Sociedad

Rescataron a 30 aves de corral en Corrientes en el marco de una causa por maltrato animal

Los animales fueron hallados en una vivienda de la capital provincial. Se encontraban en estado de desnutrición y sin cuidados básicos

Guardar
En Corrientes rescataron 30 aves
En Corrientes rescataron 30 aves de corral con evidentes signos de maltrato animal (El Litoral)

Este sábado, un operativo conjunto en la ciudad de Corrientes permitió el rescate de 30 aves de corral que permanecían en condiciones de evidente maltrato animal. La acción, impulsada por diversos organismos estatales, se desarrolló horas después de recibir denuncias sobre la situación en el domicilio intervenido.

De acuerdo con la información brindada por la Policía de Corrientes al medio local El Litoral, el operativo incluyó la participación de la Comisaría VII Urbana, el Priar-Capital, la Dirección General de Promoción de Derechos y Bienestar Animal de la Municipalidad de Corrientes y la Unidad Fiscal de Investigación. Los funcionarios coordinaron el allanamiento que concluyó con el retiro de las aves afectadas.

El procedimiento se originó tras reportes recibidos por entidades municipales y policiales sobre posibles casos de abuso de animales en una vivienda de la capital provincial.

Durante el allanamiento, los policías, acompañados por profesionales de bienestar animal, inspeccionaron los espacios y encontraron 30 aves de corral en condiciones adversas.

Todas las aves rescatadas fueron
Todas las aves rescatadas fueron trasladadas para su atención veterinaria (El Liitoral)

Los veterinarios verificaron el estado de salud de cada una de ellas, quienes constataron señales de desnutrición y falta de cuidados básicos.

Todas las aves rescatadas fueron inmediatamente trasladadas a dependencias adecuadas para su tratamiento y recuperación.

La Unidad Fiscal de Investigación actuó como autoridad judicial, ordenando las diligencias procesales y supervisando el cumplimiento de normativas sobre tenencia responsable y bienestar de animales. Las actuaciones administrativas derivadas del operativo permanecen bajo estudio en la comisaría correspondiente.

Ahora, los investigadores continúan recabando datos y testimonios para establecer responsabilidades y definir los próximos pasos en la causa.

Una banda vendía aves y las teñía para llamar la atención de los compradores

Días atrás, en otro operativo que sorprendió por sus hallazgos y modus operandi, las autoridades de La Plata desarticularon una organización dedicada a la venta clandestina de animales silvestres.

Parte de las cotorras rescatadas
Parte de las cotorras rescatadas en La Plata (0221)

El caso expuso un método peculiar: los acusados teñían a las aves para convertirlas en mascotas atractivas al público local. La intervención condujo al rescate de varios ejemplares en peligro y terminó con la aprehensión de cinco personas.

El procedimiento se realizó en la zona de Melchor Romero, específicamente en las inmediaciones de 159 y 518. Los arrestados tienen entre 27 y 35 años.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, los animales eran transportados y exhibidos en cajas de cartón en condiciones precarias.

El personal policial actuó bajo las figuras legales de la Ley de Conservación de Fauna, la Ley de Protección contra el Maltrato Animal y la Ley de Venta Ambulante, con intervención de la justicia provincial.

Entre los ejemplares rescatados se hallaron ocho cotorras, dos patos y un conejo de pelaje blanco, animales que, tras ser liberados del cautiverio, fueron puestos bajo el resguardo de organizaciones proteccionistas para su recuperación y eventual reintroducción en su hábitat natural.

La información aportada por fuentes policiales permitió reconstruir la maniobra que las autoridades califican de inusual y preocupante.

Los agentes daban seguimiento a indicios sobre la venta ambulante de especies no autóctonas en distintas zonas del partido.

El reporte policial precisó que los cinco acusados, todos mayores de edad, se encontraban en la vía pública con varias cajas en las que portaban los animales. La investigación determinó que el objetivo de la pintura era ocultar el origen silvestre y lograr que cada ejemplar pareciera una mascota exótica.

Los arrestados fueron trasladados a una dependencia de La Plata y puestos a disposición del Ministerio Público Fiscal. Las actuaciones quedaron registradas bajo la carátula de infracción a las leyes de fauna y maltrato animal, agravadas por el uso de sustancias prohibidas y la reincidencia en la venta ambulante.

De esta manera, la investigación continuará sobre el circuito de abastecimiento, ya que los antecedentes de los implicados sugieren contactos con capturadores de fauna silvestre en otras localidades.

Temas Relacionados

CorrientesMaltrato animalPolicía de CorrientesÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Robó, publicó fotos en redes con la ropa sustraída y fue condenado en Mar del Plata

El hecho había ocurrido en 2023 en un domicilio de Punta Mogotes. El acusado robó también dispositivos electrónicos y dólares

Robó, publicó fotos en redes

Detuvieron a suboficial de la policía de Santa Fe por narcotráfico en Rosario

Un agente policial y una mujer fueron arrestados tras varios allanamientos en la zona sur, donde se incautaron drogas, dinero, celulares y municiones

Detuvieron a suboficial de la

Asesinaron a un empresario en Mendoza y hay un sospechoso detenido

El vehículo en donde el cuerpo había caído en un zanjón en una calle de Las Heras, Mendoza. Se trataba de un empresario sanjuanino

Asesinaron a un empresario en

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: resolverán hoy los planteos de la defensa del clan Sena de cara al juicio

La jueza Dolly Fernández debe resolver más de 15 objeciones presentadas por las defensas de los acusados, lo que podría modificar el desarrollo y la admisión de pruebas en el proceso judicial por el crimen de Cecilia

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: resolverán

Fue profesor de su mamá, lo contó el último día de la cursada y emocionó a la clase: “Me sorprendió su perseverancia”

Tomás Cazalá, docente de la UBA, tuvo a su mamá como alumna en la cátedra de Marketing Digital. Rindió, expuso y aprobó como una más. El emotivo video del momento en que él reveló el vínculo y el abrazo que conmovió al curso

Fue profesor de su mamá,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron a suboficial de la

Detuvieron a suboficial de la policía de Santa Fe por narcotráfico en Rosario

Asesinaron a un empresario en Mendoza y hay un sospechoso detenido

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: resolverán hoy los planteos de la defensa del clan Sena de cara al juicio

Oro: informan en EEUU uno de los mayores descubrimientos del siglo, pero no cambiará la firmeza del precio

A la espera de la negociación por el préstamo de EEUU, las consultoras analizaron el futuro del esquema económico

INFOBAE AMÉRICA
Una misión de la ONU

Una misión de la ONU expondrá hoy en Ginebra su demoledor informe que documenta la represión, asesinatos y torturas en Venezuela

Ataque ruso en Zaporizhzhia: al menos tres muertos y varios heridos tras el impacto de cinco bombas guiadas

Revolución, violencia y familia en la nueva epopeya de Paul Thomas Anderson

La nueva novela de Ken Follett mezcla la historia de Stonehenge, drama y un toque de “Game of Thrones”

El aumento de activos militares estadounidenses en el Caribe apunta directamente al dictador Nicolás Maduro

TELESHOW
Marcos Ginocchio se volvió viral

Marcos Ginocchio se volvió viral mostrando su increíble talento para el canto: “La Voz Argentina y Gran Hermano juntos”

La fiesta de cumpleaños de Emilio, el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini: “Celebramos al amor de nuestras vidas”

Daniela Celis, a flor de piel sobre Thiago Medina: “Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre”

Wanda Nara lució el regalo que Martín Migueles, su nuevo novio, le dio por el Día de la Primavera

Se habría adelantado el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: “Están viajando las abuelas”