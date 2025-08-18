Sociedad

Milagro en La Plata: un camión se incrustó en una casa mientras los dueños dormían y por pocos metros no hubo una tragedia

Dos familias se salvaron cuando un camión conducido por dos hombres presuntamente ebrios chocó contra su casa. Ambos ocupantes del vehículo intentaron huir

Guardar
El camión quedó incrustado en
El camión quedó incrustado en una casa de la localidad de Abasto en La Plata (0221)

El estruendo que provocó un camión al estrellarse contra una vivienda interrumpió la madrugada de ayer domingo en Abasto, una localidad ubicada en las afueras de la ciudad de La Plata. La investigación inicial apunta a que los responsables del vehículo se encontraban en estado de ebriedad.

El hecho puso en vilo a dos familias, que en esos momentos descansaban en su casa situada en la intersección de las calles 208 y 38, cuando la tranquilidad se vio alterada por un camión que terminó dentro de la propiedad.

De acuerdo el testimonio de los vecinos, el camión era conducido por dos hombres que mostraban signos evidentes de estar alcoholizados. Además, relataron que el vehículo circulaba a una velocidad inusual y que perdió el control al llegar a la esquina, sin posibilidad de maniobrar para evitar el impacto contra la casa.

“Casi matan a dos familias”, sostuvo una de las personas presentes, reflejando la magnitud del temor generado por el siniestro, según informó el portal 0221.

Ambos ocupantes del camión resultaron ilesos, aunque intentaron abandonar la escena rápidamente, actitud que quedó registrada gracias a las cámaras de celulares de algunos residentes del barrio

La estructura de la vivienda sufrió daños considerables en el frente, aunque no se reportaron heridos entre quienes se encontraban en la propiedad.

La familia afectada se mostró conmocionada por lo sucedido y los habitantes de la casa transmitieron toda su preocupación. “Puede ocurrirle a cualquiera. Un segundo más y la historia habría sido distinta. Hay chicos en esta casa”, indicó una de las mujeres, todavía sobresaltada por lo ocurrido.

A partir de lo sucedido, la causa judicial se encuentra en etapa de instrucción y el camión permanece secuestrado para su peritaje.

Los dos ocupantes del camión
Los dos ocupantes del camión que estaban alcoholizados quedaron demorados (Noticias XFN)

Una combi terminó dentro de una casa en Mataderos

Hacia fines del mes pasado, en un accidente con aristas similares al ocurrido en Abasto, en el barrio porteños de Mataderos, un fuerte accidente de tránsito protagonizado por dos vehículos utilitarios terminó con uno de ellos incrustado dentro de una vivienda. Tres personas resultaron heridas y en el lugar de los hechos trabajaron el SAME y los bomberos.

El hecho ocurrió en la intersección de Corvalan y Tandil, en el barrio, donde chocaron una combi y una camioneta Traffic. Uno de los vehículos impactó en el frente de una casa, provocando serios daños. Sin embargo, ninguno de los habitantes del hogar sufrió lesiones.

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) desplegó cinco móviles para asistir a los tres adultos involucrados, dos hombres de 32 y 65 años y una mujer de 60 años, quienes presentaban politraumatismos y fueron derivados al hospital Santojanni y al Grierson.

Los bomberos también formaron parte del operativo para socorrer al conductor de la combi que quedó atrapado en el vehículo tras el impacto con el frente de la casa.

Las causas del siniestro permanecen bajo investigación. En la esquina donde ocurrió el choque no hay semáforos, lo que podría haber influido en el desenlace.

Temas Relacionados

AbastoLa PlataAccidente vialCamiónCasaÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Ciclogénesis, lluvias y fuertes vientos: cómo estará el tiempo en el AMBA y el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que existen diversas alertas amarillas en las provincias argentinas por tormentas y fuertes vientos y lluvias

Ciclogénesis, lluvias y fuertes vientos:

La Plata: un policía mató a un motochorro menor de edad

Ocurrió el domingo en la zona de Los Hornos. El policía fue aprehendido y acusado de homicidio. Los antecedentes del delincuente

La Plata: un policía mató

Le dispararon en la cabeza cuando iba a un partido de fútbol en Rosario y murió tras agonizar todo un día

La víctima, de 31 años, ingresó el sábado por la noche al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA)

Le dispararon en la cabeza

Tras una alerta, la ANMAT prohibió la venta de un “Ozempic trucho” que vendían sin autorización

Ordenaron retirar del mercado un producto que simulaba ser el utilizado para tratamientos de personas diabéticas. Las autoridades comprobaron que los fabricantes no estaban habilitados y que la presentación oral del medicamento no está autorizada en el país

Tras una alerta, la ANMAT

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo

Una fecha emblemática se resignifica y abre espacio a nuevas discusiones. El aporte de las comunidades originarias y el rol de la educación marcan el pulso de un feriado que invita a pensar el país

Cuándo es el próximo feriado
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ciclogénesis, lluvias y fuertes vientos:

Ciclogénesis, lluvias y fuertes vientos: cómo estará el tiempo en el AMBA y el resto del país

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados para estas elecciones

La Plata: un policía mató a un motochorro menor de edad

Le dispararon en la cabeza cuando iba a un partido de fútbol en Rosario y murió tras agonizar todo un día

Una juventud que se la juega por la Iglesia Católica

INFOBAE AMÉRICA
Ascendieron a 20 los muertos

Ascendieron a 20 los muertos en la explosión en una fábrica rusa de armas

El gobierno uruguayo propuso regular los fondos ganaderos luego de las estafas millonarias a ahorristas

La abogada disidente del chavismo María Alejandra Díaz aseguró que salió de Venezuela y se encuentra en Colombia

El proyecto científico que busca que la planta más solitaria del mundo encuentre pareja

El avance de la inteligencia artificial reaviva el temor de los empleados a perder sus trabajos

TELESHOW
Gustavo Bermúdez recordó la grave

Gustavo Bermúdez recordó la grave enfermedad que atravesó su hija menor y cómo se aferró a la fe: “Ponete la diez”

El enigmático viaje de Wanda Nara a Estados Unidos: cena liviana y selfie a bordo

Luck Ra enfrentó los cuestionamientos de las redes en La Voz Argentina: “¿Puedo decir algo?”

Carolina Amoroso, embarazada de 8 meses, celebró sus 40 años: las fotos en la previa a convertirse en mamá

Charlotte Caniggia se posicionó en su pelea con su hermano Alex: “Yo soy ‘team Nannis’ porque ella siempre dice verdades”