custodia rusa

Dinamarca investiga la conexión de un buque ruso con los vuelos de drones sobre sus aeropuertos

ONGs opositoras acusaron al régimen iraní de dejar morir a una presa política al negarle atención médica

TELESHOW
El Polaco habló del alcoholismo

El Polaco habló del alcoholismo de su padre: “Hay una parte de mi infancia que me la sacaron”

La Joaqui sorprendió al revelar su postre favorito antes de su debut en Masterchef: “Soy cero cipaya”

Valentina Cervantes mostró cómo se prepara para MasterChef Celebrity junto a su abuela: “La veo muy bien”

Dolores Fonzi ganó con Belén en el Festival de Biarritz y pidió justicia por el triple femicidio de Florencia Varela

Sabrina Rojas dejó un enigmático mensaje sobre Marcelo Tinelli: “Y un día, comí el alfajor”