Sociedad

Tucumán: un accidente entre una moto y un carro a tracción a sangre dejó tres heridos en el puente Lucas Córdoba

El rodado, que circulaba con dos adultos y un menor, impactó contra una de las ruedas traseras del carro y luego contra una camioneta que venía de frente

Accidente en el puente Lucas Córdoba

Un siniestro vial ocurrido en el puente Lucas Córdoba, que conecta San Miguel de Tucumán con Banda del Río Salí, dejó como saldo tres personas heridas y una secuencia de maniobras que, por momentos, rozó el desastre. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar y dio cuenta de una escena tan inesperada como peligrosa.

De acuerdo con los registros audiovisuales, el choque se produjo ayer al mediodía cuando una motocicleta que circulaba en dirección oeste colisionó contra la parte trasera de un carro a tracción a sangre.

El impacto no solo fue contundente, sino que desvió la trayectoria del rodado menor, que terminó proyectado hacia el carril contrario. Allí, rozó el paragolpes de una camioneta que venía en sentido opuesto. Por escasos segundos, el conductor de ese vehículo logró frenar a tiempo, evitando una colisión de mayores proporciones.

A bordo de la motocicleta viajaban tres personas, entre ellas un menor de edad. Según confirmaron fuentes oficiales, ninguna de ellas llevaba casco al momento del choque. Personal de emergencia acudió rápidamente al lugar y asistió a los heridos, quienes fueron trasladados conscientes al Hospital del Este. La información fue confirmada por el portal tucumano La Gaceta, que dio cuenta del operativo sanitario desplegado en el sitio.

El accidente ocurrió al mediodía
El accidente ocurrió al mediodía en el puente Lucas Córdoba que une San Miguel con Banda del Río Salí (Contexto Tucumán)

El incidente ocurrió en un punto estratégico del sistema vial tucumano. El puente Lucas Córdoba, anteriormente conocido como puente Ramón Paz Posse, fue inaugurado en 1931 y cruza el río Salí por la Ruta Nacional 9. Es una de las arterias más transitadas de la provincia y, según reportes oficiales, soporta un flujo estimado de 80.000 vehículos por día.

Este mismo año, el puente fue objeto de trabajos de mantenimiento estructural. De las doce juntas de dilatación que lo componen, ocho fueron intervenidas y cuatro ya finalizadas, según datos relevados en julio. Como parte de las tareas, se realizaron cortes nocturnos completos, mientras que durante el día el tránsito se mantuvo habilitado con precaución.

Además, se llevó a cabo la repavimentación completa del trayecto, que incluyó el retiro del asfalto viejo, nivelación de ondulaciones, colocación de nuevo pavimento y renovación de la señalización horizontal.

Por lo pronto, los tres heridos permanecen bajo observación médica y se aguarda la evolución de su estado de salud.

Murieron dos personas en un choque en Tucumán y la Policía encontró que traficaban casi 5 kilos de marihuana

Accidente fatal en Ruta 38
Accidente fatal en Ruta 38 (X: @cesarJuarez10)

Un trágico accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta 38 a la altura de la localidad tucumana de León Rouges, dejó más que el saldo de dos personas fallecidas. El siniestro vial se dio entre un camión Scania y un auto, en cuyo interior fue descubierto un importante cargamento de droga.

El violento accidente tuvo lugar a las 18 horas, cerca de la intersección de la mencionada traza con la Ruta 325, en el departamento Monteros. Los protagonistas fueron los ocupantes de un Fiat Palio —identificados como J.P.P., de 26 años, y R.S.D., de 23, — y un camión Scania blanco con acoplado, conducido por R.S.N., de 46 años, residente en Concepción. Por motivos que aún son materia de investigación, el vehículo de menor porte impactó de frente con el más grande, lo que desencadenó en la muerte de los ocupantes del auto. Mientras, el conductor del camión resultó ileso.

Sin embargo, en el marco de la inspección vehicular, los agentes policiales identificaron la presencia de cuatro paquetes circulares de color celeste, prensados y envueltos con cinta adhesiva en el interior del auto, lo que derivó en la apertura de los mismos. Se realizaron cortes y pruebas de campo que confirmaron que se trataba de marihuana. El pesaje total del material arrojó cuatro kilos con seiscientos cuarenta gramos de cogollos compactados.

Luego del hallazgo, el operativo tomó mayor dimensión. Por instrucción del fiscal Zurita, la investigación sumó a la Dirección General de Drogas Peligrosas (DIDROP) y a la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR Sur), a cargo de la fiscal Andrea Sánchez. Toda la zona quedó acordonada durante varias horas, mientras los peritos trabajaban en la recopilación de evidencia y en la identificación de los fallecidos.

El material estupefaciente secuestrado, así como los vehículos involucrados, quedaron a disposición de la causa, que cambió su calificación inicial de homicidio culposo a una investigación con derivaciones en materia de drogas. En tanto, el conductor del Scania, que transportaba carga y resultó ileso, prestó declaración testimonial y quedó en libertad, sin imputaciones hasta el momento.

