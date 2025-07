Incendios en Tafí del Valle: hay tres focos activos en el Cerro Muñoz y se complica el trabajo de los brigadistas

Incendio en el Cerro Muñoz de Tafí del Valle

Tres focos de incendio continúan activos en la zona alta del Cerro Muñoz, en Tafí del Valle, provinica de Tucumán, donde desde comienzos de semana brigadistas, bomberos voluntarios, personal policial y Defensa Civil trabajan para contener el avance del fuego.

El operativo, que comenzó el lunes, logró controlar los sectores más comprometidos, aunque la situación sigue siendo delicada y exige monitoreo constante debido a las condiciones climáticas adversas.

El fuego se desató en una región escarpada, con quebradas y vegetación seca, a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar. Esta zona, cercana al kilómetro 60 de la Ruta 307, no es de tránsito turístico habitual, pero sí frecuentada por personas de la región.

El secretario de Gobierno de Tafí del Valle, Gerónimo Gabriel Cruz, explicó que aún se desconoce con precisión cómo comenzó el siniestro. “Todavía no sabemos las causas específicas. Es una zona por donde transita gente del lugar, no es un sendero turístico. Se están diciendo muchas cosas, pero por ahora no hay nada confirmado”, señaló en diálogo con La Gaceta.

El fuego en cerro Muñoz afectó más de 140 hectáreas y se mantiene bajo monitoreo constante

El combate al fuego implicó una compleja coordinación entre diferentes niveles del Estado. Brigadistas locales y provinciales trabajaron junto a bomberos voluntarios, efectivos policiales y vecinos del lugar. Además, se desplegaron tres helicópteros: dos provistos por la provincia y uno enviado por el Plan Nacional de Manejo del Fuego, a pedido de la Dirección de Defensa Civil de Tucumán.

Uno de los helicópteros operó con un sistema de helibalde, realizando descargas de agua sobre las áreas afectadas, utilizando como fuente el Dique La Angostura.

Durante uno de los días más intensos, la aeronave realizó cinco vuelos antes de que las condiciones meteorológicas obligaran a suspender las operaciones. “Lamentablemente, por los vientos zonda no se pudo seguir trabajando con el helicóptero, pero lo que se hizo fue determinante para bajar la intensidad del fuego hacia la noche”, afirmó Cruz.

La presencia del viento zonda, fenómeno habitual en esta época en los Valles Calchaquíes, representa un factor de riesgo adicional. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por este motivo, indicando la posibilidad de ráfagas intensas y aire seco, condiciones que dificultan las tareas de contención e incrementan el riesgo de nuevos focos.

Las condiciones climáticas adversas como el viento zonda complican las tareas de extinción (Foto: SMN)

El gobernador Osvaldo Jaldo sobrevoló la zona en uno de los helicópteros junto al ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, y el director de Defensa Civil, Fernando Torres, quienes también participaron de la evaluación aérea del terreno afectado.

Tras el recorrido, el mandatario sostuvo: “Hemos venido para hacer una evaluación y fundamentalmente agradecer a toda la gente que ha trabajado todos estos días en condiciones adversas, como es el incendio en el Cerro Muñoz y algunos otros puntos, que felizmente la mayoría se han apagado, por lo menos a esta hora se han aplacado”.

Durante su visita al Cuartel de Bomberos Zenón Lazarte, en Tafí del Valle, Jaldo recibió un informe detallado sobre la evolución de los incendios. Allí también estuvieron presentes el intendente Francisco Caliva, el presidente de la comisión de Bomberos Voluntarios, Alfredo Violetto, y el jefe de Bomberos, Ulises Choqui.

El director de Defensa Civil confirmó que los focos que se registraron durante la última semana fueron originados de forma intencional. “Durante la semana ha habido distintos focos de incendio que todos han sido realizados por el hombre de manera intencional. Seguramente lo han hecho por una cuestión vinculada al rendimiento o a la producción”, sostuvo Torres.

En el caso del Cerro Muñoz, las condiciones meteorológicas complicaron aún más la situación. “Hemos llegado a más de 140 hectáreas quemadas en un lugar remoto y de difícil acceso”, agregó.

Brigadistas y bomberos voluntarios continúan trabajando en zonas de difícil acceso en Tafí del Valle (Foto: Contexto Tucumán)

A pesar de las dificultades, la combinación de descargas aéreas y tareas manuales logró contener gran parte del incendio. Sin embargo, los tres focos activos remanentes se mantienen bajo observación constante.

Algunos brigadistas continúan en el cerro, en campamentos improvisados, para garantizar una respuesta rápida ante cualquier reactivación. “Todavía tenemos brigadistas arriba que no han bajado, han pasado la noche ahí, en una carpa, a la intemperie, a más de 2.000 metros de altura”, relató Jaldo.

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, indicó que hasta el momento no se registraron personas ni animales afectados por el fuego o el humo. También informó que se reforzó la atención sanitaria en la zona por precaución. “Este es un trabajo en equipo, con Defensa Civil, los Bomberos, la comunidad y salud, por si es necesario asistir a alguien”, expresó.

El intendente Caliva, por su parte, remarcó la importancia de la prevención y pidió colaboración a la población. “La Policía está investigando si el fuego fue provocado. Creo que a veces no hay intención, pero puede pasar esto. Tenemos que proteger a la naturaleza y a nosotros mismos”, declaró.

Por ahora, las autoridades provinciales y locales mantienen una vigilancia activa sobre los focos restantes. En caso de ser necesario, podrían solicitar más recursos a Nación, incluidos aviones hidrantes y refuerzos de otras provincias. Mientras tanto, los equipos continúan trabajando para evitar que el fuego vuelva a avanzar.