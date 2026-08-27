Economía

Cuándo cobro ANSES: el calendario de pagos para jubilados, beneficiarios de AUH y planes sociales en septiembre 2026

El organismo previsional informó en qué fechas cobrarán los beneficiarios de las distintas prestaciones a lo largo del mes

Una mujer mayor sonriente con un suéter beige recibe billetes de una empleada en un escritorio blanco con el logo azul de Anses de fondo. Varias personas esperan sentadas.
Una jubilada es atendida en Anses mientras otras personas esperan su turno. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene definido el calendario de pagos de septiembre de 2026 para jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y la prestación por desempleo, entre otros beneficios que administra el organismo.

De acuerdo con el esquema informado por ANSES, los pagos de septiembre se ordenan según la terminación del DNI en la mayoría de las prestaciones, con cronogramas diferenciados para quienes cobran jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, para quienes lo exceden y para los distintos tipos de asignaciones. En algunos casos, como las asignaciones de pago único o las asignaciones familiares de pensiones no contributivas, el calendario abarca varias semanas.

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A continuación, el detalle del calendario de pagos de septiembre de 2026 para cada prestación.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Según informó ANSES, los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo cobrarán en las siguientes fechas:

  • Documentos terminados en 0: 8 de septiembre
  • Documentos terminados en 1: 9 de septiembre
  • Documentos terminados en 2: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 3: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 4: 14 de septiembre
  • Documentos terminados en 5: 15 de septiembre
  • Documentos terminados en 6: 16 de septiembre
  • Documentos terminados en 7: 17 de septiembre
  • Documentos terminados en 8: 18 de septiembre
  • Documentos terminados en 9: 21 de septiembre

El organismo indicó además que el recibo de haberes podrá consultarse en mi ANSES a partir de la fecha de inicio de este calendario.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

De acuerdo con el calendario difundido por ANSES, quienes perciben jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo cobrarán así:

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

La AUH y la Asignación Familiar por Hijo tendrán el siguiente cronograma en septiembre:

  • Documentos terminados en 0: 8 de septiembre
  • Documentos terminados en 1: 9 de septiembre
  • Documentos terminados en 2: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 3: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 4: 14 de septiembre
  • Documentos terminados en 5: 15 de septiembre
  • Documentos terminados en 6: 16 de septiembre
  • Documentos terminados en 7: 17 de septiembre
  • Documentos terminados en 8: 18 de septiembre
  • Documentos terminados en 9: 21 de septiembre
Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales

Asignación por Embarazo

Para la Asignación por Embarazo, el calendario de septiembre quedó establecido de esta manera:

  • Documentos terminados en 0: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 1: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 2: 14 de septiembre
  • Documentos terminados en 3: 15 de septiembre
  • Documentos terminados en 4: 16 de septiembre
  • Documentos terminados en 5: 17 de septiembre
  • Documentos terminados en 6: 18 de septiembre
  • Documentos terminados en 7: 21 de septiembre
  • Documentos terminados en 8: 22 de septiembre
  • Documentos terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

El calendario de ANSES para septiembre prevé las siguientes fechas para la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad:

  • Documentos terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 14 de septiembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

En el caso de la Asignación por Maternidad, el organismo señaló que se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI.

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Asignaciones de pago único

Las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento tendrán este esquema:

  • Todos los documentos, primera quincena: del 9 de septiembre al 9 de octubre
  • Todos los documentos, segunda quincena: del 21 de septiembre al 9 de octubre
Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas se abonarán en septiembre de acuerdo con este cronograma:

  • Documentos terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 14 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Para las Asignaciones Familiares de titulares de Pensiones No Contributivas, ANSES fijó una única ventana de pago para todas las terminaciones de DNI:

  • Todas las terminaciones: del 8 de septiembre al 9 de octubre

Desempleo Plan 1

La prestación por Desempleo Plan 1 tendrá este calendario:

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

Desempleo Plan 2

Para Desempleo Plan 2, el cronograma informado indica pago para todas las terminaciones de DNI del 1 al 9 de octubre.

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