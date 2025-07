Choque fatal en Santa Fe: hay al menos un muerto y un bebé de seis meses se encuentra en grave estado

Un choque fatal ocurrió cerca de la localidad de Piñero, a pocos kilómetros de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Según las primeras averiguaciones, el incidente vial involucró a dos camiones que colisionaron en la intersección de la ruta provincial 14 y la ruta nacional AO12.

El accidente, registrado durante la tarde de este lunes, provocó la movilización de diversas fuerzas de asistencia. Equipos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), junto a personal de bomberos voluntarios y efectivos policiales, arribaron al lugar y coordinaron el rescate de los ocupantes.

De acuerdo a testigos y fuentes oficiales, la magnitud del siniestro produjo cortes totales en la circulación por la intersección, lo cual generó demoras y desvíos en el tránsito regional. La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) informó en su canal oficial que el tránsito comenzó a canalizarse por colectoras y solicitó a los automovilistas respetar las indicaciones brindadas por las autoridades.

Según informaron medios locales, uno de los camiones transportaba a cuatro adultos y un bebé de seis meses, mientras que el otro era conducido únicamente por su chofer. A raíz del impacto, el conductor del primer camión falleció en el acto.

En tanto, los bomberos voluntarios debieron intervenir para liberar a los ocupantes atrapados en la cabina, destacándose la situación delicada de una mujer y el menor, quienes presentaron heridas de gravedad. Paralelamente, el conductor del segundo vehículo fue derivado con lesiones al hospital más cercano bajo custodia médica.

Dos camiones involucrados en un choque fatal en Piñero

La presencia de un bebé entre los heridos puso en marcha un operativo sanitario especial. Personal de emergencia determinó el traslado en helicóptero sanitario hacia el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), tras considerar críticas las lesiones sufridas. Una vez estabilizado, el menor fue derivado en ambulancia al Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario, acompañado por un dispositivo de seguridad vial que permitió un desplazamiento ágil ante el flujo de tránsito modificado por el siniestro. Fuentes del Ministerio de Salud de Santa Fe confirmaron que el estado del bebé permanece bajo observación y con pronóstico reservado.

En el lugar del accidente, la labor de las fuerzas de seguridad incluyó el cierre total de la intersección entre la ruta AO12 y la provincial 14, junto a la implementación de desvíos hacia las colectoras. La APSV actualizó el estado de situación a través de sus redes y recomendó a los conductores evitar la zona. Miembros de la Policía de Santa Fe mantuvieron cortado el acceso principal para facilitar el trabajo de los equipos de socorro y agilizar las maniobras de rescate, a la par que personal del SIES brindó las primeras atenciones médicas y coordinó el traslado de los heridos.

Hay al menos un muerto y varios heridos, entre ellos, un bebé de seis meses

La investigación del caso sigue bajo la órbita de la Unidad Regional II y del personal especializado en siniestros viales de la Policía de Investigaciones (PDI). Los primeros informes aseguran que las causas del choque permanecen indeterminadas, aunque no se descarta que uno de los vehículos haya perdido el control en el cruce.

Los peritos trabajan sobre los restos de ambos camiones y recaban material probatorio que será clave para reconstruir el episodio. La central del 911 recibió el alerta por el accidente a las 17.11, lo que activó el despliegue inmediato de los recursos disponibles en la zona.

Otro choque fatal en Entre Ríos

Un choque triple en la ruta nacional 14, en la provincia de Entre Ríos, provocó la muerte de un hombre y dejó a un bebé internado en terapia intensiva. El accidente ocurrió en la madrugada del domingo 6 de julio de 2025, cerca del kilómetro 304, a la altura de Colonia Hughes.

De acuerdo con la información policial, el siniestro involucró a tres vehículos: un Volkswagen Up, un Chevrolet Corsa y un Toyota Corolla. El impacto más grave se produjo entre el Up y el Corsa. En el Volkswagen Up viajaban cinco personas, entre ellas, el conductor fallecido y un bebé de nueve meses, quien resultó herido de gravedad. El menor fue trasladado al hospital Masvernat en Concordia, donde permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado, según el parte médico difundido este lunes.

En el Chevrolet Corsa viajaban dos personas adultas, quienes sufrieron lesiones leves. El conductor del Toyota Corolla resultó ileso tras el impacto. Personal policial, bomberos y servicios de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y controlar el tránsito, afectado varias horas debido a las tareas de rescate y peritaje. Las autoridades investigan las causas del accidente.