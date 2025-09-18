Sociedad

Desarticularon una banda que vendía animales silvestres y los teñía para llamar la atención de los compradores

La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo en La Plata a cinco personas. Rescataron patos, conejos y cotorras

Parte de las cotorras rescatadas
Parte de las cotorras rescatadas en La Plata (0221)

En un operativo que sorprendió por sus hallazgos y modus operandi, las autoridades de La Plata desarticularon una organización dedicada a la venta clandestina de animales silvestres.

El caso expuso un método peculiar: los acusados teñían a las aves para convertirlas en mascotas atractivas al público local. Según reportó el portal 0221, con base en fuentes policiales, la intervención condujo al rescate de varios ejemplares en peligro y terminó con la aprehensión de cinco personas.

El procedimiento se realizó en la zona de Melchor Romero, específicamente en las inmediaciones de 159 y 518. Los arrestados tienen entre 27 y 35 años.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, los animales eran transportados y exhibidos en cajas de cartón en condiciones precarias.

El personal policial actuó bajo las figuras legales de la Ley de Conservación de Fauna, la Ley de Protección contra el Maltrato Animal y la Ley de Venta Ambulante, con intervención de la justicia provincial.

Entre los ejemplares rescatados se hallaron ocho cotorras, dos patos y un conejo de pelaje blanco, animales que, tras ser liberados del cautiverio, fueron puestos bajo el resguardo de organizaciones proteccionistas para su recuperación y eventual reintroducción en su hábitat natural.

La información aportada por fuentes policiales permitió reconstruir la maniobra que las autoridades califican de inusual y preocupante.

Los agentes daban seguimiento a indicios sobre la venta ambulante de especies no autóctonas en distintas zonas del partido.

El reporte policial precisó que los cinco acusados, todos mayores de edad, se encontraban en la vía pública con varias cajas en las que portaban los animales. La investigación determinó que el objetivo de la pintura era ocultar el origen silvestre y lograr que cada ejemplar pareciera una mascota exótica.

Los dos patos rescatados que
Los dos patos rescatados que eran exhibidos en una caja para su venta (0221)

Los arrestados, de acuerdo con el parte policial, fueron trasladados a una dependencia de La Plata y puestos a disposición del Ministerio Público Fiscal. Las actuaciones quedaron registradas bajo la carátula de infracción a las leyes de fauna y maltrato animal, agravadas por el uso de sustancias prohibidas y la reincidencia en la venta ambulante.

De esta manera, la investigación continuará sobre el circuito de abastecimiento, ya que los antecedentes de los implicados sugieren contactos con capturadores de fauna silvestre en otras localidades. El juzgado interviniente ordenó la identificación y registro domiciliario de los detenidos, al tiempo que solicitó informes adicionales sobre otros posibles puntos de venta.

Rescate de animales silvestres en Córdoba

Hace una semana, varios animales silvestres fueron rescatados por el Gobierno de Córdoba, luego de que detectaran su presencia en una granja de la localidad de Villa María. En el lugar convivían con otros animales domésticos y constataron que no contaban con ningún tipo de autorización para su tenencia.

La noticia fue confirmada por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular, tras indicar que en el operativo había participado el personal de la Policía Ambiental. Fue así que encontraron un carpincho, cuatro tortugas acuáticas, ocho tortugas terrestres, dos pecaríes, tres loros habladores y un jabalí.

Ante la falta de permisos, las especies fueron rescatadas y trasladados al Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre Tatú Carreta, ubicado en Casa Grande.

El procedimiento posterior a la incautación contemplaría una evaluación exhaustiva de cada animal. Los especialistas examinarán a cada individuo, determinarán el tratamiento de rehabilitación requieren y si existe la posibilidad que sean reinsertados en la naturaleza.

Frente a esto, las autoridades recordaron que la tenencia, comercialización y transporte de fauna silvestre está totalmente prohibida. Además, solicitaron a la población que, ante cualquier situación que pueda dañar el ambiente, realice la denuncia correspondiente mediante la plataforma de Ciudadano Digital.

