Sociedad

Tiempo en el AMBA: hasta cuándo siguen las bajas temperaturas y cuándo volverán las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó temperaturas de entre 9 y 19 grados para este martes en Buenos Aires con viento del sur rotando al este, mientras que el sábado podrían regresar las lluvias aisladas y el domingo habría mejoras

Guardar
El SMN anticipó lluvias aisladas
El SMN anticipó lluvias aisladas para la madrugada y la mañana del sábado con mejoras hacia la tarde (Bloomberg)

La primavera comenzó en Buenos Aires con temperaturas más cercanas al invierno que a una nueva estación. Lejos de los días cálidos y soleados, el AMBA experimenta un arranque de semana con mañanas frías, vientos moderados y cielos parcialmente nublados, en una continuidad de las condiciones inestables que marcaron el reciente cierre del invierno.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este patrón climático se extenderá al menos hasta el próximo viernes, cuando comience un ascenso térmico más notorio y el cielo se mantenga mayormente cubierto. Para hoy, el organismo prevé una jornada fresca, con una mínima de 9°C y una máxima de 19°C, cielo algo a parcialmente nublado y vientos del sur que rotarán al este con el correr de las horas. Pese a que las condiciones se mantendrán estables, el clima otoñal se hará notar, sobre todo durante la mañana.

El miércoles, en tanto, repetirá el mismo esquema: cielo mayormente despejado, viento del sudeste y temperaturas que nuevamente partirán desde 9°C para alcanzar una máxima de 18°C, según el pronóstico.

La circulación del viento será un factor clave durante toda la semana. Después de varios días con orientación sur y sudeste, se espera que la veleta comience a girar hacia el noreste a partir del jueves, provocando un leve aumento de las temperaturas. Ese día, el SMN estima una mínima de 10°C y una máxima que podría alcanzar los 20°C, con cielo parcialmente nublado y viento leve. A pesar de este cambio, los amaneceres seguirán demandando abrigo, especialmente en las zonas suburbanas.

El miércoles habrá una máxima
El miércoles habrá una máxima de hasta 18 grados y alerta en algunas provincias por vientos (Foto: SMN)

El viernes, finalmente, mostrará el primer indicio concreto de una transición hacia un ambiente menos frío. El pronóstico anticipa una jornada con cielo entre parcial y mayormente nublado, viento del norte con ráfagas regulares a fuertes, una mínima de 13°C y una máxima que podría llegar a 24°C. Esta suba será consecuencia del ingreso de aire cálido desde el litoral. Sin embargo, se mantendrá cierta inestabilidad hacia la noche, por lo que podrían registrarse algunas lloviznas en la madrugada del sábado.

En ese sentido, el cierre de semana sería con un viernes de cielo entre parcial y mayormente nublado y un ascenso térmico, mientras que el sábado se esperan que regresen las precipitaciones. El SMN ya prevé una jornada con lluvias aisladas entre la madrugada y la mañana del sábado 27, con mejoras hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 12°C y 21°C, y el viento podría alcanzar ráfagas de hasta 50 km/h del sector noreste.

El portal especializado Meteored, por su parte, coincidió en que el mal tiempo retornaría durante la primera mitad del sábado. “Se marca 90% de probabilidades de lluvia débil desde las 6 de la mañana y hasta las 15”, puntualizó el informe. Las lluvias previstas no serían generalizadas ni intensas como las del fin de semana pasado, cuando un frente frío provocó tormentas severas en el centro y noreste del país. En aquella ocasión, la inestabilidad dejó abundantes precipitaciones, granizo y ráfagas intensas en varias provincias.

Tras ese episodio, la rotación del viento al sur introdujo una masa de aire seco y frío que estabilizó temporariamente las condiciones meteorológicas. Ese aire frío continuará afectando al centro del país al menos hasta el jueves, generando mañanas frías, baja humedad y cielos poco nubosos.

El viento del sur y
El viento del sur y el cielo parcialmente nublado mantienen las mínimas por debajo de los 10 grados en la ciudad

De acuerdo con los modelos publicados por Meteored, no se descartan tormentas puntuales o precipitaciones localizadas para el próximo fin de semana, pero los acumulados serían moderados y distribuidos de forma irregular.

