Milagro en La Plata: un camión se incrustó en una casa mientras los dueños dormían y por pocos metros no hubo una tragedia

El camión quedó incrustado en una casa de la localidad de Abasto en La Plata (0221)

El estruendo que provocó un camión al estrellarse contra una vivienda interrumpió la madrugada de ayer domingo en Abasto, una localidad ubicada en las afueras de la ciudad de La Plata. La investigación inicial apunta a que los responsables del vehículo se encontraban en estado de ebriedad.

El hecho puso en vilo a dos familias, que en esos momentos descansaban en su casa situada en la intersección de las calles 208 y 38, cuando la tranquilidad se vio alterada por un camión que terminó dentro de la propiedad.

De acuerdo el testimonio de los vecinos, el camión era conducido por dos hombres que mostraban signos evidentes de estar alcoholizados. Además, relataron que el vehículo circulaba a una velocidad inusual y que perdió el control al llegar a la esquina, sin posibilidad de maniobrar para evitar el impacto contra la casa.

“Casi matan a dos familias”, sostuvo una de las personas presentes, reflejando la magnitud del temor generado por el siniestro, según informó el portal 0221.

Ambos ocupantes del camión resultaron ilesos, aunque intentaron abandonar la escena rápidamente, actitud que quedó registrada gracias a las cámaras de celulares de algunos residentes del barrio

La estructura de la vivienda sufrió daños considerables en el frente, aunque no se reportaron heridos entre quienes se encontraban en la propiedad.

La familia afectada se mostró conmocionada por lo sucedido y los habitantes de la casa transmitieron toda su preocupación. “Puede ocurrirle a cualquiera. Un segundo más y la historia habría sido distinta. Hay chicos en esta casa”, indicó una de las mujeres, todavía sobresaltada por lo ocurrido.

A partir de lo sucedido, la causa judicial se encuentra en etapa de instrucción y el camión permanece secuestrado para su peritaje.

Los dos ocupantes del camión que estaban alcoholizados quedaron demorados (Noticias XFN)

Una combi terminó dentro de una casa en Mataderos

Hacia fines del mes pasado, en un accidente con aristas similares al ocurrido en Abasto, en el barrio porteños de Mataderos, un fuerte accidente de tránsito protagonizado por dos vehículos utilitarios terminó con uno de ellos incrustado dentro de una vivienda. Tres personas resultaron heridas y en el lugar de los hechos trabajaron el SAME y los bomberos.

El hecho ocurrió en la intersección de Corvalan y Tandil, en el barrio, donde chocaron una combi y una camioneta Traffic. Uno de los vehículos impactó en el frente de una casa, provocando serios daños. Sin embargo, ninguno de los habitantes del hogar sufrió lesiones.

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) desplegó cinco móviles para asistir a los tres adultos involucrados, dos hombres de 32 y 65 años y una mujer de 60 años, quienes presentaban politraumatismos y fueron derivados al hospital Santojanni y al Grierson.

Los bomberos también formaron parte del operativo para socorrer al conductor de la combi que quedó atrapado en el vehículo tras el impacto con el frente de la casa.

Las causas del siniestro permanecen bajo investigación. En la esquina donde ocurrió el choque no hay semáforos, lo que podría haber influido en el desenlace.