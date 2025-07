Un nuevo caso de pornoextorsión llega a juicio: una mujer es acusada de viralizar un video íntimo de la ex pareja de su novio

"Es como si me hubiera violado todo un pueblo delante de mis hijos”, se lamentó Gabriela, al recordar que ese calvario lo vivió en plena pandemia

Después de cinco años de espera, la justicia de San Luis hizo lugar el reclamo de Gabriela Fernández Aberastain, la profesora de fitness que fue víctima de un caso de pornosextorsión en 2020. Además, le puso fecha al juicio oral que tendrá en el banquillo de los acusados a otra mujer, algo inédito en el país. Comenzará el 1 de agosto.

La imputada es Tatiana Yacarini, quien junto al que era su pareja en ese momento, Diego Oliveri, fueron señalados por la víctima como los responsables de viralizar un video íntimo suyo. Otra de las particularidades de esta causa es que Oliveri era la ex pareja Gabriela. Tal es así que la profesora de fitness asegura que la mujer accionó en su contra por despecho.

“Pensó que seguía con él y enloqueció”, aseguró Gabriela en diálogo con Infobae al recordar el hostigamiento que sufrió por parte de Yacarini en sus redes sociales. “Recibía mensajes por Facebook e Instagram donde me decía barbaridades. Me trataba de puta, chorra y drogadicta”, contó.

Gabriela Fernández Aberastain vive en San Luis y es profesora de fitness

Pero su principal obsesión pasaba por descubrir si Gabriela y Oliveri se seguían viendo a escondidas, a pesar de haber cortado la relación en octubre de 2018. “Me coge todo el día y me contó que con vos no se le paraba. ¿Será que tenés cuerpo de hombre?”, le escribió la acusada a principios de 2020. Luego, los mensajes fueron subiendo de tono y empezaron las amenazas contra ella y su familia. “Te voy a hacer mierda a tus hijos, van a tener un accidente y vas a sufrir hasta que te mueras”, decía otro de los mensajes que recibió la víctima en su celular.

La viralización del video íntimo de Gabriela se produjo en abril de 2020 y ella también lo responsabiliza a él por lo sucedido. Aseguró que mientras él estaba en pareja con Yacarini intentó volver con ella, y que como lo rechazó accionó en su contra a modo de venganza.

Yacarini convencida de que Gabriela quería volver con Oliveri y por eso le mandaba videos hot. Pero en realidad, esas filmaciones las había hecho cuando estaban en pareja y Oliveri le hacía creer a Yacarini que eran nuevos

“Mi ex me dijo que había cambiado, que quería tomar un café conmigo, que me quería pasar a buscar por la puerta de mi casa para hablar. Como todo violento, cuando escriben y no reciben respuesta van levantando el tono. Hasta que me dijo ‘le voy a mandar el video a mi novia y le voy a decir que estoy con vos’. Se trataba de un video que le había mandado en el ámbito privado cuando éramos pareja”, relató Gabriela.

Finalmente, cumplió con su amenaza y lo hizo. Eso desató la furia de Yacarini, quien decidió viralizar esa filmación. El video, incluso, llegó al hijo menor de Gabriela a través de un mensaje privado en su cuenta de Instagram, que por ese entonces tenía 9 años.

"Todo el mundo se va a enterar", le dice Oliveri a su ex, dándole a entender que ya le había enviado el video a Yacarini para que lo viralice

La causa judicial se inició ese mismo mes y, tras las investigaciones correspondientes, en junio de 2023 ambos acusados fueron procesados por distribución indebida de correspondencia y amenazas. Estos delitos contemplan una pena máxima de tres años de prisión.

Las pericias informáticas a sus teléfonos celulares fueron clave para avanzar en la causa. De las cinco cuentas de Instagram que tenía asociadas el teléfono de Yacarini, la mujer utilizó tres (@riendas_sueltas, @joaquinaaymara y @tatianayaccarini) para enviarle mensajes intimidantes y extorsivos a Fernández Aberastain.

"La mancha no se saca nunca más", le dice Diego Oliveri a su ex, Gabriela Ferndández Aberstain, en una conversación por Messenger. Como ella se negaba a volver con él, la amenazó con viralizar un video íntimo

También se comprobó que Yacarini utilizó esa línea telefónica para intercambiar mensajes de WhatsApp con Oliveri, que se relacionan con la viralización del video íntimo objeto de la denuncia. Allí está incluida la conversación que mantuvieron la madrugada del 13 de abril de 2020, donde él le envía el video erótico de Fernández Aberastian y ella admite que va a difundir el material.

En el peritaje del celular de Oliveri, además de comprobarse su autoría intelectual en el hecho, se encontraron capturas de pantalla de los mensajes y amenazas que él le había enviado a su ex desde el usuario falso de Instagram “Jhonn Wilson” y los mensajes vía Messenger y Whatsapp que había intercambiado con la denunciante. También se hallaron otros videos inéditos de contenido sexual que le había mandado Fernández Aberastain.

El juicio de pornoextorsión que inició Gabriela arranca el 1 de agosto

La valoración de las pruebas fue hecha por el juez Flores Leyes, quien en el expediente -al que tuvo acceso Infobae- remarcó que una vez concluida la relación entre la víctima y el victimario (fueron tres años en total) “el señor Oliveri continuó persiguiendo y hostigando a la aquí denunciante en autos, ya sea desde mensajes de textos como también así mensajes desde las distintas redes sociales, e incluso apareciéndose en el mismo domicilio de la señora Fernández, con la única finalidad de amenazarla diciendo que la haría ‘famosa’ porque iba a publicar los videos que le había enviado cuando estaban en pareja con el propósito de desprestigiarla y demostrar ‘lo puta’ que era”.

El juicio contra Yacarini y Oliveri quedó a cargo del Tribunal Unipersonal integrado por el juez Ariel Gustavo Parrillis, quien presidirá las audiencias previstas para los días 1, 4 y 5 de agosto, a las 13.30 horas.

Gabriela se convirtió en la primera mujer de San Luis en llevar su caso de pornoextorsión a la justicia

La causa se tramita ante el Colegio de Jueces en lo Penal de la Primera Circunscripción Judicial de San Luis, y según la notificación oficial a la que accedió este medio, se resolvió también la designación de la jueza María Eugenia Zabala Chacur como magistrada a cargo del tratamiento de las incidencias que pudieran surgir durante el proceso.

Lo que le sucedió a Fernández Aberastain marcó un hito en la sociedad puntana, ya que se convirtió en la primera víctima de género digital en llevar su denuncia a la Justicia provincial.

“Nunca en mi vida había tocado fondo de esta manera. Es como si me hubiera violado todo un pueblo delante de mis hijos”, se lamentó Gabriela, al recordar que ese calvario lo vivió en plena pandemia.

Luego de que se viralizara su video íntimo Gabriela estuvo con ataques de pánico y se quedó sin trabajo

Gabriela había terminado el 2019 en la cima: tenía equilibrio mental gracias a las sesiones de terapia, había vuelto a entrenar y en diciembre se había consagrado Campeona Argentina de Fitness en la categoría Wellness Senior. Había alcanzado su mejor versión y lo que menos se imaginaba era que dos meses después su vida volvería a derrumbarse por culpa de su ex, Diego Oliveri.

Hoy, tras superar los insultos que sufrió en las redes y los ataques de pánico, la profesora de gimnasia se muestra más esperanzada en ponerle fin a este calvario y que los responsables vayan a la cárcel.