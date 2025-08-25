Sociedad

Paro de controladores aéreos: tras otra jornada complicada para los vuelos, cuándo será la próxima medida de fuerza

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación lleva adelante un plan de lucha con restricciones a los despegues que continuará esta semana tras el fracaso de las negociaciones salariales

Guardar
Los vuelos cancelados y reprogramados
Los vuelos cancelados y reprogramados afectaron tanto a conexiones directas como a tramos intermedios

La segunda jornada del paro nacional de los controladores aéreos dejó un escenario similar al del viernes: vuelos cancelados, demoras, incertidumbre en los aeropuertos y malestar generalizado entre los pasajeros. Tal como anunciaron, las medidas de fuerza continuarán esta semana, por lo que miles de usuarios se verán afectados.

Según Aerolíneas Argentinas, al menos 42 vuelos fueron cancelados y más de 122 servicios reprogramados, dentro de una operación prevista de 320 vuelos para este domingo. En total, más de 12.000 personas se vieron afectadas por la medida impulsada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que reclama una recomposición salarial.

Aunque el cronograma difundido por el gremio establecía restricciones para los despegues en dos franjas horarias —de 13 a 16 y de 19 a 22—, desde la mañana de este domingo comenzaron a registrarse demoras y cancelaciones en distintas terminales aéreas. Algunos vuelos fueron interrumpidos incluso antes del horario estipulado para el paro.

En el Aeroparque Jorge Newbery, por ejemplo, Flybondi canceló el vuelo FO 5092 a Posadas, programado para las 12:00. También se interrumpieron servicios de Aerolíneas Argentinas como el AR 1750 a Corrientes, que debía partir a la misma hora, y el AR 1712 a Rosario, agendado para las 12:35.

Pese a esto, se espera que la jornada del lunes se desarrolle con normalidad, puesto que el próximo paro está previsto para mañana a las 7 de la mañana.

El paro responde al reclamo
El paro responde al reclamo de una recomposición salarial y a la falta de acuerdo con las autoridades

La medida de fuerza fue convocada por ATEPSA luego de que fracasaran las negociaciones paritarias. Según indicaron desde el sindicato, los controladores aéreos perciben salarios que oscilan entre los 800 mil y 1,5 millones de pesos, pese a tratarse de una tarea “altamente estresante”, lo que motivó a varios trabajadores a buscar empleos adicionales como choferes de aplicaciones de transporte.

El conflicto se reactivó tras finalizar la segunda conciliación obligatoria, incluida su prórroga, sin una oferta salarial que el gremio considerara adecuada. “Finalizada la segunda conciliación obligatoria (…) y ante la persistente negativa de las autoridades de presentar una propuesta salarial sin condicionamientos, informamos que el pasado 13 de agosto se presentó formalmente el nuevo cronograma de medidas legítimas de acción sindical”, detalló ATEPSA en un comunicado.

Frente a la magnitud del conflicto, Aerolíneas Argentinas presentó una denuncia ante la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), intentando frenar las medidas. Sin embargo, el recurso no prosperó. Desde el gremio repudiaron el intento de responsabilizar a los trabajadores.

También manifestaron que la seguridad operacional “no se negocia ni se vende”, al tiempo que denunciaron “herramientas precarias” para cumplir con las tareas diarias y rechazaron las comunicaciones de la EANA y la ANAC, a quienes acusaron de generar “mayor estrés” en los trabajadores.

Cómo sigue el cronograma de paros

La medida de fuerza interrumpió
La medida de fuerza interrumpió los despegues y generó demoras desde las primeras horas del día

El cronograma de medidas de fuerza continuará durante la semana con las siguientes fechas y horarios:

  • Martes 26 de agosto, con interrupciones de 7 a 10 y de 14 a 17.
  • Jueves 28, de 13 a 16.
  • Sábado 30, última jornada programada, con restricciones de 13 a 16 y de 19 a 22.

Las operaciones de emergencia, sanitarias, humanitarias, de estado o búsqueda y salvamento estarán exentas de la medida.

Otro conflicto en puerta: los pilotos también advierten un paro

En paralelo, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) también se declaró en “libertad de acción” para convocar a un paro nacional de pilotos, luego de que finalizara la conciliación obligatoria el pasado lunes.

