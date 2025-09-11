Sociedad

Un hombre y su hijo de tres años llevan dos días desaparecidos en Córdoba: encontraron su auto

Fueron vistos por última vez el miércoles, cuando se fueron a “tirar piedras al río”. En metros de un balneario hallaron el automóvil cerrado y vacío, sin signos de violencia

Guardar
La desaparición de un padre
La desaparición de un padre y su hijo de 3 años en Córdoba moviliza a la comunidad y a las autoridades (El Doce TV)

La desaparición de Cristian Fink y su hijo Álvaro genera máxima preocupación y moviliza intensamente a la comunidad de Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba. Los Fink, padre e hijo de 37 y 3 años respectivamente, fueron vistos por última vez el miércoles 10 de septiembre en las inmediaciones del Dique El Cajón, lugar habitual de paseo para la familia según los allegados.

Ese día, Cristian salió de su casa con el pequeño rumbo a la zona del río. De acuerdo con los familiares, el plan era simple: ir a “tirar piedras al río”, una actividad que solían compartir.

Avanzada la tarde, sin noticias de su regreso, la inquietud comenzó a crecer. La situación empeoró, sobre todo cuando la comunicación telefónica se tornó imposible. Varios intentos de contacto no obtuvieron respuesta.

Más de cien efectivos, drones
Más de cien efectivos, drones y perros participan en la búsqueda de Cristian y Álvaro Fink en Capilla del Monte

La preocupación se transformó rápidamente en acción cuando los familiares emprendieron su propia recorrida por el área del río Calabalumba.

La búsqueda culminó en un hallazgo inquietante: el automóvil del hombre, un Chevrolet Aveo gris, estaba estacionado, intacto, con llave y vacío a unos 600 metros del balneario Águila Blanca. No había señales de violencia ni de forzado en el vehículo.

La escena llevó a la familia a avisar de inmediato a las autoridades, activando así un operativo de búsqueda cuyo despliegue se extendió desde la noche del miércoles y continua sin pausa.

El auto de Cristian Fink
El auto de Cristian Fink fue hallado cerrado y sin signos de violencia cerca del balneario Águila Blanca (El Doce TV)

La Policía y equipos especializados integran el procedimiento, con recorridas exhaustivas tanto en las márgenes del lago como en sectores del río, además de relevamientos en edificaciones próximas. A esto se sumaron brigadas, coordinadas por la Secretaría de Riesgo Climático, que avanzaron por sectores de acceso complicado, dado el terreno serrano.

Desde el Ministerio de Seguridad de Córdoba confirmaron que desde anoche, más de cien miembros de la Policía de Córdoba, Bomberos Voluntarios, DUAR y ETAC participan en la búsqueda del hombre y su hijo.

El despliegue incluye equipos de buceo y rastreo en áreas agrestes, además de apoyo de la división de perros de la policía y la utilización de drones para ampliar el área de localización. La investigación está bajo la supervisión de la Fiscalía de Cosquín, a cargo del doctor Nelson Lingua.

La esposa de Cristian Fink
La esposa de Cristian Fink descarta conflictos previos y destaca la buena reputación del desaparecido

En cuanto al vehículo del hombre, indicaron que actualmente es objeto de peritaje por parte de la Policía Científica del Ministerio Público Fiscal de Córdoba. De forma paralela, la Brigada de Investigaciones de Punilla Norte desarrolla tareas especializadas siguiendo las instrucciones de la fiscalía.

El clima de inquietud se intensificó con declaraciones clave. Lorena, esposa de Cristian y madre de Álvaro, relató la angustia de las horas siguientes a la desaparición.

Hasta el momento no tengo nada. Salieron de casa como otras veces para ir a la playa, a jugar, a tirar piedritas. Como no volvían, porque se fueron a las 6 de la tarde y se puso frío, yo los llamé y no contestaban”, le contó a El Doce TV.

Las autoridades difundieron las descripciones
Las autoridades difundieron las descripciones físicas de Cristian y Álvaro Fink para facilitar la colaboración ciudadana

La búsqueda personal de Lorena la llevó hasta el lugar donde encontró el auto cerrado y vacío. “No se lo ve forzado, nada”, describió acerca del vehículo, descartando indicios de violencia.

