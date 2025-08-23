Media Maratón de Buenos Aires 2025: así serán los cortes de calles durante el fin de semana

La largada de los 21K Buenos Aires del año pasado (Gentileza Fotorun para Carreras y Maratones Ñandu)

Mañana a las 8, en la intersección de Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego (CABA), comenzará una nueva edición de los 21K de Buenos Aires, la media maratón más convocante de Latinoamérica con alrededor de 27 mil participantes.

Debido a este masivo evento deportivo, las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispusieron un detallado mapa de cortes de calles.

Hoy, desde las 14 horas hasta mañana a las 16 , habrá un corte total en Av. Pres. Figueroa Alcorta, entre Av. Dorrego y Julio Argentino Noble.

Mañana, de 8 a 12 horas, habrán cortes totales, desde Av. Pres. Figueroa Alcorta, entre avenida Dorrego y La Pampa, por Av. Pres. Figueroa Alcorta, avenida del Libertador y Carlos Pellegrini.

El mapa que difundió el GCBA

También se verán afectadas las avenidas Corrientes, Leandro N. Alem Sur ( sin afectar carriles exclusivos de Metrobús ), Rivadavia, Pres. Roque Sáenz Peña, Carlos Pellegrini, Bernardo de Irigoyen, Belgrano, Pres. Julio A. Roca, Hipolito Yrigoyen, Paseo Colón Sur (sin afectar carriles exclusivos de Metrobús) e Independencia.

También estarán inhabilitadas al tránsito las avenidas 9 de Julio ( sentido norte, sin afectar carriles exclusivos de Metrobús ), Arroyo, Carlos Pellegrini, avenida del Libertador, avenida Sarmiento, Av. Pres. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida.

Y habrán cortes totales, momentáneos y sucesivos de las calles transversales a la hora del paso de los participantes.

Hoy, hasta las 14 horas, y mañana, de 16 a 21, habrá corte parcial de la Av. Pres. Figueroa Alcorta entre Av. Dorrego y Julio Argentino Noble.

Este domingo, de 5 a 12, también habrá un corte total de la bajada de la autopista Illia en Dorrego y en Lugones.

Información para los participantes

Vale recordar que el proceso de acreditación y retiro de kits finaliza hoy en la Expo Running 21K, instalada en Parque Sarmiento, de 10 a 18 horas.

Para retirar su kit, el corredor deberá presentar su número de dorsal, el código QR de inscripción y un documento de identidad válido. En caso de delegar el retiro, la persona autorizada deberá exhibir también su propia documentación oficial. El kit incluye la remera oficial, el dorsal con chip de cronometraje y el código QR. Además, en la Expo se podrá gestionar el retiro del dispositivo TAG para el Telepase.

Otra de las postales de los 21K de Buenos Aires 2024 (Gentileza Fotorun para Carreras y Maratones Ñandu)

Además, una de las novedades que tendrá esta edición del certamen es que contará con acceso gratuito al estacionamiento sobre Avenida Figueroa Alcorta para quienes exhiban el código QR de inscripción, junto con la posibilidad de circular sin costo por los peajes porteños mediante el sistema Telepase.

La organización habilitará la entrada a los estacionamientos entre las 5:30 y las 6:45 de mañana, facilitando la llegada de los participantes a la largada.

Cómo será el circuito

El recorrido, señalizado en cada kilómetro y con controles de ruta a cargo de banderilleros, garantiza la exclusión total de vehículos ajenos al evento y la seguridad de los participantes mediante la presencia de servicios médicos, ambulancias, sanitarios y guardarropas exclusivos.

Mañana la Ciudad será testigo del paso de unos 27 mil corredores (Gentileza Fotorun para Carreras y Maratones Ñandu)

La largada se organizará mediante corrales de salida, asignados según el tiempo estimado declarado por cada participante al inscribirse. Esta segmentación, visible tanto en los canales oficiales como en el dorsal, permite un ingreso escalonado que va desde los atletas de elite hasta quienes prevén completar el recorrido en más de dos horas y media. El tiempo máximo para finalizar la prueba será de tres horas.

Los 21k de Buenos Aires contará con puestos de hidratación estratégicamente ubicados: agua en el kilómetro 5, bebida isotónica en el 7,5, agua y banana en el 10, bebida isotónica en el 12,5, agua en el 15, bebida isotónica en el 17,5 y agua en el 20.

El recorrido de la Media Maratón de Buenos Aires 2025 (Infografía: Marcelo Luis Regalado)

Al cruzar la meta, los corredores recibirán nuevamente agua, bebida isotónica y frutas.

La prueba está abierta a personas mayores de 18 años, sin distinción de federación, y excluye la participación de menores, dispositivos de transporte asistido y handbikes, ya que estos últimos corresponden a otra disciplina fuera del para-atletismo.

Todos los corredores estarán cubiertos por un seguro de accidentes personales durante la competencia, y los reclamos sobre los resultados solo se admitirán antes de la entrega de premios.

Participantes de renombre

Entre los atletas internacionales destacados figuran Jacob Kiplimo de Uganda, actual poseedor del récord mundial, los etíopes Seifu Tura Abdiwak y Haftu Teklu Asefa, y los kenianos Emmanuel Wafula, Weldon Kipkirui Langat y Levy Kibet Chematot.

La presentación de los 21K de Buenos Aires de este año con la presencia de varios corredores de elite

En la elite sudamericana, sobresalen las argentinas Florencia Borelli y Daiana Ocampo, junto a representantes de Brasil, Venezuela, Colombia, Bolivia, México, Ecuador y Chile. En la categoría femenina internacional, la keniana Catherine Reline Amanang’ole competirá junto a otras corredoras de Kenia y Etiopía.

La premiación presencial distinguirá a los tres primeros puestos de cada categoría: convencional (damas y caballeros), silla de ruedas y no videntes B1 y B2/B3, siempre que al menos cinco participantes hayan iniciado en cada una. Y todos los corredores que completen oficialmente la prueba recibirán la medalla “Finisher Ñandú”.

La regulación del evento responde a las normativas de World Athletics y la carrera forma parte del Calendario Internacional como Label Race. Los resultados del registro de tiempos estarán disponibles a partir del 25 de agosto.