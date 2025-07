Desalojaron una construcción ilegal en Parque Saavedra que se presentaba como “centro de jubilados”

El operativo en Parque Saavedra fue coordinado por el Ministerio de Espacio Público con apoyo de la Policía de la Ciudad (Espacios Verdes BA)

Esta mañana, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo un operativo de recuperación del espacio público en una de las zonas laterales de Parque Saavedra, donde una construcción sin habilitación oficial funcionaba bajo la fachada de un “Centro de Jubilados”. La intervención fue coordinada por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, con apoyo de la Policía de la Ciudad, y se centró en el tramo de avenida García del Río, entre las calles Conde y General Ramón Freire.

El punto intervenido albergaba una casilla de mampostería con una cancha de bochas, que desde hace un tiempo se presentaba públicamente como una sede de actividades para adultos mayores. Sin embargo, según el comunicado oficial, esa denominación servía de fachada para usos que no contaban con autorización ni habilitación alguna por parte del gobierno porteño.

El operativo fue parte de una política sostenida por la gestión porteña para garantizar el uso común de los espacios verdes y evitar la apropiación de sectores del espacio público con fines particulares. De acuerdo con el Ministerio, durante los últimos meses se habían recibido denuncias por parte de vecinos de la zona, quienes manifestaron preocupación ante situaciones de violencia, amenazas e intentos de avanzar con obras sin el debido permiso. A raíz de estas alertas, en noviembre de 2024 se emitió una intimación formal y se procedió al secuestro de materiales de obra.

“La convivencia requiere reglas claras y respeto. Nosotros no vamos a permitir más situaciones de ocupación permanente del espacio público, que obligan a los vecinos a vivir situaciones que no eligieron. El espacio público es de todos, tiene que ser compartido, no tomado”, expresó el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, en relación al procedimiento llevado adelante esta mañana.

La casilla demolida no contaba con habilitación y había sido denunciada por vecinos por situaciones de violencia y amenazas

La intervención comenzó temprano, sin incidentes reportados, y consistió en el desalojo del predio y la demolición total de la estructura ilegal con el uso de maquinaria especializada. Según detallaron las autoridades, siete camiones cargados con escombros fueron retirados del lugar como parte de las tareas de limpieza posteriores a la demolición.

La construcción, al no contar con ningún tipo de habilitación, representaba un caso de ocupación irregular dentro de un parque de uso público. Si bien mantenía una apariencia de centro social orientado a jubilados, el espacio funcionaba por fuera del marco normativo vigente, motivo por el cual la Ciudad avanzó con la recuperación del predio.

Desde el Ministerio remarcaron que el objetivo de estas acciones es asegurar que los espacios públicos sean utilizados de manera ordenada, segura y equitativa para todos los vecinos. En este caso particular, la instalación de la casilla había generado múltiples conflictos en la zona, lo que motivó el monitoreo y posterior decisión de intervenir con un operativo conjunto.

El procedimiento formó parte de un conjunto de medidas más amplias que el gobierno porteño viene implementando en distintos barrios, con el foco puesto en reforzar la normativa sobre el uso del espacio público y evitar la proliferación de construcciones ilegales en parques, plazas y veredas. Aunque no se brindaron precisiones sobre nuevos operativos similares en agenda, desde el Ministerio no descartaron futuras acciones si se presentan casos comparables.

El Parque Saavedra, uno de los espacios verdes más concurridos de la Comuna 12, vuelve así a contar con un sector libre de ocupaciones irregulares, luego de meses de reclamos vecinales y gestiones administrativas. La zona intervenida ya se encuentra en proceso de reacondicionamiento tras la remoción de escombros, mientras continúa la supervisión por parte del área correspondiente.

Con esta acción, el Gobierno porteño reafirmó su postura en torno al uso compartido del espacio público y su decisión de intervenir ante situaciones que se aparten del marco legal establecido. La medida ejecutada en Parque Saavedra se suma a otras iniciativas orientadas a garantizar que los parques y plazas de la ciudad permanezcan accesibles a toda la comunidad.