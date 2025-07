Por primera vez, el Parlamento de Israel homenajeó a las víctimas del atentado a la AMIA: “Es una declaración de principios al futuro”

Por primera vez, el Parlamento de Israel homenajeó a las víctimas del atentado a la AMIA

Este lunes, en el edificio de la Knesset, el Parlamento de Israel, diferentes autoridades del gobierno local, junto al embajador Axel Wahnish, se reunieron por primera vez un homenajear a las víctimas del atentado a la AMIA. Esta ceremonia se realizó a 31 años del ataque terrorista en Buenos Aires, donde también habrá un acto conmemorativo. Será el próximo viernes 18 de julio, en Pasteur 633, del cual participará el presidente Javier Milei, tal como confirmaron fuentes del Gobierno a Infobae.

La ceremonia fue encabezada por el presidente de la Knesset, Amir Ohana y el diputado Erez Malul, responsable del vínculo con América Latina. Participaron también el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish -principal impulsor del homenaje-: el presidente de la AMIA, Mario Sogol; el sobreviviente del atentado Javier Waldman; el Gran Rabino de Israel, Rav Kalman Ber; legisladores israelíes, diplomáticos latinoamericanos y miembros de la comunidad argentina en Israel. Entre los presentes estuvo también Amos Horn, hermano de Eitan, uno de los rehenes aún retenidos por Hamas.

Esta ceremonia no sólo honra el pasado: es una declaración de principios hacia el futuro”, afirmó el Embajador argentino en Israel Axel Wahnish

Durante su intervención, el embajador Axel Wahnish remarcó la dimensión histórica de la ceremonia: “Es profundamente conmovedor que, por primera vez en la historia, el Parlamento israelí abra sus puertas para recordar a las víctimas del atentado a la AMIA y renovar nuestro compromiso con la justicia. Esta ceremonia no sólo honra el pasado: es una declaración de principios hacia el futuro”, afirmó.

Wahnish también estableció un nexo directo entre el ataque de 1994 y las amenazas actuales contra Israel: “El mismo régimen que planeó el atentado en Buenos Aires sigue hoy atacando a Israel. Algunos me dijeron ‘no mezcles los casos’, pero no es mezclar: es el mismo dolor, los mismos enemigos. Esta no es una pelea regional. Es una lucha global entre la vida y la muerte, entre la verdad y el terror”, expresó.

La ceremonia se realizó a 31 años del ataque terrorista que sufrió la AMIA en Buenos Aires

El embajador elogió la postura del presidente argentino Javier Milei frente al terrorismo y a la política internacional: “Mientras gran parte del mundo guarda silencio frente al terrorismo iraní, nuestro presidente ha elegido con valentía pararse del lado correcto de la historia. Hoy, Javier Milei es una figura de liderazgo moral en el mundo occidental”, sostuvo.

En esa línea, destacó la reciente aprobación de la ley que habilita los juicios en ausencia en Argentina como un paso decisivo:“Es un punto de inflexión después de décadas de impunidad. La Argentina ha pasado de pactar con los responsables a alinearse con quienes defienden la vida y la libertad”, señaló.

Axel Wahnish, Embajador argentino en Israel

Por su parte, el presidente de la Knesset, Amir Ohana, manifestó el respaldo de Israel a las víctimas y al pueblo argentino: “El pueblo judío y el Estado de Israel están con las víctimas del atentado, con sus familias, y con todo el pueblo argentino. El presidente Milei es, sin duda, el mejor amigo que Israel ha tenido en la historia de la Argentina”, aseguró.

El diputado Erez Malul sumó una reflexión sobre la resiliencia: “Los que atacaron la AMIA quisieron destruir, pero se equivocaron: el pueblo argentino y su comunidad judía se levantaron, reconstruyeron y siguen siendo un ejemplo de dignidad y resiliencia. Lo mismo ocurrirá ahora: nos volveremos a poner de pie, como lo hemos hecho siempre”, dijo.

Desde la AMIA, su presidente Mario Sogol reiteró el pedido de justicia y condenó al régimen iraní: “Irán es una dictadura que sigue amenazando al pueblo judío. Hoy pedimos también la liberación inmediata de los secuestrados por Hamas. Celebramos que la Argentina, bajo el liderazgo del presidente Milei, haya decidido pararse sin titubeos del lado correcto”.

El sobreviviente Javier Waldman compartió su experiencia personal en el atentado: “Entre los escombros entendí que ese día algo había cambiado para siempre. La AMIA fue mi segundo hogar, y su destrucción marcó nuestras vidas. Por eso seguimos marchando, exigiendo justicia, recordando”, expresó.

El Gran Rabino de Israel, Kalman Ber, cerró el acto con una plegaria y una reflexión final: “Recordar a los caídos no es mirar hacia atrás, sino saber cómo avanzar. Hoy también debemos recordar a nuestros hermanos aún secuestrados en Gaza. Mientras ellos estén cautivos, nosotros no podemos sentirnos completamente libres”.

La ceremonia en la Knesset representó un hito en la memoria del atentado y en el fortalecimiento del vínculo entre Israel y Argentina, en torno a una consigna compartida: memoria, verdad y justicia.

Nuevo aniversario del atentado a la AMIA

Fuentes del gobierno le confirmaron a Infobae que Milei va a estar presente en el acto que se va a realizar el viernes en Buenos Aires. Además, se prevé que también vaya la vicepresidenta Victoria Villarruel, aunque no estarán juntos, tal como sucedió el año pasado.

