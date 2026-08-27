Sociedad

Explosión en un hotel de Constitución: hay cinco heridos y un amplio operativo de emergencia

El incendio y estallido de un termotanque obligó a evacuar a las 46 personas que ocupaban el inmueble. Ocurrió a la medianoche en la calle Salta, entre Carlos Calvo y Estados Unidos. El siniestro afectó a huéspedes ubicados en el primer piso y provocó caída de mampostería y rotura de vidrios

El operativo de Bomberos de la Ciudad y los servicios de emergencia en el lugar (SAME)
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El incendio y explosión de un termotanque, en un hotel familiar del barrio porteño de Constitución, dejó un saldo de cinco heridos durante esta madrugada.

El hecho ocurrió alrededor de la medianoche en la calle Salta 952, entre Carlos Calvo y Estados Unidos, donde se desplegó un amplio operativo de emergencia con bomberos y personal del SAME.

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Tras una inspección en planta baja se constató el derrumbe parcial del sector de tanques de agua y se evacuó a las 46 personas que ocupaban el edificio. El hecho afectó a huéspedes ubicados en el primer piso y provocó caída de mampostería y rotura de vidrios.

El operativo de Bomberos de la Ciudad y los servicios de emergencia en el lugar (SAME)

El SAME trasladó a cinco personas con diagnóstico de intoxicación por humo y quemaduras: tres al Hospital Penna y dos al Hospital Argerich; una de ellas fue derivada luego al Hospital del Quemado. Otras siete personas recibieron asistencia en el lugar sin necesidad de traslado. Entre los 12 heridos, cinco son hombres y cinco, mujeres; otras dos personas aún no han sido identificadas.

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El operativo de Bomberos de la Ciudad y los servicios de emergencia en el lugar (SAME)

El inmueble quedó clausurado por disposición de la Guardia de Auxilio, y trabajaron en la inspección la División de Perros (K9) y la Comisaría Vecinal 1 C de la Policía de la Ciudad, con revisión del hotel y de los edificios linderos.

Por su parte, en el operativo participaron unas 10 dotaciones de Bomberos, mientras los equipos de emergencia realizaron las evaluaciones médicas.

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