Aún no anunciaron fecha, pero desde la ANAC confirmaron que se abrió una nueva mesa técnica de trabajo con representantes de APLA, Aerolíneas Argentinas, American Jet, Andes y funcionarios de la autoridad aeronáutica.

En ese espacio, se busca avanzar en la reglamentación de decretos reclamados por el sindicato y en la implementación del Sistema de Gestión del Riesgo de Fatiga (FRMS), manteniendo como prioridad la seguridad operacional.

Mientras tanto, Aerolíneas Argentinas recomendó a los pasajeros revisar con frecuencia sus correos electrónicos y canales oficiales de comunicación, ya que podrían producirse nuevas modificaciones sin previo aviso.

Temas Relacionados

Paro de Controladores AéreosAeroparqueDemorasCancelacionesVuelosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Primavera anticipada: cómo estará el clima durante la última semana de agosto en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica jornadas agradables en Buenos Aires, con viento del noroeste, cielos despejados durante los primeros días y temperaturas que irán en ascenso con una máxima estimada de 22 grados

Primavera anticipada: cómo estará el

Hay video, pero no denuncia: los atropelló tras una discusión frente a un after clandestino en Córdoba

Una pelea terminó con un auto arrollando a varios jóvenes, entre ellos dos motociclistas, en el barrio Villa Allende Parque. El conductor huyó y cuando llegó la Policía ya no había rastros

Hay video, pero no denuncia:

Misterio en las afueras de San Antonio de Areco tras el hallazgo una pareja muerta en un auto abandonado

En el coche, además, encontraron una pistola, balas y un trapo colgando de la tapa de carga de combustible. Sospechan que pudo tratarse de un femicidio seguido de suicidio

Misterio en las afueras de

Atacó a balazos a su pareja y, creyendo que la había matado, se disparó: ambos están internados

Ocurrió en el Barrio José Hernández, en Santiago del Estero. La víctima del intento de femicidio tiene 32 años, el agresor, 36

Atacó a balazos a su

Una patota de la UOCRA dejó en coma a un contratista en Puerto Deseado: qué declararon los detenidos

Los cuatro, uno de ellos hermano de una jueza, habían sido detenidos el sábado a la madrugada. Este domingo fueron indagados por el juez Gabriel Contreras de Caleta Olivia. Fabio Dante Cattani sigue crítico en terapia intensiva

Una patota de la UOCRA
ÚLTIMAS NOTICIAS
Primavera anticipada: cómo estará el

Primavera anticipada: cómo estará el clima durante la última semana de agosto en el AMBA

Hay video, pero no denuncia: los atropelló tras una discusión frente a un after clandestino en Córdoba

Misterio en las afueras de San Antonio de Areco tras el hallazgo una pareja muerta en un auto abandonado

Coimas en la ANDIS: citan a indagatoria al jefe de Seguridad de Nordelta por ayudar a escapar a uno de los dueños de Suizo Argentina

Atacó a balazos a su pareja y, creyendo que la había matado, se disparó: ambos están internados

INFOBAE AMÉRICA
El lado desconocido del juez

El lado desconocido del juez de las SS que desafió a los nazis desde adentro

Monasterios y artistas: el resurgir de la vida contemplativa como refugio frente a la hiperconectividad

“Por favor, “gracias”, “buenos días”: las nuevas reglas para los alumnos en El Salvador anunciadas por el gobierno de Bukele

Duro golpe al narcotráfico: con el apoyo de EEUU, la Armada de Ecuador incautó más de diez toneladas de cocaína en altamar

Tensión en Israel: al menos dos palestinos sospechosos de planear un ataque terrorista fueron arrestados en Tel Aviv

TELESHOW
Quién fue el primer salvado

Quién fue el primer salvado por Lali en los Playoffs de La Voz Argentina y aseguró su lugar en la próxima ronda

Crisis y lágrimas en La Voz Argentina durante la actuación de una participante: “No sé qué me pasó”

El Puma Goity volvió a apostar al amor: quién es la mujer que lo habría conquistado

La angustia de Nicolás Vázquez, separado de Gimena Accardi: “Dicen que tuvo un ataque de llanto en el camarín”

El domingo de Nicole Neumann en el autódromo con Manu Urcera: de botas y vestido acompañada por sus hijos