“Los aniversarios más recordados tienen números redondos, 10, 20, 30, esos que parecen marcar un momento importante. ¿Quién conmemora los 14 años de algo? ¿Los 22? ¿Los 31?”. Con esta pregunta como disparador, y con la narración de la inconfundible voz del actor Ricardo Darín, comienza la nueva pieza audiovisual que la AMIA presentó para acompañar la convocatoria al Acto Central que se realizará el próximo viernes 18 de julio, a las 9:30, en Pasteur 633.

Victoria Villarruel en el acto por los 30 años del atentado a la AMIA (Adrián Escandar)

Bajo el lema “La impunidad sigue; el terrorismo también”, y con la convocatoria conjunta de AMIA, DAIA y Familiares de las Víctimas, el próximo viernes se volverá a rendir homenaje a las 85 personas asesinadas en el atentado perpetrado 31 años atrás.

Con la narración de Ricardo Darín, la AMIA lanzó una pieza audiovisual para anunciar la convocatoria al Acto Central que se realizará el próximo viernes 18 de julio, a las 9:30, en Pasteur 633.

El acto, en el que compartirán sus mensajes familiares de las víctimas fatales y hablará el presidente de AMIA, Osvaldo Armoza, contará con la conducción de la presentadora Mariana Fabbiani, mientras que el artista Tripa (Germán Tripel) tendrá a su cargo el momento musical de la conmemoración.

“Sigue pasando el tiempo y continuamos sin ver avances en la investigación del peor atentado perpetrado por el terrorismo internacional en la Argentina”, manifestó el titular de la institución.

“Sabemos lo que pasó. La verdad en la causa AMIA está en el expediente. Lo que falta es justicia. No bajaremos los brazos hasta que los responsables por la masacre cumplan sus condenas, por el crimen de lesa humanidad que cometieron. Convocamos a toda la sociedad a hacerse presente el viernes 18, para acompañar a los familiares y para demostrar que, a pesar del paso del tiempo, seguimos de pie”, concluyó.

“Porque tenemos memoria, exigimos justicia”, el mensaje de la AMIA a 31 años del atentado

Qué cargos enfrentan los acusados que irán a juicio por el atentado a la AMIA

Diez iraníes y libaneses serán sometidos a un juicio en ausencia por el atentado a la AMIA ocurrido el 18 de julio de 1994, según determinó el juez federal Daniel Rafecas a fines de junio.

Entre los acusados hay miembros de la organización Hezbollah y funcionarios del régimen de la República Islámica de Irán, señalados por el auspicio institucional, logístico, financiero y político del plan terrorista que mató a 85 personas.

Todos los acusados fueron declarados “rebeldes” por la Justicia argentina, dado que no se presentaron o evadieron los requerimientos judiciales a pesar de conocer la existencia del proceso en su contra.

Uno por uno, quiénes son los acusados

Alí Fallahijan: Quien se desempeñó como Ministro de Inteligencia y Seguridad de Irán entre 1989 y 1997. La acusación lo señaló como el coordinador de los agentes de inteligencia iraní en el marco del atentado.

Alí Akbar Velayati: Diplomático iraní, y Ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán entre 1981 y 1997. Se le atribuyó la provisión de cobertura diplomática para la operación.

Mohsen Rezai: Comandante del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución entre 1993 y 1994. Se le imputó planificar operativamente el ataque junto a Ahmad Vahidi, a través del Pasdaran.

Ahmad Vahidi: Comandante de la fuerza Al Quds , perteneciente al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución en 1993 y 1994. La acusación indicó su participación en la planificación operativa .

Hadi Soleimanpour: Embajador de la República Islámica de Irán en Buenos Aires en 1994. Se le adjudicó el encubrimiento y la facilitación desde la Embajada iraní en la capital argentina. Abandonó el país dieciocho días antes del atentado .

Ahmad Reza Asghari (o Mohsen Randjbaran ): Tercer Secretario de la Embajada de Irán en Argentina desde 1991 hasta 1994. Se le acusó de la gestión del correo diplomático y tareas de enlace . Salió del país solo diez días antes del ataque.

Mohsen Rabbani (alias Khokat Al Aslam Muñan ): Religioso y diplomático, se acreditó como Consejero Cultural de la Embajada de Irán en Argentina desde marzo de 1994 hasta mayo de 1998. Se le señaló como el diseñador y ejecutor de la logística local del atentado. Realizó gestiones bancarias, consultas sobre vehículos similares al utilizado y comunicaciones telefónicas sospechosas en los días previos al hecho.

Salman Raouf Salman: Con pasaportes colombianos, la acusación lo vinculó a la coordinación de la fase final del atentado . Se le imputó coordinar el grupo operativo que llevó adelante la detonación.

Abdallah Salman (también conocido como José El Reda, Manuel Gutiérrez, Salomons Abdalla, Abdallah Rammal y Abadía Ramal ): Nacido en Líbano. Fue declarado rebelde en agosto de 2023. Como miembro de Hezbollah , habría asistido a Salman Raouf Salman.

Hussein Mounir Mouzannar: Habría tenido el mismo rol que Abdallah Salman. También fue declarado rebelde en agosto de 2023.