La situación, en cualquier caso, permanece sujeta a ajustes. El SMN mantiene su esquema de monitoreo actualizado y no ha emitido alertas para el AMBA en los próximos días, aunque sí conserva advertencias de nivel amarillo por viento para sectores de San Luis, Córdoba y el centro de Mendoza, principalmente para la jornada del miércoles. Las advertencias se mantienen hasta el jueves, para las provincias mencionadas, alcanzando también a Chubut, Río Negro, La Pampa y el sur de Buenos Aires.

El domingo, según las previsiones actuales, se espera una mejora: cielo algo nublado, menor intensidad del viento y temperaturas más templadas, con una máxima estimada en 23°C. El paso de la inestabilidad daría lugar a un cierre de semana más apacible, aunque los especialistas coinciden en que la dinámica atmosférica de esta época obliga a una vigilancia constante.

Temas Relacionados

SMNServicio Meteorológico NacionalPrimaveraLluviasAMBABuenos AiresÚltimas noticias

Últimas Noticias

Condenaron a un hombre a 13 años de prisión por matar de una puñalada a un vecino en Rosario

Andrés Ramón Rodríguez fue hallado culpable de matar a Jonatan Alberto Salinas en octubre de 2022 durante una disputa vecinal en barrio Bella Vista

Condenaron a un hombre a

Entró a robar en un casa de La Plata, comió empanadas de la heladera y arrojó un televisor cuando huía

Antes de que el propietario ingresara a su vivienda, el intruso comió empanadas que halló en la heladera

Entró a robar en un

Encontraron a un hombre muerto en Córdoba e investigan si fue un homicidio en ocasión de robo

La víctima fue encontrada en su casa de la localidad de Alcira Gigena. La vivienda se encontraba revuelta

Encontraron a un hombre muerto

Imputaron por homicidio al único detenido por el crimen del empresario agropecuario en Mendoza

Se trata de un hombre de 32 años que había sido aprehendido en un domicilio del barrio Santo Thomas de Aquino. Tiene antecedentes por varios delitos

Imputaron por homicidio al único

Cayó un hombre que amenazó y hostigó a una compañera de trabajo durante meses

Allanaron la vivienda del acusado y encontraron dos armas de fuego. “Estás muerta A. P.” decía una de las pintadas que la víctima encontró en su casa

Cayó un hombre que amenazó
ÚLTIMAS NOTICIAS
Condenaron a un hombre a

Condenaron a un hombre a 13 años de prisión por matar de una puñalada a un vecino en Rosario

Entró a robar en un casa de La Plata, comió empanadas de la heladera y arrojó un televisor cuando huía

Imputaron por homicidio al único detenido por el crimen del empresario agropecuario en Mendoza

Cayó un hombre que amenazó y hostigó a una compañera de trabajo durante meses

Un adolescente robó tres ramos de flores para regalarle a su novia y fue detenido en La Plata

INFOBAE AMÉRICA
El pequeño pueblo de Polonia

El pequeño pueblo de Polonia que esconde una impactante ciudad subterránea nazi

Quiénes hablarán en la Asamblea General de la ONU y cuáles serán los temas clave del foro global

La 80° Asamblea General de la ONU inicia su debate anual con la atención puesta en Gaza y el reconocimiento de Palestina

El supertifón Ragasa deja al menos tres muertos, miles de evacuados y daños graves en Filipinas mientras avanza hacia China

Dos presuntos miembros del Tren de Aragua fueron detenidos en Ecuador durante las protestas por el aumento del diésel

TELESHOW
Florencia Peña contó la razón

Florencia Peña contó la razón por la que no tiene fotos de su infancia: “Se las llevó”

Polémica en el bar regresó a la televisión a 62 años de su estreno y con Mariano Iúdica al frente: “Volvimos, Ruso”

La molestia de Benjamín Vicuña con la China Suárez: “Cambiaron la rutina de los chicos, no soy tonto”

Las fotos de Cande Vetrano y Andrés Gil con su hijo Pino: días de playa y amor familiar

Valentina Cervantes, la pareja de Enzo Fernández, sobre la fama de su hijo Benjamín: “Lo frenan en la calle”