Tiempo en el AMBA: hasta cuándo siguen las bajas temperaturas y cuándo volverán las lluvias

El SMN anticipó lluvias aisladas para la madrugada y la mañana del sábado con mejoras hacia la tarde (Bloomberg)

La primavera comenzó en Buenos Aires con temperaturas más cercanas al invierno que a una nueva estación. Lejos de los días cálidos y soleados, el AMBA experimenta un arranque de semana con mañanas frías, vientos moderados y cielos parcialmente nublados, en una continuidad de las condiciones inestables que marcaron el reciente cierre del invierno.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este patrón climático se extenderá al menos hasta el próximo viernes, cuando comience un ascenso térmico más notorio y el cielo se mantenga mayormente cubierto. Para hoy, el organismo prevé una jornada fresca, con una mínima de 9°C y una máxima de 19°C, cielo algo a parcialmente nublado y vientos del sur que rotarán al este con el correr de las horas. Pese a que las condiciones se mantendrán estables, el clima otoñal se hará notar, sobre todo durante la mañana.

El miércoles, en tanto, repetirá el mismo esquema: cielo mayormente despejado, viento del sudeste y temperaturas que nuevamente partirán desde 9°C para alcanzar una máxima de 18°C, según el pronóstico.

La circulación del viento será un factor clave durante toda la semana. Después de varios días con orientación sur y sudeste, se espera que la veleta comience a girar hacia el noreste a partir del jueves, provocando un leve aumento de las temperaturas. Ese día, el SMN estima una mínima de 10°C y una máxima que podría alcanzar los 20°C, con cielo parcialmente nublado y viento leve. A pesar de este cambio, los amaneceres seguirán demandando abrigo, especialmente en las zonas suburbanas.

El miércoles habrá una máxima de hasta 18 grados y alerta en algunas provincias por vientos (Foto: SMN)

El viernes, finalmente, mostrará el primer indicio concreto de una transición hacia un ambiente menos frío. El pronóstico anticipa una jornada con cielo entre parcial y mayormente nublado, viento del norte con ráfagas regulares a fuertes, una mínima de 13°C y una máxima que podría llegar a 24°C. Esta suba será consecuencia del ingreso de aire cálido desde el litoral. Sin embargo, se mantendrá cierta inestabilidad hacia la noche, por lo que podrían registrarse algunas lloviznas en la madrugada del sábado.

En ese sentido, el cierre de semana sería con un viernes de cielo entre parcial y mayormente nublado y un ascenso térmico, mientras que el sábado se esperan que regresen las precipitaciones. El SMN ya prevé una jornada con lluvias aisladas entre la madrugada y la mañana del sábado 27, con mejoras hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 12°C y 21°C, y el viento podría alcanzar ráfagas de hasta 50 km/h del sector noreste.

El portal especializado Meteored, por su parte, coincidió en que el mal tiempo retornaría durante la primera mitad del sábado. “Se marca 90% de probabilidades de lluvia débil desde las 6 de la mañana y hasta las 15”, puntualizó el informe. Las lluvias previstas no serían generalizadas ni intensas como las del fin de semana pasado, cuando un frente frío provocó tormentas severas en el centro y noreste del país. En aquella ocasión, la inestabilidad dejó abundantes precipitaciones, granizo y ráfagas intensas en varias provincias.

Tras ese episodio, la rotación del viento al sur introdujo una masa de aire seco y frío que estabilizó temporariamente las condiciones meteorológicas. Ese aire frío continuará afectando al centro del país al menos hasta el jueves, generando mañanas frías, baja humedad y cielos poco nubosos.

El viento del sur y el cielo parcialmente nublado mantienen las mínimas por debajo de los 10 grados en la ciudad

De acuerdo con los modelos publicados por Meteored, no se descartan tormentas puntuales o precipitaciones localizadas para el próximo fin de semana, pero los acumulados serían moderados y distribuidos de forma irregular.

La situación, en cualquier caso, permanece sujeta a ajustes. El SMN mantiene su esquema de monitoreo actualizado y no ha emitido alertas para el AMBA en los próximos días, aunque sí conserva advertencias de nivel amarillo por viento para sectores de San Luis, Córdoba y el centro de Mendoza, principalmente para la jornada del miércoles. Las advertencias se mantienen hasta el jueves, para las provincias mencionadas, alcanzando también a Chubut, Río Negro, La Pampa y el sur de Buenos Aires.

El domingo, según las previsiones actuales, se espera una mejora: cielo algo nublado, menor intensidad del viento y temperaturas más templadas, con una máxima estimada en 23°C. El paso de la inestabilidad daría lugar a un cierre de semana más apacible, aunque los especialistas coinciden en que la dinámica atmosférica de esta época obliga a una vigilancia constante.