Cayó un sospechoso por el rapto y el abuso sexual de una mujer en Mariano Acosta pero la víctima no lo identificó

Mariano Acosta: violaron a una joven que volvía a su casa de trabajar. Credito. primer plano on line

Tras más de 15 días de investigación, este jueves se conoció que fue detenido un sospechoso por la violación a una mujer en un descampado de la localidad Mariano Acosta, pero que la víctima no lo identificó en una rueda de reconocimiento. Así se lo comentaron a Infobae fuentes oficiales y agregaron que fue dejado en libertad, aunque aún sigue investigado en la causa.

Desde el 30 de agosto pasado buscan al sospechoso por el rapto y la violación de una mujer de 26 años que fue captada cuando volvía de trabajar y caminaba hacia su casa por las calles de la localidad de Mariano Acosta.

Personal de la Comisaría 6ª de Merlo y de la DDI Morón había arrestado el pasado 8 de septiembre en la zona de Libertad a un hombre que coincidía con la descripción que daban los vecinos en función de las imágenes de video que se habían conocido.

“A partir del reconocimiento de los vecinos que ven de los videos, la Policía llegó a esta persona y se pidió la detención a la Justicia de Garantías. Lo allanaron, lo apresaron y lo indagaron”, explicaron las fuentes del caso a este medio cómo fue el proceso de parte de la UFI N°1 de Morón, a cargo de Jorge Ghessi, que investiga el caso como un abuso sexual con acceso carnal.

Y agregaron: “Lo sometieron a una rueda de reconocimiento y la víctima dijo: ‘No, él no fue. No es él’. En base a eso, se le dio la libertad. Obviamente, todavía sigue sometido al proceso porque se le dio la libertad, pero no quedó sobreseído ni desvinculado del proceso”.

¿Qué pasó? Hubo una identificación por parte de prueba indirecta que lo vinculaba, que eran estos vecinos que los indicaban como que era el autor y que lo reconocían en los videos de la zona que circularon.

Con el objetivo de recabar más elementos probatorios, la jueza Karina de Luca, titular interina del Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial Morón, solicitó que el sospechoso sea sometido a una rueda de reconocimiento y ahí fue que la víctima no lo identificó como su abusador.

El caso

Una cámara de seguridad fue determinante en la causa por la violación de una mujer en la localidad de Mariano Acosta, un salvaje ataque ocurrido el pasado 29 de agosto.

Las imágenes que encabezan esta nota, previas al ataque sexual, muestran al presunto abusador caminando y tambaleándose producto de su estado de ebriedad. Detrás de él va la víctima, que volvía de trabajar y llevaba una bolsa en una de sus manos sin saber que el infierno la esperaba en una esquina cercana: el agresor la tomaría de los pelos y la llevaría a un descampado para abusar de ella.

La víctima regresaba a su casa caminando después de su jornada laboral. El reloj marcaba las 20.30 de ese 29 de agosto y en el cruce de Belén y Amado Nervo fue interceptada por el agresor, que vestía una campera deportiva roja y jeans oscuros y tenía aliento etílico. A la mujer le faltaban solo seis cuadras para llegar a su domicilio.

Según el testimonio de la víctima, se cruzó con su agresor, quien primero comenzó a decirle obscenidades. En ese momento, la chica decidió llamar por teléfono a su mamá. La mujer escuchó gritar a su hija y que le tapaban la boca.

Para ese entonces, el agresor la había sujetado y la llevó bajo amenaza hasta a un terreno baldío cercano, ubicado en el cruce de Tilcara y Gavilán, apenas a unos metros de donde la había interceptado.

“Una vez en el descampado, la siguió arrastrando de los cabellos, le arrancó el pantalón y le bajó su ropa interior", rezaba la información preliminar del caso. La mujer solo atinaría a agregar que vio las luces de los autos al pasar mientras era violada.

Luego, el sospechoso escapó del lugar y ella quedó tirada en el terreno baldío. Fueron los vecinos de esa zona quienes la auxiliaron, incluso una mujer le entregó unos pantalones para que se vistiera. Así, fue trasladada al hospital Luis Lagomarsino, de Mariano Acosta, donde recibió los cuidados de profilaxis propios en este tipo de caso, además de contención psicológica. Al día siguiente denunció el abuso.