Belgrano: un automovilista chocó a tres vehículos estacionados y escapó

Un automovilista impactó esta madrugada contra tres autos y huyó luego de la serie de colisiones en el barrio de Belgrano: es buscado por la Policía (TN)

Guardar

Una serie de colisiones ocurrieron esta mañana en la calle Sucre al 2500, a la altura de Ciudad de La Paz, donde un vehículo chocó con otros tres que estaban estacionados en la mano derecha y su conductor escapó.

El protagonista del incidente vial, que aparentemente perdió el control de su vehículo, embistió primero a una Chevrolet Tracker, luego a un Toyota Corolla -lo desplazó unos metros hacia adelante- y, por último, producto del efecto dominó, también impactó contra un Ford Fiesta, color blanco, que por la violencia del golpe subió a la vereda.

PUBLICIDAD

Afortunadamente ninguno de los vehículos tenía personas a bordo ni afectó a otras personas alrededor.

El Toyota Corolla, uno de los tres vehículos que sufrió roturas producto de la colisión múltiple ocasionada por el conductor prófugo (TN)

Luego de la serie de choques, el automovilista escapó y, a las 5:10 se produjo un aviso al personal de la Comisaría Vecinal 13 C, para intentar localizar al responsable.

PUBLICIDAD

Según trascendió, el automovilista -identificado a bordo de un Fiat Cronos- huyó a pie luego de abandonar el vehículo unas cuadras más adelante. Hay reducción de tránsito vehicular en la zona.

Según informó Policía de la Ciudad, interviene en el caso, la Unidad de Flagrancia Norte, del Ministerior Público Fiscal porteño, a cargo de la dra. Fernanda Sánchez.

PUBLICIDAD