Consultada sobre la posibilidad de conflictos o situaciones previas que pudieran haber motivado la desaparición, Lorena descartó enfrentamientos o ajustes de cuentas. Resaltó que Cristian era ampliamente conocido por su labor como técnico de reparación y servicio de máquinas.

“Cristian tiene mucha gente que lo conoce por su trabajo, arregla máquinas, hace service, es técnico. Tiene un entorno de buena gente”, explicó sobre su esposo.

Como parte de las tareas de localización, se difundieron las descripciones de los desaparecidos para que los vecinos puedan colaborar. Cristian Fink mide 1,68 metros, posee contextura media, tez clara y cabello corto. Álvaro mide 1,10 metros, tiene contextura delgada, tez clara, cabello corto y claro, y pesa aproximadamente 15 kilos.

Temas Relacionados

CórdobaDesaparecidosÚltimas noticiasCapilla del Montebomberos

Últimas Noticias

Hallaron entre bananas y papayas un cargamento de cocaína con la marca del Delfín valuado en $360 millones

La Policía Federal hizo el secuestro en la provincia de Santiago del Estero. El chofer del camión donde iba la droga alegó que llevaba fruta al mercado central

Hallaron entre bananas y papayas

“Absurda” y “promiscua”, la feroz respuesta de Makintach luego de ser acusada por los fiscales de San Isidro y de que pidieran su destitución

Horas después de que le imputaran cinco delitos, los defensores de la magistrada denunciaron “irregularidades procesales” y adelantaron que pedirán la nulidad del requerimiento fiscal

“Absurda” y “promiscua”, la feroz

La emboscaron y la mataron a golpes por celos y ahora piden que las dos acusadas vayan a juicio

Según el fiscal Leonel Gómez Barbella, una la tomó del pelo y la otra le pegó. Tenía 23 lesiones en su cuerpo. Le provocaron una hemorragia interna fatal

La emboscaron y la mataron

Un abogado pidió destituir a los otros dos jueces del caso Maradona por encubrir a Makintach: asegura que sabían del documental

Rodolfo Baqué hizo la presentación ante la Fiscalía Nº1 de San Isidro luego de que imputaran a la magistrada por cinco delitos. El letrdo apunta a sus colegas del TOC Nº3, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso

Un abogado pidió destituir a

Video: un joven filmó cómo le disparó un vecino en medio de una discusión en Rosario

Ocurrió este miércoles. La víctima está internada en estado delicado con una herida de arma de fuego en el abdomen. El presunto agresor fue aprehendido con una carabina calibre 22

Video: un joven filmó cómo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo es la nueva Ferrari

Cómo es la nueva Ferrari híbrida más potente de la historia que se venderá a partir de 2026

Cómo Zendaya redefinió la moda en las alfombras rojas y cuáles fueron sus looks más emblemáticos

Hallaron entre bananas y papayas un cargamento de cocaína con la marca del Delfín valuado en $360 millones

Los trabajadores del Hospital Garrahan anunciaron un nuevo paro tras el veto del Gobierno a la emergencia en pediatría

En medio de la tensión política con las provincias, dos mandatarios preparan estrategia para emitir deuda en Wall Street

INFOBAE AMÉRICA
Claire Denis explora el colonialismo

Claire Denis explora el colonialismo moderno en su nueva película estrenada en Toronto

Netanyahu oficializó la expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania y reafirmó: “No habrá Estado palestino”

El Supremo Tribunal de Brasil formó una mayoría para condenar a Jair Bolsonaro

El reto inmediato del nuevo primer ministro francés: formar Gobierno y salvar el Presupuesto 2026

Polonia solicitó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU tras la incursión de drones rusos en su territorio

TELESHOW
Mario Pergolini empezó pilates y

Mario Pergolini empezó pilates y contó el particular problema que tuvo en las clases: “Se me está desgarrando”

Qué dijo Agus Franzoni de los rumores de romance con Gimena Accardi durante su separación de Nico Vázquez

Dolor en el teatro argentino: murió Eduardo Lamoglia, referente de la escena y la docencia

El encuentro del creador de Plim Plim y sus amigos con Lionel Messi: “Reflejamos los mismos valores”

La romántica noche de Wanda Nara: confirmó nuevo amor con un video que después borró