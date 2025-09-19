Un tren arrolló a un auto en una localidad de Santa Fe y el acompañante murió

Un tren arrolló a un auto en San Lorenzo, Santa Fe: un hombre murió y cuatro personas resultaron ilesas

Un hombre de 54 años, identificado como Adalberto Orellano y con domicilio en Rosario, murió tras ser arrollado por un tren de carga en el paso a nivel de Berón de Astrada al 1400, en la ciudad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe.

El fatídico episodio ocurrió este jueves por la tarde, poco después de las 17, cuando un Ford Focus blanco intentó atravesar el cruce ferroviario, conocido por no contar con barreras de protección para automovilistas.

De acuerdo con la información de medios locales, al momento del accidente, el vehículo era guiado por una mujer identificada como V.M., residente de Ricardone, quien viajaba en compañía de dos mujeres, J.V. y M.C.; y de dos hombres, F.G. y Orellano, la víctima fatal.

La circulación del tren, perteneciente a Nuevo Central Argentino (NCA), coincidió con la presencia del auto sobre la vía. Por cuestiones que aún requieren ser definidas por la investigación judicial, la locomotora, conducida por un hombre reconocido como P.V.L., impactó de lleno contra el automóvil.

Durante el violento choque, la fuerza del golpe expulsó a Orellano a través del parabrisas, lo que provocó su muerte en el acto. Los otros ocupantes, incluyendo la conductora y los tres acompañantes, resultaron ilesos, mientras que el conductor de la formación ferroviaria quedó a disposición de las autoridades para avanzar con las pesquisas pertinentes.

La rápida intervención de la Unidad Regional XVII de la Policía de la Provincia de Santa Fe, junto al gabinete criminalístico y personal de la Comisaría 1ª, permitió iniciar las pericias en el sitio del accidente. Las circunstancias que derivaron en la colisión, así como la ausencia de mecanismos de seguridad en el cruce, serán materia de análisis por parte de la justicia.

Otro accidente con una formación de tren

Un colectivo fue embestido por un tren en Ezeiza: solo hubo heridos leves y el servicio fue restringido

Un colectivo que trasladaba pasajeros fue embestido el jueves pasado por un tren de la línea Roca al atravesar un paso a nivel en la localidad bonaerense de Ezeiza.

El episodio se produjo por la mañana, cerca de las 5:30 en el cruce ferroviario de la calle Pravaz, ubicado al norte de la estación de trenes. La formación que intervino en el accidente pertenece al ramal Ezeiza y tenía como destino Plaza Constitución.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad, a las que accedió Infobae, muestran que el ómnibus cruzó el paso a nivel correctamente, con las barreras elevadas. Peritos trabajan para establecer las causas que determinaron la falla en el sistema de seguridad, cuya función es impedir este tipo de accidentes que pueden tener consecuencias graves.

En esta oportunidad, prevaleció la fortuna: el vehículo trasladaba solo 10 pasajeros -personal aeroportuario- que apenas recibieron lesiones leves. Todos ellos recibieron atención en el lugar por “contusiones menores” y ninguno sufrió heridas serias.

El cuartel de Bomberos de Ezeiza reportó que, al arribar a la escena, verificaron que la formación había chocado contra el colectivo y que los ocupantes del micro ya se encontraban a resguardo sobre la vereda, por lo que no fue necesaria una operación de rescate.

Las ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) asistieron a los heridos y los brigadistas implementaron un operativo preventivo. Voceros consultados por este medio detallaron que predominaron las crisis nerviosas y los traumatismos leves, sin pacientes en situación delicada.

El hecho no resultó aún más grave porque el tren circulaba con velocidad muy reducida.

El colectivo involucrado pertenece a la firma Tienda León. Tras el choque, el servicio de la línea Roca operó manera restringida únicamente entre Constitución y Monte Grande.