Golpeó con la puerta de su auto a una mujer policía y fue arrollada por un colectivo en Merlo: la oficial murió

Una mujer policía de 39 años murió tras ser arrollada por un colectivo de la Empresa 216 en Merlo, luego de ser golpeada por la puerta de una camioneta, cuando el conductor descendía del vehículo.

Según informó Primer Plano Online, la secuencia del accidente comenzó cuando la Honda Wave 110 en la que se desplazaba la víctima, que trabajaba en la Comisaría de la Mujer de Moreno, circulaba con el casco reglamentario colocado.

Al llegar a la altura de un comercio de cerámicas, detrás de un camión, una Ford Ranger detuvo su marcha sobre la margen derecha de la vía. De manera repentina, el conductor de la camioneta, Miguel E. (70), abrió la puerta izquierda hacia la calle, lo que provocó que la motocicleta impactara contra ella.

Como consecuencia del choque, la conductora perdió el control del vehículo y cayó hacia el centro de la calzada. En ese momento, el interno 158 de la línea 504, perteneciente a la Empresa 216, circulaba en sentido opuesto. El chofer del colectivo, Ramón M. (54), logró frenar bruscamente, pero no pudo evitar el impacto fatal.

El siniestro, que tuvo lugar en la colectora de la Ruta 200 y Padre Mujica, dejó como saldo la muerte inmediata de la teniente primero María Cecilia L. y lesiones graves en su pareja, quien debió ser trasladado de urgencia al hospital Eva Perón.

El fiscal Javier Ghessi, a cargo de la UFI Nº 1 de Morón, dispuso la intervención de peritos en el lugar y la recolección de imágenes para determinar las circunstancias exactas del hecho.

La acusación inicial por homicidio culposo y lesiones culposas recayó sobre el conductor de la camioneta, señalado como responsable del hecho que desencadenó la tragedia. La medida judicial también incluyó al colectivero, aunque ambos permanecen en libertad.

Los tres vehículos involucrados quedaron secuestrados para la realización de las pericias correspondientes.

Un tren arrolló a un auto y el acompañante murió

Este jueves por la tarde, poco después de las 17, un hombre de 54 años, identificado como Adalberto Orellano y con domicilio en Rosario, murió tras ser arrollado por un tren de carga en el paso a nivel de Berón de Astrada al 1400, en la ciudad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe.

El accidente ocurrió cuando un Ford Focus blanco intentó atravesar el cruce ferroviario, conocido por no contar con barreras de protección para automovilistas.

De acuerdo con la información de medios locales, al momento del hecho, el vehículo era conducido por una mujer identificada como V. M., residente de Ricardone, quien viajaba en compañía de dos mujeres, J. V. y M. C.; y de dos hombres, F. G. y Orellano, la víctima fatal.

La circulación del tren, perteneciente a Nuevo Central Argentino (NCA), coincidió con la presencia del auto sobre la vía. La locomotora, manejada por un hombre conocido como P. V. L., impactó de lleno contra el vehículo.

Durante el violento choque, la fuerza del golpe expulsó a Orellano a través del parabrisas, lo que provocó su muerte en el acto.

Las otras personas que iban en el auto resultaron ilesos, mientras que el conductor de la formación ferroviaria quedó a disposición de las autoridades para avanzar con las pesquisas pertinentes.

La rápida intervención de la Unidad Regional XVII de la Policía de la Provincia de Santa Fe, junto al gabinete criminalístico y personal de la Comisaría 1ª, permitió iniciar las pericias en el sitio del accidente.

Las circunstancias que derivaron en la colisión, así como la ausencia de mecanismos de seguridad en el cruce, serán materia de análisis por parte de la justicia.