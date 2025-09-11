Un hombre y su hijo de tres años llevan dos días desaparecidos en Córdoba: encontraron su auto

La desaparición de un padre y su hijo de 3 años en Córdoba moviliza a la comunidad y a las autoridades (El Doce TV)

La desaparición de Cristian Fink y su hijo Álvaro genera máxima preocupación y moviliza intensamente a la comunidad de Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba. Los Fink, padre e hijo de 37 y 3 años respectivamente, fueron vistos por última vez el miércoles 10 de septiembre en las inmediaciones del Dique El Cajón, lugar habitual de paseo para la familia según los allegados.

Ese día, Cristian salió de su casa con el pequeño rumbo a la zona del río. De acuerdo con los familiares, el plan era simple: ir a “tirar piedras al río”, una actividad que solían compartir.

Avanzada la tarde, sin noticias de su regreso, la inquietud comenzó a crecer. La situación empeoró, sobre todo cuando la comunicación telefónica se tornó imposible. Varios intentos de contacto no obtuvieron respuesta.

Más de cien efectivos, drones y perros participan en la búsqueda de Cristian y Álvaro Fink en Capilla del Monte

La preocupación se transformó rápidamente en acción cuando los familiares emprendieron su propia recorrida por el área del río Calabalumba.

La búsqueda culminó en un hallazgo inquietante: el automóvil del hombre, un Chevrolet Aveo gris, estaba estacionado, intacto, con llave y vacío a unos 600 metros del balneario Águila Blanca. No había señales de violencia ni de forzado en el vehículo.

La escena llevó a la familia a avisar de inmediato a las autoridades, activando así un operativo de búsqueda cuyo despliegue se extendió desde la noche del miércoles y continua sin pausa.

El auto de Cristian Fink fue hallado cerrado y sin signos de violencia cerca del balneario Águila Blanca (El Doce TV)

La Policía y equipos especializados integran el procedimiento, con recorridas exhaustivas tanto en las márgenes del lago como en sectores del río, además de relevamientos en edificaciones próximas. A esto se sumaron brigadas, coordinadas por la Secretaría de Riesgo Climático, que avanzaron por sectores de acceso complicado, dado el terreno serrano.

Desde el Ministerio de Seguridad de Córdoba confirmaron que desde anoche, más de cien miembros de la Policía de Córdoba, Bomberos Voluntarios, DUAR y ETAC participan en la búsqueda del hombre y su hijo.

El despliegue incluye equipos de buceo y rastreo en áreas agrestes, además de apoyo de la división de perros de la policía y la utilización de drones para ampliar el área de localización. La investigación está bajo la supervisión de la Fiscalía de Cosquín, a cargo del doctor Nelson Lingua.

La esposa de Cristian Fink descarta conflictos previos y destaca la buena reputación del desaparecido

En cuanto al vehículo del hombre, indicaron que actualmente es objeto de peritaje por parte de la Policía Científica del Ministerio Público Fiscal de Córdoba. De forma paralela, la Brigada de Investigaciones de Punilla Norte desarrolla tareas especializadas siguiendo las instrucciones de la fiscalía.

El clima de inquietud se intensificó con declaraciones clave. Lorena, esposa de Cristian y madre de Álvaro, relató la angustia de las horas siguientes a la desaparición.

“Hasta el momento no tengo nada. Salieron de casa como otras veces para ir a la playa, a jugar, a tirar piedritas. Como no volvían, porque se fueron a las 6 de la tarde y se puso frío, yo los llamé y no contestaban”, le contó a El Doce TV.

Las autoridades difundieron las descripciones físicas de Cristian y Álvaro Fink para facilitar la colaboración ciudadana

La búsqueda personal de Lorena la llevó hasta el lugar donde encontró el auto cerrado y vacío. “No se lo ve forzado, nada”, describió acerca del vehículo, descartando indicios de violencia.

Consultada sobre la posibilidad de conflictos o situaciones previas que pudieran haber motivado la desaparición, Lorena descartó enfrentamientos o ajustes de cuentas. Resaltó que Cristian era ampliamente conocido por su labor como técnico de reparación y servicio de máquinas.

“Cristian tiene mucha gente que lo conoce por su trabajo, arregla máquinas, hace service, es técnico. Tiene un entorno de buena gente”, explicó sobre su esposo.

Como parte de las tareas de localización, se difundieron las descripciones de los desaparecidos para que los vecinos puedan colaborar. Cristian Fink mide 1,68 metros, posee contextura media, tez clara y cabello corto. Álvaro mide 1,10 metros, tiene contextura delgada, tez clara, cabello corto y claro, y pesa aproximadamente 15 kilos.